Krievijas atkāpšanās no Zmijinijas salas saistīta ar okupantu militārajiem izaicinājumiem, ziņo Lielbritānija

Krievijas atkāpusies no Zmijinijas salas sava garnizona izolācijas un pieaugošās neaizsargātības pret Ukrainas triecieniem dēļ, nevis kā "labas gribas žestu", kā to apgalvojusi Maskava, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka ceturtdien Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tās spēki ir atkāpušies no Zmijinijas salas (Čūskas salas) Melnās jūras ziemeļrietumos. Salu Krievija sagrāba pirmajā iebrukuma dienā, un tā atrodas gar galvenajiem kuģošanas ceļiem uz Odesu un tai blakus esošajām ostām.

Ukrainas bruņotie spēki pēdējo nedēļu laikā veikuši uzbrukumus Krievijas garnizonam, izmantojot raķešu un dronu triecienus. Tāpat Ukraina izmantoja pretkuģu raķetes, lai kavētu Krievijas jūras spēku kuģu mēģinājumus no jauna apgādāt savas vienības.

Runājot par situāciju frontē, britu izlūki ziņo, ka Krievijas sauszemes spēki apgalvo, ka ir ieņēmuši Privilas ciematu uz ziemeļrietumiem no Donbasa pilsētas Lisičanskas. Tāpat cīņas turpinoties ap Lisičanskas naftas pārstrādes rūpnīcu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2022

