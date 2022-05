Krievijas dzīvā spēka zaudējumi – 30 000 vīru; Donbasā rit smagas kaujas

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši aptuveni 30 000 karavīru, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Kopš iebrukuma sākuma 24.februārī Krievijas spēki zaudējuši 1330 tankus, 3258 bruņutransportierus, 628 lielgabalus, 203 daudzstobru reaktīvos mīnmetējus, 93 zenītartilērijas iekārtas, 207 lidmašīnas, 174 helikopterus, 503 bezpilota lidaparātus, 116 spārnotās raķetes, 2226 automobiļus un autocisternas, 13 kuģus un ātrlaivas un 48 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdienas vakarā savā videouzrunā paziņoja, ka situācija Donbasā ir ļoti smaga.

Donbas is living hell.

As everyone turns off their lights today in warm beds, in peaceful cities, think about the soldiers defending your comfort, think about those who die for you to live. pic.twitter.com/IvtkF7UlCQ