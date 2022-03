Krievija zaudējusi vairāk nekā 15 000 karavīru. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā rit jau pilnas četras nedēļas. Okupanti ielenkto un smagi cietušo Mariupoli sākuši apšaudīt arī no jūras, bet Ukrainas spēki sākuši gūt panākumus, atkarojot teritorijas uz ziemeļiem un rietumiem no Kijivas. Turpinām sekot notikumiem kara 28. dienā.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien paziņoja, ka Krievija par gāzes piegādēm "nedraudzīgām valstīm", to vidū visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, maksājumus pieņems tikai rubļos. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/putins-krievija-samaksu-par-gazes-piegadem-eiropai-pienems-tikai-rublos.d?id=54176854

Jebkāda ķīmisko ieroču izmantošana no Krievijas puses būtu pilnīgi nepieņemama un "pilnībā mainītu konflikta būtību" Ukrainā, trešdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. Uzstājoties pirms NATO samita ceturtdien Briselē, NATO vadītājs brīdināja, ka ķīmisko ieroču izmantošana būtu "klajš starptautisko tiesību pārkāpums un [tam būtu] tālejošas sekas". (CNN)

Nav otras tādas pilsētas, kura no Krievijas agresijas aizvadīto nedēļu laikā ir cietusi tik ļoti, cik Mariupole. https://www.delfi.lv/news/arzemes/elle-zemes-virsu-kapec-krievija-tik-agresivi-versas-pret-mariupoli.d?id=54175158

Krievijai ir jāpārtrauc kodolieroču žvadzināšana, izteicās NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. Viņš saka, ka viņam ir skaidrs vēstījums Krievijai – kodolkaru nevar uzvarēt un to nekad nedrīkst uzsākt. Kremļa pārstāvis paziņojis, ka Krievija varētu izmantot kodolieročus, ja tā saskartos ar "eksistenciāliem draudiem". (BBC)

Francijas varasiestādes iesaldējušas Krievijas oligarhiem piederošos aktīvus 800 miljonu ASV dolāru apmērā, īstenojot sankcijas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, trešdien žurnālistiem paziņoja Francijas valdības pārstāvis Gabriels Atāls.(CNN)

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacīja, ka Maskavai ir "gars un griba aizstāvēt krievu kultūru Ukrainā". Šos vārdus ministrs sacīja uzrunā Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūta studentiem. (BBC)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī vērsies pie Kijivas starptautiskajiem partneriem, pieprasot palīdzību četrās jomās: 1) Sniegt Ukrainai modernas pretgaisa aizsardzības kapacitātes, ja netiek lemts par lidojuma aizlieguma zonas izveidi; 2) Spārnoto raķešu piegāde; 3) Krievijas naftas importa embargo; 4) Neļaut Krievijas kuģiem piestāt nevienā pasaules ostā. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1506540139992039425

Baltkrievija ir likusi dažiem Ukrainas diplomātiem pamest valsti un slēgs valsts konsulātu Brestā, teikts valsts ziņu aģentūras Belta ziņojumā, uz kuru atsaucas "Al Jazeera".

Vladimira Putina padomnieks pametis Krievijas valdību un aizbēdzis no valsts, ziņo aģentūra "Reuters". Anatolijs Čubaiss esot pret iebrukumu Ukrainā un nedomā atgriezties Krievijā. Čubaiss būtu augstākā līmeņa amatpersona, kas pametusi Krieviju kopš kara sākuma, raksta "Sky News".

Polija nolēmusi izraidīt 45 Krievijas diplomātus, kas tiek turēti aizdomās par spiegošanu pret valsti, paziņoja Polijas Ārlietu ministrijas pārstāvis.45 krievi tiek turēti aizdomās par spiegošanu vai arī ir spiegu līdzgaitnieki, iepriekš sacīja Polijas specdienestu pārstāvis Staņislavs Zarins. (BBC)

Vizuāls ieskats Krievijas spēku zaudējumos kopš invāzijas sākuma. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti šobrīd nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1506599668347723784

"KitKat" šokolādes batoniņi un "Nesquik" būs starp produktiem, kas vairs netiks pārdoti Krievijā, paziņoja uzņēmums "Nestle". (Sky News)

