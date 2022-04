Krievijas iebrukums Ukrainā. 55. diena (19.04.2022). Teksta tiešraides arhīvs.

Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā turpinās jau 55. dienu. Visa uzmanība ir pievērsta Donbasam – Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis pirmdien vakarā paziņoja, ka okupanti ir sākuši vērienīgu ofensīvu šī reģiona ieņemšanai, kam gatavošanās notika vairākas pēdējās nedēļas. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 55. diena (19.04.2022)

Kauja par Donbasu varētu būt Krievijas sāktā kara pagrieziena punkts. Turklāt tur varētu notikt lielākās tanku kaujas kopš Otrā pasaules kara laikiem, prognozē "Sky News". Par Ukrainā notiekošo karu analīzi, kas raksturo joprojām notiekošo, raidījumā "Komandcentrs" sniedza arī Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņs.

Krievijas panākumi jaunajā ofensīvā Donbasā līdz šim ir Kreminnas pilsētas sagrābšana Luhanskas apgabalā. Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Gaidaiss paziņoja, ka ukraiņu karavīri no pilsētas ir atkāpušies un ieņēmuši jaunas pozīcijas. (“Sky News”)

Ukrainas artilēristi iznīcinājuši pretinieka munīcijas noliktavu. Video var redzēt šeit.

Par to, kā karš sākās Izjumā, jau rakstījām šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/teti-pie-mums-jau-sauj-zurnalists-par-fasismu-un-kara-sakumu-izjuma.d?id=54238978

Okupantu galvenā uzmanība ir vērsta Izjumas virzienā ar mērķi ielenkt Ukrainas karavīrus Donbasā, kā arī sasniegt Doņeckas un Luhanskas apgabalu administratīvās robežas, skaidro Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs.

Okupanti Mariupolē nometuši jaudīgu aviobumbu uz slimnīcas “Azovstal” rajonā. Zem drupām aprakti aptuveni 300 cilvēki, tostarp bērni, raksta Ukrainas politiķis Sergejs Taruta. https://www.facebook.com/taruta/posts/526804002146648&show_text=true&width=500

Krievijas turpmākie uzbrukumi Ukrainai varētu būt sagatavotāki, tomēr patlaban izskatās, ka krieviem "politiskie datumi" ir svarīgāki nekā militārie operacionālie pamatojumi, aģentūrai LETA situāciju frontē raksturoja aizsardzības ministra Arta Pabrika (AP) padomnieks militārajos jautājumos, bijušais Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Raimonds Graube. Ukrainas bruņoto spēku Ģenerālštābs fiksējis pazīmes tam, ka Ukrainas austrumos sākusies uzbrukuma operācija. Tāpat medijos izskanējis, ka krievi mēģināšot panākt kādu uzvaru līdz pareizticīgo Lieldienām 24.aprīlī vai 9.maijam. Graube ir pārliecināts, ka Krievija mēģina izdarīt secinājumus no līdzšinējām neveiksmēm. "Krievu sāktie uzbrukumi varētu būt sagatavotāki, bet ļoti klasiski - artilērija, aviācija, uzbrukumi "dziļumā"". Kas nebūs klasiski? Man ir sajūta, ka politiskie datumi ir svarīgāki, un potenciālo panākumu iegūšanu dzīs uz priekšu politiskie uzdevumi, nevis operacionālie pamatojumi," skaidroja Graube. Kā Krievijai svarīgi datumi, līdz kuriem jāgūst tautai prezentējami panākumi, ir minēta Uzvaras diena 9. maijā un pareizticīgo Lieldienas 24. aprīlī. Vidējā un ilgtermiņā šādas Krievijas armijas darbības vēl vairāk varot ietekmēt Krievijas karavīru nevēlēšanos cīnīties, vērtēja bijušais NBS vadītājs. (LETA)

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma Polijā ieradušies gandrīz 2,84 miljoni bēgļu no kaimiņvalsts, savukārt Vācija uzņēmusi 360 000 Ukrainas bēgļu. (LETA)

