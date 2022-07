Krievijai bijušas grūtības saglabāt efektīvu kaujas spēku, ziņo britu izlūki

Kopš iebrukuma sākuma Krievijai bijušas grūtības saglabāt efektīvu uzbrukuma kaujas spēku, un šī problēma, visticamāk, kļūst arvien akūtāka, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievija turpina iesaistīt nomināli sešas atsevišķas armijas Donbasa ofensīvai. Ar pilnu spēku, pirms iebrukuma, šie formējumi tika izveidoti ar aptuveni 150 000 vīru. Pēdējo nedēļu laikā Krievija bieži vien ir darbojusies ar rotas lieluma grupām, kurās ir aptuveni 100 karavīru, informē Londona.

Krievu militārie plānotāji saskaras ne tikai ar nopietnu personāla nepietiekamību, bet arī ar dilemmu starp rezervju izvietošanu Donbasā vai aizsardzību pret Ukrainas pretuzbrukumiem Hersonas dienvidrietumu sektorā, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievijas mērķis ir sagrābt visu Doneckas apgabalu. Lai gan Krievija joprojām var gūt turpmākus teritoriālos ieguvumus, tās darbības temps un virzības temps, visticamāk, būs ļoti lēns bez būtiskas darbības pauzes reorganizācijai un spēku pārkārtošanai, noslēgumā ziņo britu izlūki.