Pentagons norāda, ka ir pazīmes, ka Ukrainas spēki dažos apgabalos veiksmīgi veic pretuzbrukumus. Situācija uz vietas joprojām ir mainīga, taču šobrīd pieejama informācija par atsevišķiem reģioniem, kuros Ukrainas armija veikusi efektīvas ofensīvas. Ukrainas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Ukrainas spēki ir atguvuši Makarivu - pilsētu uz rietumiem no Kijivas. Tur atkal plīvo Ukrainas karogi, ziņo vietējās varas iestādes. Krievijas spēki tika atstumti Vožņesenskā, kur brīvprātīgo un Ukrainas karaspēka kombinācija deva triecienu Krievijas plāniem. Vispirms viņi uzspridzināja tiltu un pēc tam lika atkāpties okupantiem. Arī Hersonā, kas atrodas netālu no okupētās Krimas pussalas un kas bija pirmā pilsēta, kura nonāca krievu kontrolē, Ukrainas spēki cenšas atgūt teritoriju. (BBC)

Okupantu spēki kopš invāzijas sākuma zaudējuši vismaz 15 600 karavīru, atsaucoties uz Ukrainas valdības ziņoto, raksta "Sky News". Tāpat Krievija šajā karā jau zaudējusi 517 tankus un 1578 bruņumašīnas. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien uzrunās Zviedrijas parlamenta deputātus. (Al Jazeera)

Vācijas kanclers Olafs Šolcs šodien brīdināja, ka ideja par tūlītēju Krievijas energoapgādes embargo ir jānoraida, jo šāda lēmuma ietekme uz Eiropu būtu postoša. Viņš sacīja, ka Vācija šobrīd kļūst neatkarīga no Krievijas enerģijas avotiem, taču, ja tas tiktu darīts vienas dienas laikā, "mūsu valsts un visa Eiropa nonāktu recesijā". (BBC)

Pazīstamais Ukrainas bokseris Oleksandrs Usiks atstājis savas dzimtenes aizsardzību no agresora uzbrukuma un uzsācis gatavošanos cīņai pret britu Entoniju Džošua. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/usiks-atstajis-ukrainas-aizsardzibu-un-gatavosies-macam-pret-dzosua.d?id=54175690

Krievijas armija atzinusi, ka otrdien tā ir bombardējusi militāro arsenālu Orživā, kas atrodas Ukrainas ziemeļrietumos. Tās rezultātā tika iznīcināts nozīmīgs ieroču arsenāls, tostarp arī Rietumu piegādātos ieročus. (CNN)

ASV Aizsardzības departamenta pārstāvis Džons Kērbijs žurnālistiem sacīja, ka Ukraina ir aizstāvējusi valsts teritoriju "ļoti gudri, ļoti veikli, ļoti radoši". Kirbijs sacīja, ka Ukrainas spēki plānojuši pretuzbrukumus un tagad "virzās šajā virzienā". "Ukraiņi veido ļoti stingru aizsardzību (..) krievi nav sasnieguši nevienu no stratēģiskajiem mērķiem, ko viņi izvirzīja - vai noteikti ne bez zaudējumiem." (BBC)

Parādījās diskusijas par nepieciešamību izraidīt Krieviju no G20 kopienas. Šo ideju izteica Polija, un ASV ir atbalstījusi iniciatīvu. Taču trešdien Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Vangs Venbins norādīja, ka šāda ideja nav pieļaujama un ka G20 dalībvalstīm nav tiesību izraidīt Krieviju. (The Guardian)

Ukrainas armijas Ģenerālštābs publicējis fotogrāfiju, kas esot uzņemta Krievijas okupantu kontrolētajā Hersonā. Attēlā redzams, ka kravas motociklā ar iebrucēju simbolu “Z” stāv Maksima sistēmas ložmetējs – tādus ieročus ar stobra ūdens dzesēšanu plaši izmantoja Pirmajā un Otrajā pasaules karā, bet mūsdienās tas parasti ir muzeju eksponāts. “Ilgi gaidītās rezerves. Analogu nav,” teikts Ģenerālštāba ierakstā. “Mirkļabirku #stoprussia var nerakstīt, viņi apstāsies paši.” Portāls “Delfi” nevar pārbaudīt šī foto autentiskumu un nav skaidrs, vai foto redzamais senais ložmetējs patiešām tiek izmantots kā ierocis. Bet, gan Ukrainas, gan ASV avoti ir ziņojuši, ka Krievijas spēkiem ir nopietnas problēmas ar apgādi, pārtiku, degvielu un pat apģērbu. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278413401138412&show_text=true&width=500

Krievijas bruņotajiem spēkiem Ukrainā neizdodas virzīties uz priekšu, neskatoties uz nepārtraukto pilsētu un mazpilsētu bombardēšanu, sacīja Vācijas kanclers Olafs Šolcs. "Putina ofensīva ir iestrēgusi, neskatoties uz visu postu, ko tā nes dienu no dienas," viņš sacīja, piebilstot, ka Krievijas līderim "ir jādzird patiesība", jāpārtrauc kaujas un jāmēģina rast diplomātisku risinājumu. Šolcs argumentēja, ka karš ne tikai iznīcina Ukrainu, bet arī "iznīcina Krievijas nākotni". (BBC)

Ir aizdomas, ka Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ir bezvēsts pazudis. Pēdējo reizi sabiedrībā viņš tika manīts 11. martā, un pagājušas jau 12 dienas. Pirms 11. marta ziņās viņš parādījās visai bieži, taču tagad Šoigu reti piemin paziņojumos. Arī Krievijas aizsardzības ministrijas mājaslapā Šoigu pēdējo reizi tika minēts 11. martā. (UNIAN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien uzrunājis Japānas parlamentu, sakot, ka ANO darot nepietiekami, lai apturētu Krievijas agresiju Ukrainā. Viņš arī pieminēja, ka Krievijas spēki izmantojot Čornobiļas aizliegto zonu, lai sagatavotos jauniem uzbrukumiem. Dienas otrajā daļā Zelenskis vēl uzrunās Francijas Nacionālo asambleju. (Sky News)

Pēdējās dienās pastiprinās bažas par iespējamo Baltkrievijas armijas iesaistīšanos Krievijas uzbrukumā Ukrainai. Baltkrievija jau uzskatāma par Krievijas sabiedroto šajā karā, jo Krievijas spēki uzbrūk no Baltkrievijas teritorijas un izmanto Baltkrievijas infrastruktūru, piemēram, lidostas. Taču par Baltkrievijas karavīru tiešu iesaisti līdz šim liecības nav bijušas. Izskanējušas ziņas, ka baltkrievu karavīri atsakoties doties karā pret kaimiņvalsti.Ukrainas militārais izlūkdienests ziņo, ka Kremļa saimnieks Putins meklē jaunas metodes, kā ievilkt Baltkrieviju karā. Daži secinājumi: Krievija pēta morāli psiholoģisko situāciju Baltkrievijā, notiekot “individuālas pārrunas”. Par “specuzdevuma” izpildi baltkrieviem sola maksāt 1000 līdz 1500 eiro mēnesī. Papildus pieejama apmācība Krievijas militārajās augstskolās. Baltkrievija karavīru rindās vērojama ļoti zema motivācija iesaistīties kaujas operācijās. Tiem, kas atteikušies karot, tiek pārbaudītas viņu iespējamā saikne ar opozīciju, bet nelojāli komandieri tiek nomainīti. Tos, kuri piekrīt doties karot, izslēdz no savu vienību personālsastāva sarakstiem, lai dienestu turpinātu ne kā Baltkrievijas Bruņoto spēku pārstāvji.https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/276594251318669&show_text=true&width=500

Polijas Iekšējās drošības aģentūra esot atklājusi 45 personas, kurām ir saikne ar Krievijas speciālo uzdevumu vienību un kurām ir diplomātiskas attiecības ar Poliju. Polijas valdības mājaslapā ir rakstīts, ka Polijas Iekšējās drošības aģentūras vadītājs esot aicinājis šīs personas izraidīt no Polijas.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs trešdienas rīta uzrunā apgalvojis, ka starptautiskā miera uzturēšanas spēku nosūtīšana Ukrainas teritorijā varētu izraisīt konfliktu ar NATO. Polija pagājušā nedēļā ir aicinājusi nosūtīt starptautisko miera uzturēšanas spēkus ar nolūku aizstāvēt Ukrainu. (Sky News)

