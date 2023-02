Krievija Zelenski nenogalinās, Izraēlas ekspremjeram pērn apsolījis Putins; Ukraina skeptiska

Krievijas prezidents Vladimirs Putins, sākot šīs valsts iebrukumu Ukrainā, apsolījis toreizējam Izraēlas premjerministram Naftali Benetam, ka lielvalsts nenogalinās Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šos izteikumus par "dīvainu insaidu" nosaucis Zelenska biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, bet ārlietu ministrs Dmitrijs Kuleba Putinu nodēvējis par "pieredzējušu meli".

Benets kara sākumā pēc Kijivas lūguma kā sarunu vidutājs Maskavā tikās ar Putinu. Solījumu nenogalināt Zelenski Putins esot devis pērnā gada martā, svētdien ziņo Ukrainas aģentūra UNIAN.

Pēc Beneta teiktā, viņš divas reizes vaicājis Putinam, vai viņš plāno nogalināt Ukrainas prezidentu. Abas reizes Putins atbildējis noliedzoši.

Pēc tam Benets esot zvanījis Zelenskim. "Es tikko kā atgriezos no tikšanās, viņš netaisās tevi nogalināt. Viņš man pavaicāja: "Vai esi pārliecināts?". Es teicu: "Par 100 procentiem. Viņš negatavojas nogalināt tevi," sarunu ar Ukrainas prezidentu intervijā Izraēlas žurnālistam atcerējies Benets.

Benets arī paudis pārliecību, ka Putins tolaik piekritis neuzstāt uz Ukrainas atbruņošanos, raksta UNIAN. "Viss, ko es (kā vidutājs – red.) darīju, tika saskaņots ar ASV," precizējis Benets.

Zelenska biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks Beneta izteikumus par Putina šķietamo solījumu nodēvējis par "dīvainu insaidu", svētdien vēsta aģentūra UNIAN.

"Parādās dīvaini "eksu" insaidi par "starpniecību": Putins it kā esot garantējis, ka "nenogalinās", bet "Rietumi pārtraukuši perspektīvas pārrunas". Taču tas viss ir fikcija," Podļaks ierakstīts tviterī.

Viņš atzīmējis, ka aiz Krievijas iebrukuma pamatā ir nevis NATO paplašināšanās, bet tieši Krievijas vēlme iznīcināt Ukrainu.

Reaģējot uz šādām Beneta "atklāsmēm", Ukrainas ārlietu ministrs Dmitrijs Kuleba atgādinājis, ka partneri nedrīkst ticēt nevienam Putina solījumam, jo viņš ir ļoti pieredzējis melis. Iepriekš viņš jau lauzis savus solījumus attiecībā uz Krimas neaizskaramību.

"Nemāniet sevi: viņš (Putins–red.) – pieredzējis melis. Ikreiz, kad viņš apsolījis neko nedarīt, tā bijusi viņa plana daļa," Kuleba ierakstījis tviterī.

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK