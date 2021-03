Krievijā policija izmeklē Hitlera slavinātāja Solovjova komentārus

Krievijas galvaspilsētas Maskavas policija uzsākusi pārbaudi par plaši pazīstamā televīzijas raidījuma vadītāja, Kremļa politikas un nacistiskās Vācijas līdera Ādolfa Hitlera slavētāja Vladimira Solovjova izteikumiem, raksta kaimiņvalsts medijs "RBC" (telekanāla RBK interneta vietne).

Iekšlietu ministrijas Maskavas ziemeļu apgabala departamentā atzinuši, ka pieprasījuši pērn pārraidītā Solovjova raidījuma ierakstus, atsaucoties uz mediju raksta "The Moscow Times". Par Kremļa propagandistu dēvētais Solovjovs 15. februārī pārraidītā raidījumā Hitleru nodēvēja par "personīgi ļoti drosmīgu vīru", kurš "apņēmīgi cīnījās Pirmajā pasaules karā". Cita starpā viņš ieslodzīto Kremļa opozicionāru Alekseju Navaļniju nodēvēja par "apakšveļas fīreru".

Russian state TV has now reached the stage of comparing Adolf Hitler favourably to Navalny

"By the way, Hitler was a very brave man. Unlike that 'codpiece Führer' [presenter Vladimir Solovyov's favourite nickname for Navalny], he didn't dodge conscription." pic.twitter.com/GM0lf1J3Ca