Kremlis nevēlas izslēgt kodolarsenāla izmantošanu, kas Rietumiem izraisa bažas par kara pāraugšanu kodolkarā. Tiesa, Krievija sacīja, ka kodolieročus izmantos tikai tādā gadījumā, ja tas būs valsts izdzīvošanas jautājums. Raidsabiedrība CNN vēlējās uzzināt iemeslu, kāpēc Krievija nevēlas izslēgt kodolieroču izmantošanu. Dmitrijs Peskovs, Krievijas preses sekretārs, uz jautājumu atbildējis, ka "prezidents Putins vēlas, lai pasaule ieklausās un saprot [Krievijas] bažas". (Sky News)

Krievijas iebrukums Ukrainā ātri novērsa uzmanību no citām pasaules problēmām, piemēram, no Afganistānas, kur vasarā varu pārņēma “Taliban” kaujinieki. https://www.delfi.lv/news/arzemes/talibi-sledz-meitenu-vidusskolas-paris-stundas-pec-to-atversanas.d?id=54174108

Otrdien vakarā Prāgā pie Nacionālā teātra ēkas notika akcija Mariupoles iedzīvotāju atbalstam. No svecītēm izveidots uzraksts krievu valodā “Bērni”. Tādi uzraksti bija izveidoti pie Mariupoles teātra, kurā slēpās simtiem sieviešu un bērnu, kad ēku sabombardēja Krievijas aviācija. (Foto: EPA/Scanpix/LETA)

Ukrainā trešdien atvērs deviņus humānos koridorus, taču Irina Vereščuka, Ukrainas vicepremjere, norādījusi, ka nav panākta vienošanās ar Krieviju par koridora izveidi no Mariupoles. Vakardien aplenkto Mariupoles pilsētu izdevās pamest 4367 iedzīvotājiem. (Sky News)

Okupanti Čornobiļā izlaupījuši un iznīcinājuši unikālu laboratoriju sešu miljonu eiro vērtībā, paziņojusi Čornobiļas piesārņojuma zonu pārvaldošā valsts aģentūra. Šī laboratorija bijis unikāls komplekss ar lielu analītisko jaudu, kas varēja sniegt datus par radioaktīvajiem atkritumiem jebkurā to stadijā no kondicionēšanas līdz apglabāšanai. https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994&show_text=true&width=500

Krievijas uzbrukums Rubežnē laupījis dzīvību diviem bērniem. Krievijas artilērijas raidīts šāviņš sprādzis daudzstāvu dzīvojamās ēkas piektajā stāvā. Glābēji notikuma vietā atrada trīs bojāgājušos, no kuriem divi ir bērni, ziņo “Liga.net”. (publicitātes foto)

Piecas lietas, kas jāzina par šo karu, Ukrainas aizsardzības ministra vietnieces Annas Maļaras skatījumā: 1. Krievija šo karu acīmredzami ir zaudējusi, lai arī cik ilgi tas vēl turpinātos. 2. Ukraina bija gatava karam, cik vien labi tas bija iespējams. 3. Šajā karā ukraiņu vēsturiskā misija ir sakaut mūžseno ienaidnieku un beidzot pielikt punktu Krievijas Federācijas impēriskajām ambīcijām. 4. Ukrainas Bruņotajos spēkos ir 261 tūkstotis cilvēku, no kuriem 215 tūkstoši ir karavīri. Viņi aizstāv 1800 kilometrus garu fronti un 42 miljonus cilvēku. Kara laikā viņiem tiek piesaistītas mobilizētas personas, kuras dažādām atbalsta specialitātēm apmāca 5 līdz 15 dienas. 5. Karš turpināsies vēl kādu laiku. Jo lielāks ir mērķis, jo vairāk pūliņu un laika vajadzīgs tā sasniegšanai. Maļara aicina iedzīvotājus veidot sarakstu ar lietām, kuras tie vēlas darīt pēc Ukrainas uzvaras.

Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs trešdienas rītā izteicies, ka "Rietumi [pret Krieviju] uzvedas pretīgā, kriminālā un amorālā veidā" un ka ASV cenšas "pazemot, iegrožot, dalīt un iznīcināt Krieviju". Šos vārdus viņš teicis, lai apvainotu Rietumus par ieviestajām sankcijām pret Krieviju. (The Guardian)

Ukrainas varones tituls pēc nāves piešķirts militārajai mediķei Jekaterīnai Stupņickai, paziņojusi Ukrainas Aizsardzības ministrija. Stupņicka gājusi bojā 10. martā. Ukrainas karavīru dzīvības seržante Stupņicka glābusi jau kopš 2014. gada.

