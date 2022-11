Krievijas dronu uzbrukumu kampaņai bijuši nelieli panākumi, ziņo Lielbritānija

Krievija, visticamāk, bija iecerējusi veikt bezpilota lidaparātu uzbrukumu kampaņu, lai kompensētu savu lielo spārnoto raķešu trūkumu, taču šai pieejai ir bijuši nelieli panākumi. Lielākā daļa okupantu palaisto bezpilota lidaparātu tikuši neitralizēti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka kopš septembra Krievija pret Ukrainu vērsusi simtiem Irānā ražotu bezpilota lidaparātu. Izmantoti gan vienvirziena uzbrukuma (OWA) bezpilota lidaparāti, gan tradicionālāki atkārtoti lietojami droni. Krievija šos ieročus lielākoties izmantojusi pret taktiskiem militāriem mērķiem un Ukrainas elektrotīklu.

Kopš aptuveni 17. novembra nav publiski ziņots par OWA bezpilota lidaparātu triecieniem. Krievija, visticamāk, ir gandrīz izsmēlusi savus pašreizējos krājumus, taču centīsies tos papildināt, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija var ātrāk iepirkt bezpilota lidaparātus no ārzemēm, nekā ražot jaunas spārnotās raķetes savā valstī, noslēgumā raksta britu izlūki.

