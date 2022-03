Krievijas iebrukums Ukrainā. 10. diena. Teksta tiešraides arhīvs

Rit jau 10. diennakts, kopš Krievija, kurai ir lielākā armija Eiropā, kā arī viena no lielākajām pasaulē, mēģina ar brutālu spēku un civiliedzīvotāju terorizēšanu pakļaut Ukrainu. Tomēr Kremļa ieceres joprojām nav izdevušās – Ukrainas tauta ar apbrīnojamu kaujas sparu un saliedētību ir izrādījies sīksts pretinieks Maskavas iebrucēju ordām. Turpinām sekot Ukrainā notiekošajam.

Krievijas iebrukums Ukrainā (10. diena)

Svētdienas rītā Ukrainas galvaspilsētā Kijevā dzirdēts spēcīgs sprādziens. Aģentūra "Unian" norāda, ka, visticamāk nostrādājusi pretgaisa aizsardzības sistēma, notriecot iebrucēju raidītu raķeti.Atgādinām, ka Kijevā ap pusnakti kārtējo reizi bija izsludināta gaisa trauksme, iedzīvotāji aicināti slēpties bumbu patvertnēs. Drīz pēc tam pilsētā atskanējuši sprādzieni.

Nakts laikā pēc Krievijas iznīcinātāju uzlidojuma sabombardētas vairākas ēkas Harkivā, vēsta ziņu aģentūra "Unian". Liecības par sprādzieniem un ugunsgrēkiem plaši izplatījušās arī "Telegram" grupās. Publicējqm vienu, kuru pārbaudījis "Unian":

Ukrainas ziemeļos ārkārtīgi sarežģīta vieta, kur svētdienas rītā Ukrainas spēki cenšas noturēt savas pozīcijas, ir Čerņihivā.

Agrā svētdienas rītā Ukrainas dienvidos aizvien lielākie pūliņi tiek pielikti, lai aizstāvētu Mariupoli Doņeckas apgabalā, minēts Ukrainas ģenerālštāba ziņojumā.

Krievijas karaspēks turpina centienus ielenkt Kijevu, Harkivu un Mariupoli, teikts Ukrainas ģenerālštāba ziņojumā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-speki-plano-ienemt-hes-aizsprostu-uz-dienvidiem-no-kijevas-zino-ukraina.d?id=54123772

"Pretinieks, ciešot zaudējumus, aizvien mēģina izvairīties no tiešām sadursmēm ar mūsu karaspēku," agrā svētdienas rītā paziņojumā par aktuālo situāciju skaidro Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Paziņojumā uzsvērts, ka kopumā Ukrainas bruņotie spēki iznīcinājuši 88 lidmašīnas un helikopterus. Ukrainas Gaisa spēki koncentrēti ap valstij kritiski svarīgu infrastruktūru, aizsargājot to.

Zelenskis svētdien paziņoja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Darba kārtībā: jautājumi par drošību, finansiālo atbalstu Ukrainai un par sanckijām pret Krieviju, uzskaitīja prezidents.

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs savā "Facebook" lapā publicējis padomus iedzīvotājiem, kur būtu jāmet molotova kokteiļi, lai tie nodarītu kaitējumu Krievijas armijas bruņutransportam

Trešdienas vakarā bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfauls savā "Twitter" joslā publicēja atgādinājumu, ka NATO rīcībā ir 70 "MiG" lidmašīnas, 27 no tām atrodas Polijas rīcībā. Viņš aicināja šīs lidmašīnas nodot Ukrainai, bet pārējām NATO valstīm nosūtīt papildspēkus, lai šo spēku zudumu kompensētu. https://twitter.com/McFaul/status/1500172794532794368?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas starptautiskā izolācija turpinās, pēdējo 24 stundu laikā par Krievijas tirgus atstāšanu paziņojuši vēl vairāki uzņēmumi, tostarp "Puma", "Prada", "Samsung", "Paypal", kā arī par ierobežotu darbību paziņoja "Visa" un "MasterCard". Somijas medijs “Iltalehti” vēsta, ka šādu lēmumu pieņēmis arī "Hesburger". Zemāk "Delfi Bizness" apkopojis informāciju, kuras kompānijas par šādu soli izšķīrušās līdz 3.martam: https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/no-autobuves-lidz-porno-industrijai-globalie-uznemumi-partrauc-sadarbibu-ar-krieviju.d?id=54115180

Titulbildē redzama Polijas Gaisa spēku "MiG-29", kas 2015. gadā patrulē virs Zokņu aviobāzes Lietuvā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/cnn-asv-turpina-konsultacijas-eiropa-par-lidmasinu-piegadi-ukrainai.d?id=54123748

5. marta vakarā (pulksten 18) apkopotā vietējo varas iestāžu statistika liecina, ka kara laikā Harkivas apgabalā bojāgājuši 194 Ukrainas iedzīvotāji, tostarp 126 civiliedzīvotāji. Ievainoti – 433, no tiem 312 ar armiju nesaistīti līdzcilvēki, vēsta "Hromadske".

CNN: ASV turpina konsultācijas Eiropā par lidmašīnu piegādi Ukrainai ASV šobrīd strādā kopā ar Poliju, vērtējot iespējamību Ukrainas rīcībā nodot Polijas gaisa spēku iznīcinātājus "MiG". Šobrīd sarunas notiek konsultatīvā līmenī, apspriežoties arī ar citiem NATO alianses partneriem, atsaucoties uz Baltā nama preses pārstāvjiem, ziņo CNN.Daļa no šīm sarunām veltīta, lai noteiktu, kā amerikāņi varētu “izlīdzināt” Polijas militāro spēku vājināšanos, ja tā nolemtu lidmašīnas nodot Ukrainas rīcībā. Precīzāk, ko šī “izlīdzināšana” varētu nozīmēt, nav zināms. Jāatkārto, ka šobrīd šādas sarunas notiek konsultatīvā līmenī.

Teritoriālās aizsardzības vienības aizstāvis Kijevas austrumos kontrolpunktā sargā galvaspilsētu (Foto: AFP).

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņojis, ka viņam bijusi telefonsaruna ar ASV prezidentu Džo Baidenu. "Kā daļa no pastāvīgā dialoga man bija vēl viena saruna ar ASV prezidentu. Darba kārtībā bija jautājumi par drošību, finansiālo atbalstu Ukrainai un sankciju Krievijai turpināšanu," tviterī ierakstījis Zelenskis. (LETA)

Ukraina gatavojas organizēt centralizētas gūstekņu nometnes, kas atbilstu visām Ženēvas konvencijas prasībām, sestdien paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs. Precīzu krievu karavīru skaitu, kas atrodas Ukrainas armijas gūstā, Arestovičs neatklāj, bet runa noteikti ir par vairākiem simtiem militārpersonu.

