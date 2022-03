Krievija lūgusi militāru un ekonomisku palīdzību Ķīnai, ziņo mediji

Krievija lūgusi militāru un ekonomisku palīdzību Ķīnai saistībā ar karu Ukrainā, vēsta plašsaziņas līdzekļi.

Atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām, par to ziņo laikraksti "Financial Times", "Washington Post" un "New York Times", kā arī citi mediji.

Pēc šo amatpersonu teiktā, Maskava lūgusi Pekinai militāro aprīkojumu un ekonomisko palīdzību saistībā ar Rietumvalstu noteiktajām sankcijām.

Tomēr amatpersonas nav atklājušas sīkāku informāciju ne par lūgto palīdzību, ne Ķīnas reakciju, vēsta mediji.

Ķīnas vēstniecības ASV pārstāvis, lūgts komentēt šīs ziņas, žurnālistiem atbildēja: "Neesmu par to neko dzirdējis."

ASV prezidenta Džo Baidena padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džeiks Salivans pirmdien Romā tiksies ar Ķīnas Komunistiskās partijas politbiroja locekli Janu Dzječi, "lai pārrunātu centienus pārvaldīt konkurenci starp abām mūsu valstīm un apspriestu Krievijas kara pret Ukrainu ietekmi uz reģionālo un globālo drošību", svētdien paziņoja ASV Nacionālās drošības padome.

Salivans svētdien telekanālam CNN sacīja, ka Vašingtona ir brīdinājusi Pekinu, ka "noteikti būs sekas", ja tā palīdzēs Maskavai izvairīties no Rietumvalstu noteiktajām sankcijām.

Jau vēstīts, ka Ķīna 24.februārī, kad sākās iebrukums Ukrainā, paziņoja Krievijai, ka "izprot tās pamatotās bažas drošības jautājumos" saistībā ar Ukrainu. Kā Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji izteicās telefonsarunā ar savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu, lai gan Pekina "allaž respektējusi visu valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti, (..) tā tomēr saprot, ka Ukrainas jautājumam ir sava sarežģīta un unikāla vēsture", informēja Ķīnas Ārlietu ministrija.