Okupanti atkal apšaudījuši dzīvojamās mājas Harkivā vairākos pilsētas rajonos. Pagaidām zināms par trīs bojāgājušajiem un 16 ievainotajiem. (“Liga.net”) https://twitter.com/bjoernstritzel/status/1516354985927315457?ref_src=twsrc%5Etfw

Nīderlande sūtīs Ukrainai smago bruņojumu, ieskaitot bruņumašīnas, paziņojis Nīderlandes Premjers Marks Rutte. https://twitter.com/MinPres/status/1516393082148773892?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina piekto reizi veikusi gūstekņu apmaiņu ar Krieviju. Apmainīti 60 karavīri, tostarp 10 virsnieki, informē Ukrainas uz laiku okupēto teritoriju ministra vietniece Irina Vereščuka. Mājās atgriezušies arī 16 civiliedzīvotāji.

Pulka “Azov” karavīri demonstrē, ka joprojām turpina cīnīties.

Mariupoles bērni “Azovstaļ” bunkurā pavadījuši jau vairāk nekā mēnesi. https://twitter.com/OlenaHalushka/status/1516352385186250758

Te redzami dūmu stabi no “Azovtaļ” kompleksa pēc Krievijas bombardēšanas. https://twitter.com/ua_parliament/status/1516138059464646669

Bērni “Azovstaļ” pagrabos. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1516147036713885696

Tā izskatās pēdējā Ukrainas spēku kontrolētā Mariupoles teritorija metalurģijas kompleksa “Azovstaļ” teritorijā. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1516353417513476096

Krievijas ieņemtajā Enerhodarā okupanti ieceļ jaunas amatpersonas, informē Zaporižjas apgabala militārā administrācija. Kolaboranta Andrija Ševčuka vadītās varasiestādes par Enerhodaras 2. ģimnāzijas direktoru iecēlušas iepriekš par elektriķi atomelektrostacijā strādājušo Vadimu Karetņikovu, kuram nekāda sakara ar pedagoģiju un izglītību nav. (“Babel”)

Naktī no 18. uz 19. aprīli okupantu raķetes kritušas arī Mikolajivā. Video redzamas sprādzienu sekas. Divi šāviņi trāpījuši arī Mikolajivas zooloģiskajā dārzā. https://www.facebook.com/topchy.zoo/posts/5118361894906019&show_text=true&width=500

Ukrainas militārā izlūkdienesta saņemtie dokumenti liecina, ka Krievijas 1. tanku armija tika gatavota iebrukumam un Baltkrievijas teritorijas sagrābšanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-pec-falsificetajam-velesanam-planojusi-iebrukumu-baltkrievija-zino-ukrainas-izlukdienests.d?id=54257244

Eiropas Savienībā automobiļu emisijas standarti tika ieviesti 1992. gadā ar “Euro-1”. Tādējādi šobrīd Krievijā drīkst ražot tādus automobiļus, kuru izplūdes gāzes atbilst kā civilizētās pasaules spēkratiem līdz 90. gadiem. https://www.delfi.lv/auto/zinas/krievija-atlaus-razot-automasinas-ar-90-gadu-viszemako-ekologisko-klasi-euro-0.d?id=54257220

Ukrainas spēku 54. Mehanizētā brigāde parādījusi jaunākās trofejas.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) nosoda Krievijas uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm Ukrainā. PVO ir pārbaudījusi ziņas par 147 uzbrukumiem slimnīcām, kuros nogalināti 73 un ievainoti 53 cilvēki. “Karš nebūs risinājums. Es vēlreiz aicinu Krieviju izbeigt karu,” raksta PVO ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss. https://twitter.com/DrTedros/status/1516349214246252551

Lietuvas parlaments šodien aizliedzis Georga lentes un citu Krievijas karā Ukrainā izmantoto simbolu publisku izmantošanu. Seims otrdien pieņēma atbilstošus grozījumus Administratīvo pārkāpumu likumā un Likumā par pulcēšanos. Par grozījumiem balsoja 124 Seima deputāti, viens bija pret un divi atturējās. Grozījumi spēkā stāsies, kad tos parakstīs Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

Arestētais kuģis "Pegas" bija ceļā uz Marmaras ostu Turcijā. Kuģis šobrīd noenkurojies Karistas enkurvietā, uz dienvidiem no Eibojas salas.

