Krievija turpina pulcēt karaspēku Ukrainas tuvumā, brīdina Stoltenbergs

Krievija turpina "nepamatotu un neizskaidrotu" karaspēka koncentrāciju pie Ukrainas robežām, neraugoties uz starptautiskajiem aicinājumiem panākt spriedzes deeskalāciju, otrdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

Krievija pārvieto uz Ukrainas pierobežu "arvien vairāk spēku - artilēriju, kaujas vienības, kaujas tankus", sacīja Stoltenbergs, atsaucoties uz NATO izlūkošanas avotiem.

Maskavas agresīvā retorika ap strīdu nav rimusies, viņš piebilda.

ASV un Rietumu valstis uzskata, ka Krievija varētu gatavot jaunu uzbrukumu Ukrainai un tāpēc Ukrainas pierobežā sakoncentrējusi aptuveni 100 000 karavīru.

Krievijas puse noraida apsūdzības par iespējamu tās karaspēka iebrukumu Ukrainā. Kā apgalvo Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Maskava ieņem aizsardzības pozīcijas, jo bažījas, ka Kijeva pārmērīgi tuvinās ar NATO.

Vairākās pēdējās dienās uzņemti video ar bruņojuma pilniem vilciena sastāviem:

Russian military has begun to move Tor short-range surface-to-air missile systems to the border area with Ukraine. pic.twitter.com/KCOjiJD2Ys — WorldOnAlert (@worldonalert) December 16, 2021

Russian train with TMM-3 heavy mechanized bridge laying systems, EOV-4421 excavators, PTS-4 amphibious cargo vehicles, UR-77 Meteorite mine clearing vehicles, IMR-3M armoured engineering vehicles & BMP-2 amphibious infantry fighting vehicles arrived in Klintsy in Bryansk today. pic.twitter.com/ybOspHuk4N — WorldOnAlert (@worldonalert) December 19, 2021

Russian train loaded with military trucks and towed artillery pieces in Ryazan Oblast on the way to the border area with Ukraine today. pic.twitter.com/togo7o8Kk0 — WorldOnAlert (@worldonalert) December 21, 2021

Russian train loaded with 20 T-72 tanks, MT-LBs, a UR-77 Meteorit armoured mine clearing vehicle, a BREM-1 armoured recovery vehicle and military trucks on the way to the border area with Ukraine today. pic.twitter.com/qqhC4E6TBY — WorldOnAlert (@worldonalert) December 21, 2021





ASV prezidents Džo Baidens 7. decembrī videosamitā brīdināja Putinu, ka ASV piemēros Krievijai līdz šim nepieredzētas sankcijas, ja tā uzbruks Ukrainai.