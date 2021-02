Krievijā tiesā Navaļniju; spriedumu sola pasludināt vakarā

Kobzevs lūdza tiesai par pierādījumu pieņemt Berlīnes klīnikas "Charité" izsniegtu medicīnisku izziņu, ka Navaļnijs līdz pat 15. janvārim bijis viņu pacients un turpinājis ārstēšanos neklātienē, kā dēļ viņš nav varējis ierasties Krievijā atskaitīties probācijas dienestā. Viņš arī paskaidroja, ka Navaļnijs pēc ielidošanas Maskavā 17. janvārī nākamajā dienā būtu devies uz probācijas dienestu. Tiesa dokumentu noraidīja, paziņojot, ka tajā netiek pateikts, kur apsūdzētais atradies no 23. septembra līdz 15. janvārim.

Kobzovs iesniedza tiesā arī dokumentu, kas apstiprina, ka Navaļnijs klātienē klīnikā ārstējies no smagas saindēšanas līdz pat 23. septembrim, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas paziņojumu, ka Krievijas tiesas spriedums "Yves Rocher" lietā ir netaisnīgs.



Prokurors pēc Navaļnija un viņa advokāta uzklausīšanas saglabāja prasību nomainīt Navaļnijam piespriesto nosacīto sodu pret reālu brīvības atņemšanu.

Žurnālistiem tiesas procesa laikā aizliegts filmēt un fotografēt, jo tas "traucēšot tiesas procesam". Vairāki žurnālisti aizturēti pie tiesas ēkas un pat tikai ceļā uz to, norādot uz viņu apzinātu nepielaišanu tiesas procesam, ziņo neatkarīgais medijs "Dožģ".

Tiesas sēdē klātienē piedalās arī Navaļnija sieva un vismaz 18 dažādu valstu, tostarp Latvijas, diplomāti. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova paziņojusi, ka diplomāti šādi izdarot spiedienu uz tiesnesi.

Pie Maskavas tiesas ēkas pulcējas pret Navaļnija tiesāšanu protestējoši cilvēki.

Līdz šim aizturēti vairāk nekā 310 cilvēku:

Mass arrests outside the courthouse where the trial of #AlexeiNavalny has just begun. His supporters had gathered here peacefully. The opp politician could face several years in prison for fraud charges the European Court of Human Rights has ruled "arbitrary" and "unreasonable" pic.twitter.com/OamFq5Fg4p