Eiropas Savienības sankciju ietvaros Grieķijas krasta apsardze Egejas jūrā aizturējusi Taganrogā reģistrētu Krievijas naftas tankkuģi “Pegas”. (“Babel”) Foto: Reuters/Scanpix/LETA.

Ofensīva Donbasā, iespējams, ir Krievijas pēdējais mēģinājums gūt panākumus pirms viņi būs spiesti apturēt uzbrukumu uz pāris mēnešiem, lai atjaunotu savus spēkus, domā britu RUSI institūta pētnieks Džeks Vatlings. Savukārt 9. maijs, viņaprāt, Maskavai vairs nav datums, kad pasludināt kādu uzvaru, bet gan panākt kaut ko tādu, ar ko pamatot plašākas mobilizācijas pasludināšanu. (BBC)

Krievija otrdien atkal aicināja Ukrainas karavīrus nekavējoties nolikt ieročus un nākusi klajā ar jaunu ultimātu Mariupoles aizstāvjiem, pieprasot izbeigt pretošanos. "Mēs no jauna aicinām Kijivas varasiestādes izrādīt saprātu un karotājiem dot atbilstošas pavēles izbeigt bezjēdzīgo pretošanos," teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā. (LETA)

Okupanti uzbrūk Mariupoles “Azovstaļ” rūpnīcai, kurā atrodas Ukrainas spēku pēdējās pozīcijas pilsētā, paziņojis Kremļa atbalstītās Doņeckas “tautas republikas” pārstāvis Eduards Basurins. Ar Krievijas artilērijas un aviācijas atbalstu objektam uzbrūkot īpaši atlasītas separātistu “trieciengrupas”. (BBC) Mariupoli aizstāvošie Ukrainas karavīri jau ilgstoši atrodas aplenkumā. Viņu iespējas pretoties var ierobežot apgādes neesamība. Ukrainas amatpersonas ir ziņojušas, ka “Azovstaļ” pagrabos slēpjas arī civiliedzīvotāji.

Kijivas piepilsētā Bučā iela attīrīta no iznīcinātās Krievijas militārās tehnikas atliekām. https://twitter.com/Osinttechnical/status/1516279781419008010

Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas piedāvātā karte par situāciju Ukrainā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1516341781331419136/photo/1

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs paziņojis, ka Krievijas spēki valsts austrumos nav pietiekami, lai sasniegtu Kremļa nospraustos mērķus.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs intervijā telekanālam “India Today” paziņojis, ka Krievija sāk “specoperācijas” (tā Krievijas propaganda dēvē asiņaino iebrukumu Ukrainā) nākamo fāzi. “Specoperācija” vērsta uz pilnīgu Doņeckas un Luhanskas apgabalu ieņemšanu, skaidro Lavrovs. Vienlaikus Lavrovs uzsvēris, ka Krievija Ukrainā negrasoties pielietot kodolieročus. (“Meduza”)

Īsumā: - Krievijas spēki sākuši kauju par Donbasu, pirmdien vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. - Krievijas spēki ir pabeiguši pārgrupēšanos un veic ofensīvu valsts austrumos, paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija. Uzbrukums notiekot visas 480 kilometru frontes līnijas garumā. - Cilvēki tiek mudināti steidzami evakuēties no Luhanskas apgabala. Smagās kaujās Ukraina zaudējusi kontroli pār Kreminnas pilsētiņu.- Ukrainas spēki turpina pretestību aplenktajā Mariupolē. Nedēļas nogalē ukraiņu karavīri noraidīja ultimātu padoties. Metalurģijas uzņēmuma “Azovstaļ” teritoriju, kuru aizsargā Ukrainas spēki, okupanti bombardējot ar lielas jaudas bumbām. Rūpnīcas pagrabos slēpjoties aptuveni 1000 civiliedzīvotāju. - Pirmdien raķešu triecieniem bija pakļautas pilsētas visā Ukrainā. Vismaz četras raķetes sprāga Ļvivā, nogalinot vismaz septiņus cilvēkus. Līdz ar to sagrauta arī pārliecība par nosacīto drošību valsts rietumos.- Krievija apgalvo, ka aizvadītajā naktī apšaudījusi vairāk nekā 1000 mērķu Ukrainā.- Saskaņā ar ANO datiem Ukrainu jau pametuši vairāk nekā 4,9 miljoni cilvēku.- Ukraina ir iesniegusi aizpildītu Eiropas Savienības (ES) iestāšanās anketu.