Video: Kā Kijeva gatavojas aizsardzībai pret krievu okupantiem https://twitter.com/nexta_tv/status/1500218514531094534?ref_src=twsrc%5Etfw

Humānā situācija Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Mariupolē ir katastrofāla, tāpēc ir būtiski svarīgi evakuēt civiliedzīvotājus, paziņoja starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Ārsti bez robežām" (MSF) amatpersona.Pilsētu pie Azovas jūras, kurā ir vairāk nekā 400 000 iedzīvotāju, aplencis Krievijas karaspēks, un mēģinājums noteikt pamieru, lai evakuētu iedzīvotājus, sestdien cieta neveiksmi."Ir jāpanāk, lai humānais koridors, kuru varēja izveidot šodien, bet kas netika izveidots pamiera neievērošanas dēļ, tiktu izveidots ļoti ātri, lai ļautu civiliedzīvotājiem, sievietēm un bērniem izkļūt no pilsētas," ziņu aģentūrai AFP sestdienas vakarā sacīja MSF krīzes koordinators Ukrainā Lorāns Ligozā."Situācija ir katastrofāla un kļūst sliktāka ar katru dienu," viņš uzsvēra. (LETA)

Ukrainas slimnīcās sāk trūkt medikamenti, jo arvien pieaug Krievijas agresīvajā iebrukumā cietušo ukraiņu civiliedzīvotāju skaits. Īpaši problemātiska situācija ir Mariupolē, jo pilsēta jau ilgstoši ir ielenkta, un pilsētas slimnīca ir palikusi bez piegādēm. (BBC)

Ukrainas spēki esot atvēruši Kijevas ūdenskrātuves slūžas, lai appludinātu teritoriju uz ziemeļiem no Ukrainas galvaspilsētas. Šāds lēmums pieņemts, lai varētu apturēt Krievijas armiju, kuras transports tagad iestigs dubļos. https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1500212587497205767?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā vietējie iedzīvotāji kādā kinoteātrī saņem ieročus un iziet paātrināto militāro apmācību. (Foto: AP)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ir runājis ar ASV miljardieri Īlonu Masku, kurš ir apsolījis nākamnedēļ uz Ukrainu nogādāt vēl vairākas “SpaceX” satelītinterneta iekārtas. (Sky News)

Tikmēr Ukrainā vietējie iedzīvotāji turpina "utilizēt" Krievijas armijas pamesto bruņutehniku. Video iemūžināta atstāta pašgājējartilērijas iekārta "2S19 Msta-S".https://twitter.com/antiputler_news/status/1500219796427784196?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien videozvanā ar apmēram 300 ASV Kongresa abu palātu deputātiem lūdzis viņus veicināt militāro lidmašīnu nodošanu Ukrainai. Zelenskis norādījis, ka cīņā ar Krieviju Ukrainai ir nepieciešama vai nu lidojumu aizlieguma zona tās gaisa telpā, kuru NATO atsakās noteikt, vai arī vairāk kara lidmašīnu. (LETA)

Kremlī lēmumu par sarkano pogu nespiež viens cilvēks, šī sistēma pat iedarbināta, var nestrādāt, turklāt pastāv šaubas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtu gatavs riskēt ar savu dzīvību, kāds anonīms, bet uzticams avots Krievijas specdienestos vēstulē paudis "Gulagu.net" dibinātājam Vladimiram Osečkinam. Viņš vēstuli publiskojis un to "Twitter" ierakstā izcēlis arī Krievijas specdienestu operācijas atmaskojušais "Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs, atzīmējot, ka to par ticamu atzinuši divi viņa avoti Krievijas Federālajā drošības dienestā. Pilna vēstule lasāma šeit, bet izceļam spilgtākās tēzes: - Par neveiksmīgo kara operāciju jau tiek meklēti vainīgie specdienestos. - Karš balstīts teorētiskās un pašslavinošās analīzēs. - Tā kā neviens bez elites nezināja, ka būs karš, neviens negatavojās sankcijām. - Dažu dienu zibenskarš neizdevās. Bet pat tajā scenārijā jebkurš ielikts līderis tiktu tūlītēji nogalināts. - Pat ideālā gadījumā Ukrainā, lai nodrošinātu visaptverošu komandantūru, militāro policiju, pretizlūkošanu un apsardzi, nepieciešami ap 500 000 cilvēku, kuru nav. - Mobilizācija var iedragāt sociālekonomisko un politisko stāvokli valstī, turklāt loģistika ir pārslogota jau pie šiem apjomiem. - Zaudējumus neviens nezina jau kopš otrās kara dienas. - Līdz ar ukraiņu upuriem pieaugs pretestība, kā dēļ uzbrukumi nav ilgtspējīgi. - Aplenkumus mūsdienu pilsētas var izturēt pat gadiem, un humāno kravu ielaišana ir laika jautājums. - Nosacīts termiņš ir jūnijs, ko nosaka ekonomikas sabrukšana. - Uzvara nav iespējama, bet sakāve nav pieļaujama. - Specdienestos lielākās bažas, ka šo problēmu centīsies paslēpt aiz citas problēmas, piemēram, konflikta ar Eiropu. - Kodoltrieciena iespēja pastāv kā iebiedēšanas līdzeklis, tostarp Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergejs Nariškins izstrādājot plānu, lai kodolieroču radīšanā apsūdzētu ukraiņus. - Ukrainas vainošanai pie pastāvošās kontroles (arī starptautiskas) gan nepastāv iespēja radīt pamatojumu. - Lielākie Krievijas riski tagad ir neapstādināms Krievijas ekonomikas sabrukums, Čečenijas Republikas prezidenta Ramzana Kadirova krišana viņa militāro spēku lielo zaudējumu dēļ Ukrainā un Sīrijas nenoturēšana kontingenta samazināšanas (pārcelti uz Ukrainu) un Turcijas noteikto šaurumu blokādes dēļ, kas apgādi padara nepanesami dārgu. Cita starpā vēstulē izteikts subjektīvs vēsturisks salīdzinājums: "Viņi par 100% atkārtoja pagājušā gadsimta sākumu, kad [Krievija] nolēma nosist vājo Japānu un iegūt ātru uzvaru, bet izrādījās, ka armijai ir problēmas. Tad sāka karu līdz galam, ņēma izstumtos, nevienam neinteresantos boļševikus "pāraudzināšanai" armijā. Un tad boļševiki, kas īsti nevienam nebija zināmi, uzķēra pretkara saukļus un sākās tāds..."

