Krievija lieto PSRS-Afganistānas karā izmantotu mīnu modeļus, ziņo Lielbritānija

Krievija izmanto pretkājnieku mīnas, lai nepieļautu pārvietošanās brīvību tās aizsardzības līnijās Donbasā. Doneckā un Kramatorskā Krievija, visticamāk, ir mēģinājusi izmantot izkaisītās kājnieku mīnas PFM-1 un PFM-1S, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šīs mīnas var izraisīt lielu upuru skaitu gan militārpersonu, gan vietējo civiliedzīvotāju vidū. PFM-1 sērija, ko parasti sauc par "tauriņu mīnu", ir pretrunīgi vērtēts ierocis. PFM-1 tika izmantoti Padomju Savienības un Afganistānas karā, kur tie sakropļoja lielu skaitu bērnu, kas šīs mīnas uzskatīja par rotaļlietām.

Ļoti iespējams, ka Krievijas izmantotie padomju laika militārie krājumi laika gaitā būs degradējušies un tagad ir ļoti neuzticami un neparedzami. Tas apdraud gan vietējos iedzīvotājus, gan humānās atmīnēšanas operācijas, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/4z656hQiML

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RJWkdgIoSB