18. aprīlī Ukrainas rietumu robežu ar Eiropas Savienību un Moldovu škērsojuši 56 000 cilvēku un 12 000 transportlīdzekļu. No tiem 30 000 Ukrainu pametuši, bet 26 000 ieradušies. No iebraucējiem 23 000 ir ukraiņi. (Babel)

Kijivas apgabala Bučas iedzīvotājs Iļja Navaļnijs, kas tika nogalināts Krievijas okupācijas laikā, ir Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija attāls radinieks, britu raidsabiedrības BBC ukraiņu redakcijai apliecināja viņu kopīgais radinieks Bučas rajona Nova Zaļisjas ciema vecākais Pavlo Navaļnijs. "Jā, Iļja bija Alekseja attāls radinieks, viņiem ir kopīgs vecvectēvs," sacīja Pavlo Navaļnijs. Pats Pavlo Navaļnijs, kā liecina BBC informācija, ir Alekseja Navaļnija trešās pakāpes brālēns.(LETA)

Jaunākās Ukrainas sniegtās aplēses par pretinieka zaudējumiem. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1516329324567216129

Japāna piegādās Ukrainai ķīmiskās aizsardzības līdzekļus un dronus, paziņojusi Japānas Aizsardzības ministrija. Japānas palīdzības piegādēs būs tērpi un maskas aizsardzībai pret bioloģiskajiem, ķīmiskajiem un kodolieročiem, kā arī droni, ministrija pavēstījusi tviterī. "Ukraiņu cīņa par savu valsti joprojām turpinās, tādēļ Japānas Aizsardzības ministrija arī turpmāk sniegs maksimālu atbalstu Ukrainai," piebilsts paziņojumā. (LETA)

Lielbritānija Ukrainai nodos pretgaisa aizsardzības kompleksus “Stormer HVM”, raksta britu tabloīds “The Sun”. “Stormer” ir britu armijas bruņumašīna, bet HVM nozīmē, ka tā apbruņota ar tuva darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības raķetēm “Srarstreak”. Pagājušajā nedēļā Ukrainas spēki ziņoja, ka ka ar britu “Starstreak” raķeti notriekuši Krievijas dronu “Orlan-10”.

Aizvadītās nakts laikā Ukrainas spēki atvairījuši uzbrukumus Luhanskas apgabala Rubižnē un Popasnā, paziņojis Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Sergejs Gaidais. Nakts laikā uzbrukumu, uzlidojumu un artilērijas apšaužu intensitāte ievērojami pieaugusi, taču panākumus okupanti neesot guvuši. (UNIAN)

Diennakts laikā Krievijas spēki apšaudījuši 17 Donbasa apdzīvotās vietas. Bojā gājuši pieci civiliedzīvotāji, seši ievainoti, tostarp viens bērns, paziņojusi Ukrainas policija.

Rūpnīcas “Azovstaļ” teritorijā, kuru turpina aizsargāta bataljons “Azov”, patvērušies vismaz 1000 civiliedzīvotāju, tostarp sievietes, bērni un sirmgalvji. Ļaudis atrodas rūpnīcas pagrabos un tuneļos. Daudziem nav citur kur doties, jo viņu mājas ir sagrautas, bet citi baidās no nosūtīšanas uz filtrācijas nometnēm un tālāk uz Krieviju. (UNIAN) Rūpnīcas komplekss tagad tiekot bombardēts ar jaudīgu munīciju, vienlaikus notiekot pilsētas dzīvojamo rajonu haotiska apšaudīšana no tankiem un artilērijas.