ASV maksājumu pakalpojumu sniedzēji "Mastercard" un "Visa Inc." aptur savu darbību Krievijā. "Mastercard" šodien paziņojumā presei norādīja, ka "Mastercard" tīkls vairs neatbalstīs Krievijas banku izdotās kartes, un neviena "Mastercard", kas izdota ārpus Krievijas, nedarbosies Krievijas veikalos vai bankomātos. Savukārt "Visa Inc." šodien paziņoja, ka Krievijā izdotās "Visa" kartes vairs nedarbosies ārpus Krievijas, bet visas ārpus Krievijas izdotās "Visa" kartes vairs nedarbosies Krievijā. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā šodienas preses konferencē ir acīmredzot izsmējis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņa šodienas uzstāšanās video, kurā it kā bija redzams, ka Putins ir "iemontēts" telpā ar vairākām klausītājām. https://twitter.com/SobolLubov/status/1500227898606866433?ref_src=twsrc%5Etfw

ASV sestdien aicinājušas savus pilsoņus nekavējoties atstāt Krieviju. "ASV pilsoņiem vajadzētu nekavējoties atstāt Krieviju," teikts paziņojumā ASV Valsts departamenta vietnē. Tajā norādīts, ka ASV vēstniecības iespējas palīdzēt savas valsts pilsoņiem Krievijā ir ierobežotas. (LETA)

Veiksmīga diena Ukrainas armijai. Šodien ukraiņu spēkiem izdevies notriekt četrus krievu helikopterus un piecus iznīcinātājus, informē "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko. Atsevišķas ziņas par ukraiņu notriektiem krievu lidaparātiem šodien pienāca visas dienas garumā. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1500231292226523147?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraiņu bēgļi pār saspridzinātu tiltu cenšas pamest Krievijas armijas izpostīto Irpiņas pilsētu Kijevas pievārtē. (Foto: AFP)

Krievijas spēki tuvojas trešajai Ukrainas atomenerģijas stacijai, sarunā ar ASV senatoriem atklājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš atzina, ka okupantiem izdevies ieņemt divas stacijas.Prezidents norādīja, ka šī stacija atrodas Južnoukrainskā, kas ir 120 kilometru attālumā no ielenktās Mikolajivas pilsētas. Krievu spēki šobrīd kontrolē Zaparožijas spēkstaciju, kā arī neaktīvo Černobiļas reaktoru. (Sky News)

Mariupoles mērs Vadims Boičenko televīzijā komentē šodienas neveiksmīgo evakuācijas operāciju, kuru par spīti solījumiem Krievijas armija nepieļāva:"Pilsēta atrodas blokādē, mēs tiekam nogalināti kā nācija, kā Ukrainas tauta. Krievu okupanti šodien šauj uz dzīvojamiem rajoniem. Lidmašīnas šodien meta bumbas. Būdams mērs, es uzņēmos organizēt transportu un vietas, no kurām cilvēki var evakuēties. Tajā brīdī, kad mēs izbraucām, naidīgais krievu karaspēks pārtrauca klusumu un sāka apšaudīt. Brīnumainā kārtā cilvēki nav cietuši, taču transportlīdzekļi ir sabojāti. Mums ir vajadzīgas drošības garantijas. Apšaudes notiek sešas dienas. Mēs ceram, ka sarunas šodien panāks, ka tiek izveidots [evakuācijas] koridors. Mēs no savas puses darām visu nepieciešamo."

Žitomirā uz rietumiem no Kijevas iznīcināta tanku rūpnīca, kas bijis galvenais tanku un citas bruņutehnikas labošanas centrs. https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1500213241108213761

Dienas laikā izplatījās informācija, ka Ukrainas Drošības dienests aizturēšanas laikā nošāvis Denisu Kirejevu, kurš bija viens no miera sarunu ar Krieviju dalībniekiem. Informācija, kuru izplatīja viens no Ukrainas deputātiem, liecināja, ka Kirejevs tika aizturēts par nodevību. Taču Ukrainas Aizsardzības ministrija nu vēsta, ka Kirejevs gājis bojā izlūkošanas operācijas laikā. Tāpat, pildot darba pienākumus, bojā gājuši divi citi Ukrainas Izlūkdienesta darbinieki.

Atbilstoši plānam Baltkrievijas militāristiem vajadzēja ieiet Ukrainā jau pirms nedēļas, taču vairāki virsnieki iesniedza atlūgumus, citi pameta Baltkrieviju, kā arī sazinājās ar opozīcijas pārstāvjiem. Tāpat novērots, ka militāros spēkus pamet virkne dienestā esošo. Tāpat pret ieiešanu Ukrainā iebilduši vairāki ģenerāļi. Vēsta Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas padomnieks, kādreizējais politiskais aktīvists un žurnālists Franaks Viačorka.https://twitter.com/franakviacorka/status/1500197649307348994

Itālija līdz šim iesaldējusi oligarhu īpašumus jau 143 miljonu eiro vērtībā. (Sky News)

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštāba paziņojums par aizvadīto diennakti: Desmitajā kara dienā Krievija uzbrukumā pamatā turpina izmantot aviācijas uzlidojumus un raķešu triecienus, tostarp pa civilajiem mērķiem. Bila Cerkvā uzlidojumā bojātas vairāk nekā 20 mājas, Irpinā savukārt sabojāts sliežu ceļš un apturēta dzelzceļa satiksme, kas tika izmantota civiliedzīvotāju evakuācijai. Ir informācija par pastiprinātu Krievijas privāto militāro grupējumu darbību, tostarp pieredzējuša personāla ar atbilstošu sagatavotību vervēšana. Piemēram, Rostovā pie Donas izveidota grupējuma "Vagner" bāze. Lai gan Krievija turpina propagandas kanālos ziņot par panākumiem "specoperācijā", Ukrainas spēki šodien veica gaisa triecienu Krievijas spēku kolonnai Harkivas piepilsētā, kā arī kaujā nogalinājuši Dienvidu militārā apgabala 247. gvardes uzbrukuma pulka komandieri pulkvedi Konstantīnu Ziževski. Aizvadītajā diennaktī notriektas vēl divas krievu lidmašīnas, pieci helikopteri un viens drons. Trīs lidmašīnu piloti sagūstīti dzīvi, viens ir miris.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka tuvāko divu dienu laikā tiks izveidots saraksts ar tām valstīm, kas veic pret Krieviju "nedraudzīgas darbības", vēsta Krievijas ziņu aģentūra TASS.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/rai-ard-zdf-cnn-bloomberg-un-cbcradio-canada-aptur-darbibu-krievija.d?id=54123534