Jaunākā izlūkošanas informācija par konfliktu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Situācija kaujas laukā Ukrainas ziemeļos joprojām ir nemainīga, un Krievijas spēki, visticamāk, veiks reorganizācijas darbus, pirms atsāks plaša mēroga uzbrukuma operācijas. Krievijas spēki mēģina aplenkt Ukrainas spēkus valsts austrumos, virzoties no Harkivas ziemeļos un Mariupoles dienvidos. Krievijas spēki joprojām mēģina apiet Mikolajivu, cenšoties doties uz rietumiem - uz Odesu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506523823394406405

Luhanskas apgabalā, kuru kontrolē Krievijas atbalstītie separātisti, ir panākts pamiers, lai iedzīvotāji varētu pamest karadarbības zonu. (Sky News)

Ukraina ziņojusi, ka 121 bērns ir gājis bojā kara laikā. (Sky News)

ASV prezidents Džo Baidens trešdien dosies uz Eiropu, lai pievienotos sarunām ar NATO un G7 pārstāvjiem, kuras notiks šonedēļ. Visticamāk, vizītes laikā Baidens paziņos par jaunām sankcijām pret 300 Krievijas parlamenta apakšpalātas deputātiem. (Sky News)

Ukrainas armija publicēja operatīvo ziņojumu par esošo kara situāciju. Ziņojumā tiek minēts, ka Čerņihiva un Mariupole turpina aizstāvēties pret Krievijas okupācijas spēkiem. Bez tam Baltkrievijas pretkara aktīvisti esot daļēji izjaukuši dzelceļa līnijias, kas savieno Baltkreiviju un Ukrainu, tādējādi potenciāli traucējot Baltkrievijas armijai iebrukt Ukrainā, ja tas tiks izlemts. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278733361106416

Krievijas karaspēka sagrautajā Mariupolē iesprostoti gandrīz 100 000 cilvēku, kuriem jācieš bads, slāpes un nebeidzama bombardēšana, paziņojis Ukrainas prezidents Volidimirs Zelenskis. Prezidents video uzrunā otrdien paziņoja, ka 24 stundu laikā no Mariupoles izdevies izbēgt vairāk nekā 7000 cilvēku, bet daudzi citi nespēj pamest pilsētu, ko bēgļi raksturojuši kā sasalušu elli, kas pilna līķiem un ēku drupām. "Pilsētā pašreiz ir gandrīz 100 000 cilvēku nehumānos apstākļos. Tas ir pilnīgs aplenkums. Bez pārtikas, ūdens, medikamentiem, ar pastāvīgām apšaudēm un bombardēšanu," sacīja Zelenskis, kārtējo reizi aicinot Krievijai atļaut drošu humāno koridoru izveidošanu civiliedzīvotāju evakuācijai. (LETA/AFP)

Eiropas meteoroloģijas satelītu organizācija EUMETSAT pārtrauc Krievijai sniegt meteroloģiskos datus. Rietumos ir bažas, ka laikapstākļu prognozes okupantiem var palīdzēt teroraktu plānošanā, ziņo “Reuters”.

Karš neaptur dzīvi. Harkivā mēneša laikā piedzimuši 246 bērni – 122 zēni un 124 meitenes, ziņo “Liga.net”.

Ukrainas bruņotie spēki jau ir notriekuši vairāk nekā 100 Krievijas kara lidmašīnu, paziņoja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības preses sekretārs Jurijs Ignats. Viņš atzīmēja, ka otrdien Ukrainas spēki iznīcināja sešas ienaidnieka lidmašīnas, vienu helikopteru, piecus bezpilota lidaparātus un piecas spārnotās raķetes. (LETA)

Ukrainas Ģenerālprokuratūra sākusi pirmo izmeklēšanu par izvarošanu pret Krievijas karavīru, paziņojusi ģenerālprokurore Irina Venediktova. Aizdomās turētais okupantu karavīrs ir identificēts un tiks izsludināts meklēšanā. Incidents noticis Kijivas apgabalā kādā no Brovaru rajona ciemiem. Aizdomās turētais okupants ielauzies privātmājā, kur nošāvis neapbruņotu vīru un kopā ar vēl vienu biedru vairākkārt izvarojis sievu, draudot pat cietušās mazgadīgajam bērnam. https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/353647243439617&show_text=true&width=500