Jāatzīmē, ka Krievija joprojām pilnībā nekontrolē aplenkto Mariupoli. Šī pamatīgi sagrautā ostas pilsēta nodrošinātu Krievijai vismaz kaut kādu ļoti vajadzīgo uzvaru pirms 9. maija. Tikmēr pilsētas metalurģijas kombinātā esošie pilsētas aizstāvji ziņo, ka Krievijas spēki pret šo objektu sākuši mest bunkuru iznīcināšanas bumbas. (Sky News) “Azovstaļ” bunkuros un tuneļos slēpjas civiliedzīvotāji. Ukrainas amatpersonas lēš, ka Mariupolē gājis bojā 21 tūkstotis civiliedzīvotāju.

Situāciju Ukrainā pagājušajā nedēļā raidījumā “Komandcentrs” labi raksturoja Zemessardzes štāba virsnieks kapteinis Jānis Slaidiņš, kurš īpaši seko Ukrainas notikumiem. Te dažas tēzes no raidījuma, kas labi raksturo situāciju. Vairāk skatieties pievienotajā saitē. - Operācija Donbasā ir izšķiroša kara fāze, Krievijai tai vāc visus pieejamos spēkus, lai vismaz kaut ko panāktu. Ir pamats domāt, ka šī kara fāze būs īpaši asiņaina. - Krievijas spēki cenšas izlauzties operatīvajos plašumos caur Izjumu, lai veiktu izrāvienu Slovjanskas, Kramatorskas virzienā un aplenktu ukraiņu vienības. Taču ceļā esošās Slovjanska un Kramatorska ir labi nocietinātas, kuru ieņemšanai okupantiem nav nepieciešamais spēku daudzums, tāpēc pilsētas cenšas apiet. - Ukraiņi izmanto vācu feldmaršala Manšteina recepti – kaut ko atdod, bet ar mobiliem reidiem nodara pretiniekam lielus zaudējumus. Krievi – padomju maršala Žukova recepti – nerēķinoties ne ar karavīru, ne civilo zaudējumiem, mēģina sasniegt mērķi. - Krievijas uzbrukumu formula tagad: gaisa triecieni, artilērija, kam seko tanki un kājnieki. “Tā ir vecā labā Otrā pasaules kara recepte.” - Krievija pašlaik operē ar tām pašām vienībām, kas bija uzbrukuma sākumposmā. Rezerves nāk klāt, bet kaujās vel nav iesaistītas. Krievijai ir grūti aizvietot zaudēto kaujas tehniku. Militārie ešeloni jau pieved vecos tehnikas modeļus, kas nav modernizēti. Tas vien pierāda, ka Krievijas zaudējumi ir ļoti būtiski. - Vienības nogurst, spēki un tehnika “kūst” abās pusēs, tāpēc nevar izslēgt frontes līnijas izveidošanos un uz gadiem ieilgušu karadarbību. Krievija nevar atkāpties, jo nevar tautas priekšā parādīt kapitulēšanu “fašistu huntas” priekšā. - Lapu izplaukšana nāks part labu ukraiņu vienībām, tas dos iespējas plašāk darboties pret pretinieku. - Mariupoles aizstāvji gadiem ir gatavojušies pilsētas aizsardzībai, papildu aizsardzības iespējas dod rūpniecības objekti. Cik ilgam laikam ukraiņiem pietiks pārtikas un munīcijas – var tikai minēt, bet kaujas gars ir augsts. “Azov” vīri labi saprot, ka gūstā viņus neņems un cīnīsies līdz pēdējam. - Mariupoles aizsardzība balstās uz “Azovstaļ” rūpnīcu – pamatīga būve, ko grūti sašaut ar artilēriju. Tāpēc Krievijai kā pēdējais līdzeklis varētu būt pielietot ķīmiskos ieročus. Uz to Rietumiem būtu jāreaģē nekavējoties, taču “no Krievijas var sagaidīt dajebko”. - Pašlaik Krievijai nav ar ko palepoties uz 9. maiju, bet tā kā tie ir Krievijas galvenie svētki, viņi darīs visu, lai kaut ko iegūtu. - Britu “Harpoon” pretkuģu raķetes ir ļoti liels ieguldījums Odesas aizsardzībā, lai krievu desants nevarētu izsēsties. Krievu flote pēdējā laikā nav aktīva, domājams, šo raķešu dēļ. Savukārt britu raķete “Starstreak” ir spēcīgs pretgaisa aizsardzības ierocis, pret kuru nav izredzes nevienam mērķim. - Baltkrievijas armijas iesaistīšanās operācijā tagad ir maza ticama, tāda doma, visticamāk, ir jau atmesta. - Krievija pie Somijas pievelk pretkuģu raķetes, kas ir domātas karakuģu kaujas grupu iznīcināšanai, bet “Baltijas jūrā neviens aviācijas bāzes kuģis nekad nav ienācis un neienāks”. Krievijas Rietumu kara apgabals tagad ir patukšs, nav dzīvā spēka ko pārvietot pie Somijas, tāpēc rāda tikai raķešu kompleksus. - Jo ilgāk ukraiņi pretosies, jo mums būs drošāk. Pēc zaudējumiem Krievijas bruņotajos spēkos būs jātaisa reorganizācija, jo tur “vairs daudz kā nav”. Paies gadu desmiti, kamēr atjaunos aviācijas un tehnikas zaudējumus. - Arī no Kaļiņingradas izvesti pēdējie spēki un pašreiz tur esošais potenciāls neļauj nopietni apdraudēt Poliju, Baltiju un Suvalku koridoru. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/azov-zina-ka-gusta-vinus-nenems-tadel-cinisies-lidz-pedejam-paredz-nbs-kapteinis-slaidins.d?id=54244860&fbclid=IwAR3s-sMV2hT5M9ngYfBn0Lgt4WKvSOvu7bIQjEGD2eQPbHahS4PiWU6kErw