Sestdienas laikā izskanēja informācija, ka Lielbritānijas degvielas uzņēmums "Shell" iegādājies naftu no Krievijas. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tviterī retoriski uzņēmumam vaicāja, vai "krievu nafta nesmird pēc ukraiņu asinīm". "Shell" izplatītajā paziņojumā skaidrots, ka uzņēmumu satriec karš Ukrainā. Tāpat uzņēmums jau ir apņēmies pārtraukt saiknes ar "Gazprom". "Vakar mēs pieņēmām smagu lēmumu – iegādāties jēlnaftas kravu no Krievijas. Mūsu rūpnīcas ražo benzīnu, dīzeli un citus produktus, kurus cilvēki izmanto ikdienā. Bez nepārtrauktas jēlnaftas piegādes enerģijas nozare nespēj nodrošināt nepārtrauktu pirmās nepieciešamības preču piegādi cilvēkiem Eiropā," skaidroja uzņēmums, piebilstot, ka jēlnaftas kravas no citām vietām nebūtu spējušas pienākt laikā.https://twitter.com/Shell/status/1500179430605471747

Parādījušās spekulācijas, kas liek apšaubīt, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins patiešām sēž blakus citiem cilvēkiem. Kāds moments, kurā video viņa roka šķietami iziet cauri mikrofonam, liek domāt, ka viņš uzfilmētajā materiālā iemontēts vēlāk. Par to varētu liecināt arī viņam apkārt sēdošo sieviešu nesekošana viņa kustībām un nekādu reakciju nesekošana pēc noteiktām frāzēm. Citi norāda, ka šķietamā rokas iziešana caur priekšmetu varētu būt video attēlu saspiešanas blakne.

https://twitter.com/Gandrushka/status/1500160305833332736

Krievijas pilsētā Belgorodā pie Ukrainas robežas, kuras apkārtnē no vilcieniem mēnešiem ilgi tika izkrauta no plašās Krievijas iesūtītā tehnika iebrukumam Ukrainā, sestdienas vakarā nogranduši divi spēcīgi sprādzieni. https://twitter.com/nexta_tv/status/1500179361680576512

Krievijas pilsētā Kurskā pret Krievijas iebrukumu Ukrainā protestēt iznācis viens cilvēks. Viņam drīz uzbruka naidīgi noskaņoti cilvēki, kuri, kā noprotams, paši arī uzņēmuši savu noziegumu video.https://twitter.com/nexta_tv/status/1500132559124144128

Starptautiskais valūtas fonds (SVF) izplatījis paziņojumu, norādot, ka Ukrainā notiekošajam karam būs smaga ietekme uz pasaules ekonomiku. Pirmajās desmit kara dienās jau globāli cēlušās elektroenerģijas un graudu cenas, kas ietekmēs tālāku cenu pieaugumu. Nākamnedēļ SVF valde izskatīs Ukrainas lūgumu piešķirt 1,2 miljardus eiro aizdevumu.

Nākamās sarunas starp Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem notikšot pirmdien, ziņo aģentūra AP.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/izraelas-premjers-aizvadijis-tris-stundas-garu-sarunu-ar-putinu-maskava.d?id=54123518

Apģērbu ražotāji "Puma" un "Prada" paziņojuši, ka pārtrauc piegādāt preces Krievijai, kā arī aptur savu veikalu darbību tās teritorijā. (Nexta; Sky News) https://twitter.com/chrisinsilico/status/1497586313582764038

Luhanskas apgabala Novopskovā, nelielā (9000 iedzīvotāju) pārsvarā krieviski runājošu etnisko ukraiņu apdzīvotā pilsētā, šodien ielās izgāja liels skaits cilvēku, lai bloķētu Krievijas spēku tālāku virzību. Krievijas Bruņoto spēku karavīri pa sanākušajiem atklāja uguni. Video redzams, ka kāds vīrietis saļimst, bet citi tādēļ nemetas bēgt, bet gan palīdz kritušajam, kā arī turpina izkliegt saukļus pret agresoriem un par Ukrainu. https://twitter.com/nexta_tv/status/1500134977832460293

https://www.delfi.lv/news/arzemes/somija-palielinas-reisu-skaitu-dzelzcela-linija-helsinki-sanktpeterburga-krievijas-iedzivotajiem-masveida-pametot-valsti.d?id=54123480

Krievijas spēki atkāpušies no Enerhodaras pilsētas, kā rezultātā Eiropā lielākā atomelektrostacija atkal ir ukraiņu rokās, vēsta "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko. Savukārt pie Mikolajivas Ukrainas spēki agresoru sakāvuši, viņš ziņo.

Šodien Krievijas kara lidmašīnas bumbas metušas uz Bila Cerkvas pilsētas dzīvojamajiem rajoniem. Senā pilsēta atrodas aptuveni 85 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas Kijevas un tajā dzīvo ap 200 000 cilvēku. https://twitter.com/monitoreamos/status/1500087859268698119

Izraēlas premjerministrs Naftali Benets esot ieradies slepenā vizītē Krievijā un pašlaik tiekas ar Vladimiru Putinu, vēsta Izraēlas medija "Walla news" žurnālists Baraks Ravids.https://twitter.com/BarakRavid/status/1500147285136658436

Maskava "brīdina" Rīgu, Viļņu un Tallinu par to atbildību saistībā ar "pretkrievijas psihozes" radīšanu. https://twitter.com/tass_agency/status/1500145801200287749

Pasaulslavenais rakstnieks Stīvens Kings paziņojis, ka neatjaunos savus līgumus ar Krievijas grāmatu izdevējiem.https://twitter.com/StephenKing/status/1500129538751275009

Sarkanais Krusts paziņojis, ka, ņemot vērā drošības situāciju, nevar nodrošināt civiliedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles un citām pilsētām.https://twitter.com/ICRC/status/1500096916184518659

https://www.delfi.lv/news/arzemes/nirnbergas-pravas-prokurors-putinam-janonak-uz-apsudzeto-sola.d?id=54123324

https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-generalis-nato-nav-planu-par-lidojumiem-slegtu-zonu-virs-ukrainas.d?id=54123286

