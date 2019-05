Krievija un Turcija plāno sadarboties helikopteru būvniecībā

Krievija un Turcija plāno sadarboties helikopteru ražošanas projektos, atsaucoties uz Krievijas bruņojuma eksportētāja "Rosoboronexport" preses pārstāvja teikto, ziņo portāls "UK Defense Journal".

Krievijas mediji ziņo, ka Turcija ir ieinteresēta Krievijas kaujas moduļos, pretgaisa aizsardzības sistēmās un prettanku ieročos.

“Šobrīd mēs ar Turcijas partneriem apspriežam svarīgāko projektu īstenošanu militārās un tehnoloģiskās sadarbības sfērā un arī civilajā industrijā. Mēs viennozīmīgi esam gatavi dažādu formātu tehnoloģiskajai sadarbībai, tostarp aviācijas industrijā, helikopteru būvniecībā un enerģētikas sektorā,” izteicies kompānijas “Rostec” vadītājs Sergejs Čemezovs.

Turcija lidaparātu būvniecības un attīstīšanā sadarbojas arī ar citām valstīm. Piemēram, aizvadītajā gadā britu kompānija “BAE Systems” un “Turkish Aerospace Industries” parakstīja vienošanos, kas paredz sadarbību piektās paaudzes iznīcinātāja ražošanai Turcijas Gaisa spēkiem. Šim lidaparātam plānots aizstāt pašreiz Turcijas rīcībā esošo F-16 iznīcinātāju floti, vēsta medijs.

Helikopteru ražošana nav vienīgais sektors, kurā šobrīd novērojama Krievijas-Turcijas sadarbība. Ankara izteikusi vēlmi no Krievijas iegādāties pretgaisa aizsardzības sistēmu S-400. Šis Turcijas lēmums izsaucis asu kritiku no ASV puses. Vašingtona paudusi neapmierinātību ar faktu, ka NATO dalībvalsts Turcija no Krievijas ir gatava iegādāties pretgaisa aizsardzības sistēmu laikā, kad tieši Krievija kļuvusi par vienu no galvenajām ASV un Rietumu sāncensēm gan militāri, gan politiski.

S-400 iegādes dēļ ASV atlikušas moderno F-35 iznīcinātāju piegādi Turcijai, kura ir viens no lidaparāta tehnoloģiskās izstrādes partneriem. Šobrīd nav skaidrs vai un kad piektās paaudzes militārie lidaparāti nonāks Turcijas rīcībā.