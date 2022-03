Krievijas desants izsēdies ielenktajā Harkivā. Teksta tiešraide

Krievijas šausminošais iebrukums Ukrainā rit jau septīto dienu, okupantiem arvien zvērīgāk bombardējot civilos objektus un palielinot spiedienu pret Ukrainas aizstāvjiem. Vienlaikus Krievijas ekonomika sāk izjust sankciju ietekmi, bet valsts prestižs nenovēršami krīt bezdibenī, pasaulei arvien vairāk norobežojoties no noziedzīgā Putina režīma. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (septītā diena)

Okupantu rokās kritušās pilsētas Hersonas mērs Igors Kolihajevs lūdzis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim organizēt “zaļos koridorus”, lai varētu savākt “simtiem līķu pilsētas rajonā”, ziņo UNIAN. Kritušie un bojāgājušie ir gan karavīri, gan civiliedzīvotāji. Uzbrucēji apšaudījuši skolas, daudzstāvu ēkas. Tāpat Hersonai nepieciešamas pārtikas piegādes, jo noliktavas atrodas ārpus pilsētas robežām.

Lidsabiedrība "Wizzair" nodrošinās simts tūkstošus bezmaksas biļešu bēgļiem no Ukrainas uz visiem Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas valstīm Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas.

Krievijas centrālā banka lēmusi, ka šodien akciju tirdzniecība nenotiks.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/nbs-kajnieku-brigades-komandieris-ja-bus-jaiet-pa-istam-mes-esam-tam-gatavi.d?id=54111040

Iedzīvotāji Sumu apgabalā tiek brīdināti, ka Krievijas spēku pamesta tehnika var būt bīstama – mīnēta.

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498729920259891206?ref_src=twsrc%5Etfw

Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe šorīt intervijā LTV: "Ukraiņu ģimenes nonākušas Latvijā. Esam augstā gatavībā visām šīm ģimenēm palīdzēt. Ja bērnam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, var zvanīt uz tālruņa numuru +371 256 801 40. Uz zvaniem atbildēs bērnu slimnīcas speciālists. Visa palīdzība ukraiņu bērniem būs valsts apmaksāta, tāpat kā Latvijas bērniem.

“Pirms sešām dienām Krievijas Vladimirs Putins centās sašūpināt brīvās pasaules pamatus, domādams, ka viņš piespiedīs to ar saviem draudīgajiem paņēmieniem. Taču viņš smagi kļūdījās,” savā “State of the Union” uzrunā teica ASV prezidents Džo Baidens. “Viņš domāja, ka var iebraukt Ukrainā un pasaule apgāzīsies. Tā vietā viņš sastapās ar tādu pretestības mūri, kādu nekad nespēja iedomāties. Viņš sastapās ar Ukrainas tautu.” “Kad tiks rakstīta šī laikmeta vēsture, Putina karš pret Ukrainu būs padarījis Krieviju vājāku un pārējo pasauli spēcīgāku,” tā Baidens. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

LETA: Ukrainas Bruņoto spēku brigādes mehanizētais bataljons pie Harkivas sagrābis uzreiz sešus Krievijas visjaunākos tankus T-80BVM, kas bija Krievijas Bruņoto spēku 200.motorizēto strēlnieku brigādes sastāvā, sociālajā tīklā "Facebbok" pavēstīja žurnālists Jurijs Butusovs. Ienaidnieka tehniku izdevies iegūt bataljonam ar kājnieku kaujas mašīnām BMP-2 un vienu prettanku raķešu kompleksu "Javelin". Šie Krievijas tanki ir bruņoti ar jaunākajiem zemkalibra un vadāmajiem šāviņiem, norādīja Butusovs.

Žitomirā gaisa trieciena rezultātā cietusi slimnīcas dzemdību nodaļa.

Īsumā par pēdējiem notikumiem: Turpinās uzbrukumi Harkivai un Kijevai. Okupantu desantnieki pēdējās stundas laikā izsēdušies Harkivā – Ukrainas otrā lielākajā pilsētā. Krievijas spēku rokās kritusi dienvidu pilsēta Hersona. ASV prezidents Džo Baidens aizliedzis Krievijas lidmašīnām ielidot ASV gaisa telpā. “Putins var ielenkt Kijevu ar tankiem, bet viņš nekad neiekaros ukraiņu sirdis un dvēseles,” tā Baidens. Ukrainu līdz šim pametuši vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku, liecina ANO dati. “Boeing” un “ExxonMobil” pievienojas kompānijām, kas sarauj sadarbību ar Krieviju.

Ukrainas armija apstiprina ziņas, ka Harkivā nolaidušies Krievijas desantnieki, lai mēģinātu ieņemt pilsētas centru. Krievijas karavīri uzbrukuši militārajam hospitālim un kaujas turpinās. (BBC). Jāatgādina, ka Harkiva pēdējās dažās dienās piedzīvojusi nežēlīgu civilo rajonu bombardēšanu. Otrdien raķete sprāga pie vietējās pārvaldes ēkas. Otrdien Harkivā gājuši bojā vismaz 17 cilvēki, desmitiem ir ievainoti.

Okupējošie Krievijas spēki ieņēmuši Hersonas centru, vēsta CNN. Telekanāla rīcībā nonākuši video fragmenti no kādas kameras Hersonas centrā un medijam izdevies pārliecināties par ģeolokācijas datiem.

