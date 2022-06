Krievijas augstas precizitātes bruņojuma trūkumi izraisīs lielus civiliedzīvotāju upurus, prognozē Lielbritānija

Modernu un precīzu triecienieroču trūkums Krievijā un to mērķēšanas plānotāju profesionālie trūkumi, ļoti iespējams, izraisīs turpmākus civiliedzīvotāju upurus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka ir gandrīz skaidrs, ka Krievija turpinās veikt triecienus, tādējādi cenšoties nepieļaut frontē esošo Ukrainas spēku resursu papildināšanu. Krievijas uzbrukumu plānotāji, visticamāk, joprojām ir gatavi samierināties ar lielu skaitu civiliedzīvotāju upuru, ja vēlas iznīcināt kādu mērķi.

Tāpat Lielbritānijas ministrija ziņo, ka pastāv reāla iespēja, ka raķetes trieciens tirdzniecības centram Kremenčukā 27. jūnijā bija paredzēts, lai trāpītu tuvumā esošam infrastruktūras mērķim. Krievijas neprecizitāte, veicot uzbrukumus no liela attāluma, iepriekš ir izraisījusi masveida civiliedzīvotāju upuru incidentus, tostarp Kramatorskas dzelzceļa stacijā 9. aprīlī.

Runājot par situāciju frontē, britu izlūki vēsta, ka Krievijas spēki turpina gūt progresu centienos ielenkt Lisičanskas pilsētu. Kopš 25. jūnija Krievijas spēki ir pavirzījušies uz priekšu par vēl 2 kilometriem tuvāk Lisičanskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas uz dienvidiem no pilsētas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UdgwRxBbYS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JL6rXj2V2M