Krievija Ukrainā jau zaudējusi militāro tehniku aptuveni trīs miljardu dolāru vērtībā, raksta “Forbes”. https://forbes.ua/inside/rozrukha-viyni-skilki-koshtue-rosiyska-tekhnika-yaku-vzhe-znishchila-ukrainska-armiya-04032022-4155

ZAZ Kijevā. (EPA/Scanpix/LETA)

Cilvēki zem sagrauta tilta pie Kijevas. https://twitter.com/ng_ukraine/status/1500136292444774403?s=21

Ātrās ēdināšanas ķēde "Hesburger", kura iepriekš bija paziņojusi, ka neplāno pamest Krievijas tirgu, ir mainījusi savu nostāju. Kā vēsta Somijas laikraksts "Iltalehti", sestdien "Hesburger" direktors ir izsūtījis preses relīzi, kurā viņš gan paziņojis par plāniem pamest Krievijas tirgu, gan atvainojies par iepriekšējiem izteikumiem. "Hesburger" Krievijā ir 39 restorāni.

Ukrainas Drošības dienests Kijevā sarīkojis preses konferenci ar sagūstītu Krievijas karavīru piedalīšanos. (EPA/Scanpix/LETA)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šobrīd attālināti tiekas ar vairākiem ASV senatoriem. Lai arī Ukrainas vēstniece ASV vairākkārt bija lūgusi senatorus publiski nedalīties ar ekrānšāviņiem no sapulces norises, lai pasargātu Zelenska drošību, daži senatori šo lūgumu tomēr pārkāpuši, tviterī vēsta kongresmenis Dīns Filipss.

ASV autorizējusi čārterlidojumu no Maskavas, lai Krievijā varētu atgriezties izraidītie diplomāti.ASV Valsts departamenta pārstāvis norādījis, ka diplomāti pārkāpuši savas rezidences privilēģijas. Lai šāds lidojums notiktu, bija nepieciešama īpaša atļauja, jo ASV debesis ir slēgtas Krievijas lidaparātiem. (Sky News)

Ukrainas armijas 93. brigāde “Holodnij Jar” Harkivas apgabalā no slēpņa uzbrukusi okupantu kolonnai.Uzbrukuma rezultātā okupanti bēguši, pametot nebojātu tehniku un degvielu. Uz sagrābtās tehnikas uzkrāsoti Ukrainas karogi, lai nebiedētu iedzīvotājus. Viens tanks jau nodots Teritoriālās aizsardzības spēkiem kontrolposteņa pastiprināšanai.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/makslinieki-riga-apgleznos-sienas-ukrainas-atbalstam.d?id=54123228

Ukraina identificējusi jau 550 kritušos Krievijas karavīrus, ziņo aģentūra UNIAN. Iedzīvotāji tiek aicināti izplatīt informāciju par kritušajiem Krievijas iedzīvotājiem. Pavisam kopš Krievijas iebrukuma sākuma okupanti zaudējuši vairāk nekā 10 tūkstošus karavīru, liecina Ukrainas puses sniegtā informācija.

Ukrainas gaisa spēki ziņo par vēl vienu notriektu Krievijas kaujas lidmašīnu Su-25. https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/327930636041192&show_text=true&width=500

Krievijas iebrukums Ukrainā prasījis vismaz 351 civiliedzīvotāja dzīvību, liecina ANO dati. (Sky News)

Britu Aizsardzības ministrija publicējusi savu karti par situāciju Ukrainā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500084970257272835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500084970257272835%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-nuclear-nato-kyiv-zelenskiy-live-updates-12541713

Kijevas dzelzceļa stacija joprojām ir cilvēku pārpildīta, ļaudīm steidzot pamest galvaspilsētu. (EPA/Scanpic/LETA)

Infografika. Krievijas zaudējumi (Ukrainas sniegtie dati). https://twitter.com/KyivIndependent/status/1500021628465553414/photo/1

Vēl viens sagūstīts Krievijas pilots.

Hersonā iedzīvotāji skaidri izrāda, ka okupantu karavīri te nav gaidīti. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/640423033856875/&show_text=0&width=267

Un te lidmašīnas krišanas brīdis. https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/914746315862277/&show_text=0&width=264

Virs Čerņihivas notriektā Krievijas iznīcinātāja pilots tika sagūstīts.

Vēl viens sagūstīts Krievijas karavīrs Mikolajivas apgabalā. Viņš apgalvo, ka “neatrodas Ukrainā”.

https://www.facebook.com/egilslevitslv/posts/402297565037883&show_text=true&width=500

Ukrainas bijušais prezidents Petro Porošenko kopā ar Kijevas aizstāvjiem vienā no pilsētas nomalēm. (AP/Scanpix/LETA)

Video: pie Mikolajivas deg notriekta Krievijas lidmašīna.

Itālijā arestēta prominentā Kremļa propagandista Vladimiram Solovjova villa, kas atrodas Komo ezera krastā, ziņoja “Reuters”. Te var apskatīt, ko par šo īpašumu izpētīja Alekseja Navaļnija komanda. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kropliga-maja-un-villa-italija-navalnijs-peta-kremla-propagandista-ipasumus.d?id=49287805 Turklāt Solovjovam Itālijā tika atklāta vēl viena villa. https://www.delfi.lv/news/arzemes/villa-italija-un-maybach-navalnijs-parada-jaunus-propagandista-rietumu-nideja-solovjova-ipasumus.d?id=50765151

https://twitter.com/janis_sarts/status/1500105333066407940

https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-5-marta-aktuala-informacija.d?id=54123018

Attaisnojot "operācijas" mērogus, Putins apgalvo, ka, ja tā tiktu realizētu tikai Donbasa teritorijā, tad Ukraina varētu nepārtraukti saņemt papildspēkus.

Putins joprojām apgalvo, ka "operācija Ukraina" norit atbilstoši plānam.Jāatzīmē, ka šajā reizē Putins nesēž tālu no visiem pie gara galda, bet gan pie kopēja galda ar citiem cilvēkiem.

Tiekoties ar "Aeroflot" pārstāvjiem Vladimirs Putins norādīja, ka "militārās operācijas Ukrainā" galvenais mērķis ir panākt, lai Ukraina nepievienotos NATO. Tāpat viņš atzīmēja, ka sankciju piemērošana Krievijai ir salīdzināma ar kara pieteikšanu, taču līdz tam vēl nav nonākts. Tāpat Putins apgalvo, ka Krievijā ir iespējams paust viedokli arī pret militārajām darbībām, kas gan ir tiešā pretrunā ar faktiski notiekošo.Putins arī uzsvēris, ka pagaidām nav tāda situācija, lai valsti vajadzētu ieviest karastāvokli. Tāpat viņš apgalvo, ka Ukrainā atrodas tikai profesionāls militārais personāls, kas paši izrādījuši vēlmi tur būt. Viņš akcentē, ka jebkuru citu valstu mēģinājumu noteikt gaisa teritoriju virs Ukrainas par "lidojumiem slēgtu zonu" Krievija uzskatīs par konkrētās valsts karadarbības mēģinājumu. Viņš atzīmē, ka šādi mēģinājumi novestu pie "katastrofālām sekām".

Lai arī pierādījumi liecina, ka Mariupoles evakuācija ir apturēta, jo Krievijas bruņotie spēka turpina apšaudīt pamiera zonu, izmantojot artilēriju, Krievijas oficiālie mediji un valdība stāsta, ka pie vainas ir "ukraiņu nacionālisti".

https://www.delfi.lv/news/arzemes/pakapeniski-apsikst-krievijas-armijas-kaujas-spejas-zino-ukraina.d?id=54122876

Itālijā arestēta prominentajam Kremļa ruporam Vladimiram Solovjovam piederošā villa, kas atrodas Komo ezera krastos. Solovjovs bažas par šādu notikumu pavērsienu pauda jau pirms nedēļas kādā televīzijas pārraidē, kur nosodīja Rietumus un sūkstījās, ka viņam varot atņemt īpašumus. (Reuters)

Atbalsta akciju Ukrainai, kas šodien notika Rīgā, apmeklējuši vismaz 30 000 cilvēku, vēsta aģentūra LETA.

https://www.delfi.lv/auto/zinas/latvijas-metinataji-ukrainas-aizsargiem-nogadajusi-tukstosiem-metala-ezu.d?id=54122844

Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans svētdien sazināsies ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, lai apspriestos par Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Erdogana preses pārstāvis Ibrahims Kalins preses konferencē norādīja, ka Turcija būtu gatava uzņemt Krievijas un Ukrainas miera sarunas. Kalins norādīja, ka Erdogans Putinam prasīšot ievērot uguns pārtraukšanu humānās palīdzības koridoru zonā, lai dotu iespēju kauju vietas pamest civiliedzīvotājiem.Šobrīd piejamā informācija liecina, ka iepriekš izsludināto iespēju ļaut civiliedzīvotājiem droši pamest bīstamās zonas Krievija neievēro un turpina apšaudes."Mūsu prezidenta vēstījums ir šāds – karam un uzbrukumiem jābeidzas nekavējoties, lai varētu sākt sarunas un dot iespēju diplomātijai," Kalinu citē ziņu aģentūra "Reuters".

Kipra bloķējusi četriem Krievijas karakuģiem iespēju uzpildīt degvielu savās ostās, vēsta vietējais medijs "Knews". Kiprai agrāk bija spēkā vienošanās ar Krieviju, kas paredzēja iespēju tās militārajai flotei izmantot Kipras ostas, taču nu šī vienošanās no Kipras puses ir lauzta.

Saistībā ar Krievijas nespēju ievērot pamieru oficiāli pārtraukta civiliedzīvotāju evakuācija no Mariupoles. (Sky News)

Apvienotās Karalistes pilsoņiem iesaka nekavējoties izceļot no Krievijas, izmantojot vēl pieejamos komerciālos reisus."Ja jūsu klātbūtne Krievijā nav neatliekami svarīga, rekomendējam Krieviju pamest," paziņojusi Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas struktūrvienība, kas atbild par ieteikumiem un informāciju ceļotājiem."Ja jūs atrodaties Krievijā, jāņem vērā, ka tiešie reisi uz Apvienoto Karalisti vai Eiropas Savienības valstīm vairs var nebūt pieejami, un attiecīgi jāpielāgo savi ceļojumu plāni." Tiem, kas vēlas izceļot no Krievijas, ir iespējas to darīt ar pārsēšanos, vispirms dodoties uz Turciju vai kādu Tuvo Austrumu valsti, ar kuru aviotsatiksme no Krievijas nav bloķēta, un tālāk uz savu mājvietu ceļot no turienes.https://twitter.com/FCDOtravelGovUK/status/1500056306002051073

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-armija-pie-harkivas-pargajusi-pretuzbrukuma.d?id=54122762

Hersonā cilvēki pulcējušies, lai protestētu pret pilsētā iebrukušajiem Krievijas armijniekiem.https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1500059020740202496

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1500061603399675909

Ukrainas mediji ziņo, ka uz laiku pārtraukta civiliedzīvotāju evakuācija no Mariupoles. Šāds lēmums pieņemts, jo Krievijas armija neievēro pamieru.

Sestdienas rītā Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs sūkstījies, ka "Rietumu līderi uzvedas kā bandīti" un piedraudējis, ka "ekonomiskais bandītisms pret Maskavu" nepalikšot bez sekām.Kritizējot ASV un Eiropas valstu ieviestās sankcijas, Peskovs apgalvoja, ka "Krievija nav izolēta. Pasaule ir pārāk liela, lai viena Eiropa un ASV varētu izolēt kādu valsti, turklāt tik lielu valsti kā Krievija. Pasaulē ir vēl daudz citu valstu."Tikmēr praksē ekonomiskās sankcijas pret Krievijas uzņēmumiem un lielu korporāciju aiziešana no Krievijas tirgus nav vienīgais veids, kā pasaule reaģējusi uz Vladimira Putina uzsākto karu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Distancēšanās no Krievijas notiek arī citās jomās, tostarp sportā un kultūrā. Krievijas sportistiem tiek liegta dalība starptautiska mēroga sacensībās, bet amatus Rietumos zaudē Putina atbalstītāji, piemēram, Minhenes Filharmonijas orķestra galvenais diriģents Valērijs Gergijevs.

https://www.delfi.lv/auto/motorusports/haas-f-1-komanda-partrauc-saikni-ar-krieviju-lauz-ligumu-ar-mazepinu-un-titulsponsoru.d?id=54122674

Visas četras aktīvās Ukrainas kodolspēkstacijas turpina darbu un no tehniskā aspekta situācija reaktoros ir stabila, atsaucoties uz Ukrainas atomenerģijas aģentūras "Energoatom" sniegtajiem datiem, ziņo "Ukrinform".Aizvadītajās dienās lielas bažas raisīja notikušās kaujas pie Zaporižjas atomelektrostacijas (AES), kur okupācijas karaspēka apšaudes rezultātā bija izcēlies ugunsgrēks. Tas gan neskāra nevienu energobloku, un radioaktīvo materiālu noplūde vidē nav konstatēta.Zaporižjas AES krita Krievijas spēku rokās. Sestdienas rītā sociālajos tīklos izskanēja ziņas, ka Ukrainas spēkiem izdevies to atgūt savā kontrolē, taču pagaidām oficiāla apstiprinājuma un iespējas neatkarīgi verificēt šos apgalvojumus nav."Energoatom" uzsvēra, ka esošo AES drošība šobrīd ir prioritāte, un pagaidām tie turpina darboties normālā režīmā un ražot elektrību.

Vairāki lielākie videospēļu ražotāji ir pārtraukuši savu produktu tirdzniecību Krievijā. Proti, Krievijā vairs nav iespējams iegādāties "Electronic Arts", "CD Project Red", "Rockstar games", kā arī "Blizzard" ražotās spēles. Jāatgādina, ka "EA Games" apakšuzņēmums "EA Sports" ražo populārākās sporta simulācijas spēles, kā piemēram "FIFA" un "NHL". Savukārt "Rockstar Games" izstrādājis "GTA V".

Pie Čerņigovas notriekts vēl viens okupantu lidaparāts

https://twitter.com/DefenceU/status/1500052710544093187

ANO Bēgļu aģentūras dati liecina, ka bēgļu gaitās devušies jau 1,3 miljoni ukraiņu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdienas rītā publicētā uzrunā paudis pārliecību – bēgļu gaitās uz Poliju, Rumāniju un Slovākiju devušies ukraiņi pavisam drīz varēs atgriezties mājās."Mums izdevies novērst krīzi pie robežas ar Poliju un noorganizēt, lai tūkstošiem Ukrainas sieviešu un bērnu tur saņem cieņpilnu attieksmi. Neviens neprasa, kāda ir viņu tautība, reliģiskā pārliecība vai cik daudz viņiem naudas. Faktiski varētu teikt, ka mums ar draudzīgo Poliju šobrīd vairs nav noteiktas robežas – mēs esam vienā pusē," vienotību uzsvēris Zelenskis.Viņš pateicās Polijas prezidentam Andžejam Dudam par lielo atbalstu, ko Polija sniedz, lai dotu iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem aizbēgt no karadarbības zonas.https://www.facebook.com/100007211555008/videos/1998218033685873/

Mītiņā Ukrainas atbalstam Rīgā pulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku, kuri ar Ukrainas karogiem rokās izkliedz atbalsta saukļus. Patlaban sanākušos uzrunā aicinātie viesi. Pirmais uzrunu teica Valsts prezidents Egils Levits, kurš uzsvēra, ka Latvija iestājas par jebkāda veida palīdzības sniegšanu Ukrainai.

Ukraina apsūdz Krieviju īslaicīgā pamiera neievērošanā. Vietējās amatpersonas ziņo, ka Zaporižjas reģionā joprojām notiek bruņotas cīņas. (Sky News)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-aizsardzibas-ministrs-paslaik-vislielakie-draudi-ukrainai-ir-no-gaisa.d?id=54122564

https://twitter.com/DefenceU/status/1500037338960965634

Ukrainas Aizsardzības ministrija publicējusi video, kurā redzams, kā tiek notriekts okupantu helikopters.

Straumēšanas milzis "Netflix" brīvpieejā "Youtube" platformā ievietojis dokumentālo filmu par 2014. gada notikumiem Ukrainā.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/gajiens-kopa-ar-ukrainu-kopa-pret-putinu-video-tiesraide.d?id=54122464

Lai aizstāvētu savu valsti pret okupācijas spēkiem, Ukrainā no ārzemēm līdz šim atgriezušies vairāk nekā 66 tūkstoši cilvēku. “Tās ir vēl 12 motivētas kaujas brigādes. Ukraiņi, mēs esam neuzvarami!” tvīto Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs. Viņu vidū arī pazīstami sportisti, piemēram, bokseris Oleksandrs Usiks un tenisists Serhijs Stahovskis.Tāpat tiek ziņots, ka doties Ukrainu aizstāvēt ar ieročiem pieteikušies tūkstošiem brīvprātīgo citu valstu pilsoņu.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1500016473594605571

https://twitter.com/Ukraine/status/1499844477858500612

Bijušais televīzija raidījuma "Mythbusters" vadītājs Džeimijs Hainemans arī publiski paudis atbalstu Ukrainai.

Miljardieris Īlons Masks, kura kompānija “SpaceX” nodrošina satelītinterneta pakalpojumus, paziņojis, ka šajā tīklā neliks šķēršļus Krievijas propagandas izplatīšanai.Pirms vairākām dienām tika apsveikts lēmums Ukrainai piegādāt “Starlink” tīkla termināļus. Tie Ukrainā nonākuši jau dažas dienas pēc tam, kad Masks tviterī apsolījis atbalstīt Ukrainu ar “Starlink” pakalpojumiem. Par iekārtu saņemšanu paziņoja Ukrainas vicepremjers un digitālās transformāicjas ministrs Mihailo Fjodorovs.Taču nu laikā, kad vairums Rietumu mediju kanālu un sakaru pakalpojumu nodrošinātāju paziņo, ka pamet Krievijas tirgu un arī bloķē Kremļa kontrolēto kanālu translāciju, Masks ieņēmis absolūtās vārda brīvības aizstāvja pozīciju un paziņojis, ka Krievijas ziņu avotus “Starlink” tīklā bloķēšot tikai tad, ja viņam draudētu ar ieroci. Prasība bloķēt šos kanālus esot nākusi no atsevišķu valstu valdībām, bet ne no Ukrainas, apgalvo Masks. “Piedodiet, ka esmu vārda brīvības absolūtists,” tvītojis miljardieris.https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600

"The Economist" reportieris Olivers Karols savā "Twitter" kontā raksta, ka Ukrainas puse ir sašutusi par atbalsta trūkumu no Rietumiem, specifiski – par nepietiekamām pretgaisa aizsardzības ieroču piegādēm. Tāpat Vācijas piegādātie ieroči esot nederīgi lietošanai, jo bijuši ilgstošā glabāšanā un piegādāti faktiski sarūsējuši.https://twitter.com/olliecarroll/status/1499991645298774020?ref_src=twsrc%5Etfw Cik noprotams, runa ir par padomju ražojuma "Strela" raķetēm, kas galvenokārt paredzētas zemu lidojošu gaisa mērķu notriekšanai. "Deutsche Welle" raksta, ka kopumā Ukrainai Vācija varētu būt atvēlējusi 2700 "Strela" sistēmas. Šīs padomju laikā ražotās iekārtas savulaik bija Vācijas Demokrātiskās Republikas bruņojumā un, visticamāk, kopš PSRS sabrukuma ilgu laiku stāvējušas noliktavās.Arī "Spiegel" raksta, ka liela daļa no šajā sūtījumā piegādātajiem ieročiem ir tik sliktā stāvoklī, ka īsti nav lietojami kaujā.

“Vai jūs zinājāt, ka pirmais pretinieka spārnoto raķešu trieciens daudzās vietās trāpīja maketiem?” tā Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Arestovičs. https://news.liga.net/ua/politics/news/8-iz-10-i-putinskih-armiy-zdes-zdes-ih-i-pohoronim-arestovich-o-situatsii-na-frontah

Ģenerālštāba jaunākā informācija par pretinieka zaudējumiem: karavīri – vairāk nekā 10 tūkstoši tanki – 269 kājnieku kaujas mašīnas – 945 artilērijas sistēmas – 105 zalvju uguns sistēmas – 50 pretgaisa aizsardzības sistēmas – 19 lidmašīnas – 39 helikopteri – 40 autotehnika – 409 kuģi/kuteri – 2 degvielas vedēji – 60 droni – 3 https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265240652455687&show_text=true&width=500

Ukrainas Ģenerālštābs raksta, ka “ne par visiem mūsu panākumiem mēs tagad varam pastāstīt, lai neizjauktu iecerēto”: “Bet ticiet, reiz viss kļūs zināms.”

Ukrainas Ģenerālštābs informē, ka pretiniekam zaudējumus nodara ne tikai bruņotās vienības, bet arī parasti neapbruņoti ļaudis, kas okupantiem demonstrē savu pozīciju un tādā veidā rada viņiem psiholoģisku sagrāvi.

Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis Oleksijs Arestovičs raksta, ka nepietiekama ļaužu skaita dēļ Hersonā izgāzies okupantu plāns sarīkot “pateicīgo hersoniešu” demonstrāciju Krievijas atbalstam.

Arī interneta maksājumu milzis "Paypal" paziņojis par savas darbības apturēšanu Krievijas teritorijā. Iepriekš serviss pārstāja pieņemt jaunus klientus, bet nu darbība apturēta pavisam. (Reuters)

ASV miljardieris Īlons Masks novēl veiksmi Ukrainai. https://twitter.com/elonmusk/status/1499917894767063043

Pamesta Krievijas kājnieku kaujas mašīna Žitomiras apgabalā.

Kārtējais sagūstītais Krievijas iebrucējs. Stāsta, ka izsēdies Hostomeļas lidostā. Fonā vēl skan kaujas trokšņi. Viņš apgalvo, ka Krievijas karavīriem ir “nekāds noskaņojums, neviens nesaprot, kāpēc vajadzīgs šis karš”.

Krievija gatavojas tuvākajās dienās un nedēļās uz Ukrainu nosūtīt ap 1000 algotņiem, atsaucoties uz kādu augsta ranga ASV amatpersonu, kurai pieejami Rietumu izlūkošanas dati, ziņo raidsabiedrība CNN. Tāpat Maskava varētu smagi bombardēt pilsētas, lai tās pakļautu, ievērojami palielinot civiliedzīvotāju ciešanas. ASV jau ir redzējušas indikācijas, ka dažās vietās Ukrainā Krievija jau varētu būt izmantojusi algotņus, iepriekš šonedēļ komentēja amatpersonas. Netika gan precizēts, tieši kur un kādos daudzumos algotņi darbojas. Algotņi nostiprinātu karojošās vienības, kurās vērojamas morāles problēmas un neveiksmes kaujas laukā, skaidro amatpersona. Vienlaikus jau tagad Ukrainā esošie Krievijas algotņi spīdošus panākumus cīņā pret Ukrainu nav guvuši, bet līdz 200 no tiem līdz februāra beigām jau ir krituši, informē CNN avots.

Aizvadītajā diennaktī Krievijas militāro spēku uzbrukums Ukrainai bijis mazāks nekā iepriekšējās dienas, vēsta Lielbritānijas aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500000875095408640?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievija izsludina humānās palīdzības koridorus divās Ukrainas pilsētās. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka humānās palīdzības koridori tiks atvērti sestdien pulksten 10 pēc Maskavas laika Mariupoles un Volnovahas pilsētā.Tikšot ieviests "klusuma režīms", lai civiliedzīvotāji varētu atstāt pilsētas. Par to esot panākta vienošanās ar Ukrainas varas iestādēm, atsaucoties uz Aizsardzības ministriju, ziņo Krievijas mediji.Jāuzsver, ka pagaidām Ukrainas varas iestādes šo informāciju nav apstiprinājušas. (BBC).

Tuvākās dienas būs smagas un saglabājas atomkara draudi, jo tie ir vienīgie ieroči uz kuriem, kā izskatās, Putins var paļauties. "Bet esmu drošs – mēs drīz sastapsim skaisto nākotni bez tautu cietuma," raksta eksperts.https://www.delfi.lv/news/arzemes/sajuta-ka-krievija-un-tas-armija-sabruks-les-analitikis.d?id=54122296

Ukrainas pretgaisa aizsardzība deviņās dienās kopš kara sākuma ir iznīcinājusi vismaz 39 Krievijas lidmašīnas un 40 helikopterus, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecība. Piektdien Krievijas spēki Ukrainā zaudēja trīs iznīcinātājus "Su-25", tai skaitā divus Čerņihivas apgabalā un vienu pie Doņeckas apgabala Volnovahas pilsētas. Piektdien arī tika notriekti trīs Krievijas helikopteri. Gaisa spēku pavēlniecība atgādināja, ka pirms pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Krievijas armijas aviācijas grupējumā pie Ukrainas robežām bija 450 lidmašīnas un 250 helikopteri, ziņo aģentūra LETA.