Par Krievijas spēku apgādes problēmām “Radio Svoboda” stāstīja kāda Pentagona amatpersona: “Viņiem [okupantiem] ir problēmas ar degvielu un pārtiku. Tāpat viņiem ir problēmas ar rezervēm un augstas precizitātes munīciju. Šī lielā un vērienīgā operācija, kādu viņi nekad agrāk nav veikuši, ilgst jau mēnesi, bet viņi līdz šim nav atrisinājuši resursu papildināšanas problēmu.” Okupantu karavīriem ir problēmas arī ar loģistiku, sakariem un pat silto apģērbu. Krievijas karavīri ciešot no apsaldējumiem. “Tāpat mēs uzskatām, ka krieviem ir problēmas ar vadību un kontroli. Bez sakariem ir grūti nokārtot tādas lietas kā loģistika un pārvietošanās,” skaidro ASV amatpersona. Degvielas pietrūkstot arī Krievijas karakuģiem. Otrdien, 22. martā, Ukraina jau ziņoja, ka iebrucēju vienībām Ukrainā munīcijas un pārtikas krājumi atlikuši ne vairāk kā trim dienām. Līdzīga situācijas esot ar degvielu.

Par svarīgāko īsumā: Ukrainas spēki sākuši pretuzbrukumus uz ziemeļiem un rietumiem no Kijivas, to apstiprina arī ASV valdības avoti. Ukraiņi ziņo, ka atguvuši Makarivas pilsētiņu, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no galvaspilsētas. Krievijas spēki turpina graut jau tā smagi cietušo ostas pilsētu Mariupoli, kurā joprojām bez palīdzības, ūdens un pārtikas atrodas liels skaits civiliedzīvotāju. Okupanti pilsētu sākuši apšaudīt arī no kuģiem Azova jūrā. Pilsēta jau tiek apšaudīta ar raķetēm, bumbota no lidmašīnām un ar artilēriju, kas izvietota Mariupoles apkārtnē. ASV un NATO amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas armija drīzumā varētu pievienoties Krievijas ofensīvai pret Ukrainu, jau novērota gatavošanās šim solim. Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs intervijā raidsabiedrībai CNN atzina, ka Krievija vēl nav sasniegusi savus militāros mērķus Ukrainā un neizslēdza iespēju, ka Krievija varētu ķerties pie kodolieročiem. Šo ieroču pielietošana tiktu apsvērta, ja Maskava sajustu “eksistenciālus draudus”. Ukrainas un Rietumu amatpersonas ziņo, ka Krievijas spēki Ukrainā saskaras ar nopietnām apgādes problēmām – trūkst degvielas, pārtikas un pat apģērbs.

Par civiliedzīvotāju nogalināšanu būs jāatbild, Krievijas militāros pilotus brīdina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Neatkarīgi no tā, kāda pavēle ir saņemtas, civiliedzīvotāju nogalināšana ir noziegums, par ko agrāk vai vēlāk būs jāatbild. “It īpaši mēs runājam par bumbvedēju virs Mariupoles, un tas notiks ar katru, kurš nogalina mūsu civiliedzīvotājus mūsu mierīgajā zemē,” teica Zelenskis, norādot, ka pie Čornobaivkas ir notriekta Krievijas lidmašīna. (CNN)

Divi būtiskākie vakardienas notikumi, kuri varētu ietekmēt kara turpmāko gaitu, atbilstoši "The Kyiv Independent" žurnālista Oleksija Sorokina ieskatiem:- Ukraiņu spēku mēģinājums ielenkt lielus Krievijas spēkus galvaspilsētas piepilsētās uz ziemeļrietumiem no Kijivas. Smagas kaujas šajā apgabalā norisinās jau vairākas diennaktis, kā rezultātā ukraiņi atguvuši daļu teritorijas.- Ukraiņu, ASV un NATO amatpersonu pārliecība, ka Baltkrievija ar lielu iespējamību pievienosies Krievijas uzbrukumam Ukrainā. Viņu galvenie mērķi varētu būt vairākas pilsētas uz rietumiem no Kijivas, kuras ir svarīgi Rietumu piegādātā bruņojuma, kā arī humānās palīdzības un bēgļu loģistikas punkti. Baltkrievija karam kaimiņvalstī varētu dislocēt 10 000 līdz 15 000 karavīru, lēš ukraiņu amatpersonas.