Vienlaikus medijs “The New Yoek Times”, atsaucoties uz amerikāņu ierēdņiem, apšauba Krievijas ofensīvas Donbasā īstu sākšanos. Krievija joprojām turpinot Ukrainas austrumos savilkt rezerves un tehniku un gatavot augsni masīvam uzbrukumam. Savukārt daļa apšaužu varētu būt vērsta uz to, lai piesaistītu Ukrainas spēkus tādām pilsētām kā Harkiva un tos nevarētu nosūtīt palīgā uz citiem frontes sektoriem.

Iepriekš analītiķi sprieda, ka Krievija pārgrupē spēkus un gatavojas uzbrukumam Donbasā. Tāpat izskanējuši minējumi, ka Kremlis grib gūt kādus panākumus līdz Krievijas lielākajiem svētkiem 9. maijā. Savukārt Ukrainas militārais izlūkdienests prognozē, ka Maskava vēlas panākumus jau ātrāk – līdz Pareizticīgo lieldienām 24. aprīlī. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-izlukosana-krievija-velas-vismaz-kaut-kadu-uzvaru-lidz-pareizticigo-lieldienam.d?id=54254134

Par Krievijas stratēģijas maiņu, koncentrējoties sākumā uz Doņecakas un Luhanskas apgabalu pilnīgu ieņemšanu, analītiķi, politiķi un militāristi runā jau kopš Krievija bija spiesta atvilkt spēkus no Kijivas apgabala. Okupantiem Ukrainas galvaspilsētu neizdevās ne ieņemt, ne ielenkt.

Pirmdien vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ir sākusies okupantu ofensīva Donbasā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-sakusi-verienigu-ofensivu-ukrainas-austrumos-saka-zelenskis.d?id=54255258

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā, kur kopš 24. februāra turpinās Krievijas iebrukums!