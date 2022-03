Krievijas iebrukums Ukrainā; devītā diena. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā kļūst arvien brutālāks un asiņaināks, iebrucējam nežēlojot dzīvojamos kvartālus un saasinot humāno katastrofu. Savukārt aizvadītājā naktī apšaudes rezultātā izcēlies ugunsgrēks Zaporižjas AES kompleksā parāda, cik trausla ir robeža, lai kara šausmām pievienotos arī kodolkatastrofa. Noziedzīgā iebrukuma devītajā dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (devītā diena)

Ukrainas parlamenta spīkera vietniece Olena Kondratjuka paudusi, ka 5. martam jākļūst par Starptautiskās solidaritātes dienu ar Ukrainu, tādējādi apvienojot un pastiprinot pasaules centienus stāties pretī Krievijas agresijai. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1499982307901550597?ref_src=twsrc%5Etfw

Mariupoles mērs Vadims Boičenko aicina izveidot humānās palīdzības koridoru, lai pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt pārtiku un medikamentus. Iepriekš ziņots, ka Mariupoles iedzīvotāji piedzīvoja smagus Krievijas armijas uzbrukumus. Septītajā kara dienā Azovas jūras ostas pilsētā Mariupolē 15 stundas bez pārtraukuma smagi bombardēja dzīvojamos rajonus, iepriekš sarunā ar BBC žurnālistu Žoelu Gunteru atklājis pilsētas mēra vietnieks. ANO Drošības padomes atklātā sanāksme par humānās situācijas pasliktināšanos Ukrainā notiks pirmdien. (Sky News).

Gaisa uzlidojuma trauksme izsludināta ar Sumi pilsētā. (The Kyiv Independent).

Ukrainas Augstākā rada (parlaments) vietnē “Twitter” publicējusi foto, kā pēc Krievijas militāro spēku uzbrukuma izpostīts Markhalivkas ciems Kijevas apgabalā. Pēc provizoriskajiem datiem, apšaudēs šajā ciemā bojā gājuši pieci cilvēki. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1499972213172314113?ref_src=twsrc%5Etfw

Šobrīd Kijevas reģionā, Čerņihovskā un Žitomirā izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Visi vietējie iedzīvotāji mudināti doties uz tuvāko patvērumu. (The Kyiv Independent).

Kopš Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā no kara zonas bēgļu gaitās devušies aptuveni 1,2 miljoni cilvēku.Aptuveni puse no šiem cilvēkiem devušies uz Ukrainas kaimiņvalsti – Poliju, atsaucoties uz ANO Bēgļu aģentūras aktuālāko informāciju, ziņo BBC.

Singapūra ieviesusi sankcijas pret Krieviju. Singapūras Ārlietu ministrija paziņojusi, ka tā noteikts eksporta preču kontroli, lai nepiegādātu Krievijai preces, kuras iespējams izmantot kā ieročus. Tāpat Singapūra ar sankcijām vērsīsies arī pret Krievijas finanšu nozari. Sankcijas paredz, ka Singapūra neeksportēs uz Krieviju militārās preces, elektroniku, datorus, kā arī preces saistībā ar telekomunikācijas un informācijas drošību. Singapūra noteikusi, ka visām valsts finanšu iestādēm būs aizliegts veikt darījumus vai veidot biznesa attiecības ar lielākajām Krievijas finanšu iestādēm un citas sankcijas. (CNN).

Arī “Samsung” ir pārtraucis savu produktu pārdošanu Krievijā. Tāpat uzņēmums paziņojis, ka ziedos sešus miljonus ASV dolāru humānajai palīdzībai Ukrainai. (Sky News).

Starptautiskā mākslas vingrošanas federācija no pirmdienas Baltkrievijas un Krievijas sportistiem, tostarp tiesnešiem vairs neļauj piedalīties federācijas rīkotajās sacensībās, ziņo ārzemju mediji.

Ukrainas bruņoto spēku virspavēlniekam ģenerālleitnantam Valērijam Zalužnijam 4. martā Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis piešķīra ģenerāļa pakāpi. https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1499947274054553600?ref_src=twsrc%5Etfw

Tiek ziņots par kaujām Ukrainas ziemeļaustrumu pilsētas Sumi ielās. Iedzīvotājus aicina palikt mājās vai doties uz drošu vietu. (“Kyiv Independent”)

Krievija tuvāko dienu un nedēļu laikā grasās izvietot Ukrainā vēl līdz 1000 militāro algotņu, brīdināja augsta ranga Rietumu izlūkdienesta amatpersona. Amatpersona norādīja, ka Maskava var "bombardēt pilsētas, kas nonāks tās pakļautībā", kas var izraisīt ievērojamus civiliedzīvotāju upurus.ASV jau ir saskatījusi "dažas norādes", ka Krievijas algotņi varētu būt iesaistīti Maskavas iebrukumā Ukrainā "dažās vietās", šīs nedēļas sākumā sacīja augsta aizsardzības amatpersona, taču nebija skaidrs, kur tieši un kādā skaitā.Amatpersona piebilda, ka ASV uzskata, ka algotņi, kas jau atrodas Ukrainā, ir demonstrējuši "sliktu sniegumu, saskaroties ar stingrāku, nekā gaidīts, ukraiņu pretestību", un ka februāra beigās karā jau ir nogalināti 200 šādi algotņi.Tikmēr ASV un Rietumu amatpersonas sagaida, ka Krievija pastiprinās savu triecienu tempu un spēku galvenajiem Ukrainas apdzīvotības centriem, tostarp galvaspilsētai Kijevai. (CNN)

Ziņapmaiņas lietotne "Telegram" bloķējusi Krievijas valdības mediju "RT", neļaujot savus pakalpojumus izmantot Eiropā, atsaucoties uz uzņēmuma preses pārstāvja apstiprinājumu, raksta BBC. Mediju "RT" jau ir bloķējuši "Facebook", "Twitter", "YouTube" un "TikTok" pēc tam, kad Eiropas Savienība ieviesa sankcijas, kas vērstas pret Kremļa atbalstītajiem mediju tīkliem.Jau iepriekš ES amatpersonas brīdināja "Telegram", ka platforma tiek izmantota kā "kara propagandas līdzeklis". (BBC)

Apmēram 4000 cilvēku Serbijas galvaspilsētā Belgradā piedalījušies masveida demonstrācijā, lai paustu atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā.Cilvēki pulcējās pie Krievijas cara Nikolaja II pieminekļa, kur atskaņoja Krievijas un Serbijas himnas un apsveica abas valstis kā brāļu tautas. Protestētāji nesa Krievijas karogus un prezidenta Vladimira Putina attēlus, ejot cauri pilsētai uz Krievijas vēstniecību. (BBC)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien uzrunās ASV Senātu. Zelenskis pēc Ukrainas lūguma teiks runu ASV Senāta sēdē ar "Zoom" starpniecību. ASV vēstniecība Ukrainā organizēs Zelenska videozvanu sestdienas rītā pēc Vašingtonas laika. (LETA)

Pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā Starptautiskā Vingrošanas federācija aizliedz Krievijas un Baltkrievijas sportistiem turpmāk piedalīties sacensībās. Lēmums stāsies spēkā no pirmdienas, 7. marta. (CNN)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons ceturtdien piezvanījis Brazīlijas prezidentam Žairam Bolsonaru, lai apspriestu Krievijas iebrukumu Ukrainā, atsaucoties uz savu filiāli Brazīlijā, vēsta CNN. Lielbritānijas līderis atgādinājis Bolsonaru, ka Brazīlija bija "vitāli svarīga" sabiedrotā Otrā pasaules kara laikā un ka Bolsonaru balsij šajā krīzes brīdī bija "izšķirīga nozīme". Džonsona preses pārstāvis medijam norādījis, ka abi līderi ir vienisprātis, ka nepieciešams "pieprasīt steidzamu pamieru" un vienojās, ka "ir jāvalda mieram". (CNN)

Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru ceturtdien parakstīja izpildrīkojumu, kas ļauj Ukrainas pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas pārvietoti Ukrainas kara dēļ, dzīvot un strādāt Brazīlijā ar humāno vīzu.Pretendentiem 90 dienu laikā pēc ierašanās ir jāsaņem 180 dienu pagaidu vīza, kuru pēc tam varēs pagarināt uz termiņuzturēšanās vīzu uz laiku līdz diviem gadiem, un pēc tam pretendenti var pieteikties uz pastāvīgo uzturēšanos. Kopš kara sākuma Ukrainā Bolsonaru ir izvairījies nosodīt vai noteikt sankcijas pret Krieviju, sakot, ka Brazīlija ieņem "neitrālu" nostāju. Viņš paudis, ka tas ietekmētu Brazīlijas ekonomiku, jo Krievija esot nozīmīgs sadarbības partneris lauksaimniecības sfērā. (CNN)

ASV vēstniece Apvienoto Nāciju Organizācijā Linda Tomasa-Grīnfīlda informēja, ka Krievijas spēki atrodas aptuveni 20 jūdžu (32km) attālumā no Ukrainas otrās lielākās atomelektrostacijas – Južnoukrainskas AES Ukrainas dienvidu Mikolajivas apgabalā, ziņo “Kyiv Independent”.

Ukrainas pretgaisa aizsardzība deviņās dienās kopš kara sākuma ir iznīcinājusi vismaz 39 Krievijas lidmašīnas un 40 helikopterus, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku pavēlniecība.Piektdien Krievijas spēki Ukrainā zaudēja trīs iznīcinātājus "Su-25", tai skaitā divus Čerņihivas apgabalā un vienu pie Doņeckas apgabala Volnovahas pilsētas. Piektdien arī tika notriekti trīs Krievijas helikopteri.Gaisa spēku pavēlniecība atgādināja, ka pirms pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Krievijas armijas aviācijas grupējumā pie Ukrainas robežām bija 450 lidmašīnas un 250 helikopteri, ziņo aģentūra LETA.

"Atbilstoši ukraiņu pretizlūkošanai (un vairums no tās, domāju, nāk no ASV) Krievija jau ir izmantojusi 95% savu sapulcināto sauszemes spēku, kuri veido gandrīz 100% no visiem Krievijas aktīvajiem sauszemes spēkiem. Faktiski Ukraina Krievijas sauszemes spēkus ir iznīcinājusi," "Twitter" ierakstā pauž vācu fonda "Heinrich Böll Stiftung" Austrumeiropas eksperts Sergejs Sumļenijs.

"Krievijai acīmredzami vairs nav palikušas rezerves: tanki, kurus tā sūta uz fronti, ir ļoti veci, bez aktīvajām bruņām (bruņām, kas novērš raķešu un šāviņu trāpīšanu vai trieciena spēku – red.), izskatās pēc apmācību līdzekļiem. Tai vairs nav automašīnu, un tā izmanto civilos auto," acīs krītošākās pazīmes uzskaita Sumļenijs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/sajuta-ka-krievija-un-tas-armija-sabruks-les-analitikis.d?id=54122296

Krievu oligarhu flotei kārtējais trieciens – Itālija piektdien arestējusi metalurģijas milža "Severstaļ" īpašnieka Alekseja Mordašova jahtu, kuras vērtība tiek lēsta 65 miljonu eiro vērtībā, ziņo BBC.

Arī ziņu aģentūra "Bloomberg" apturējusi savu darbu Krievijā. Tas saistīts ar prezidenta Vladimira Putina piektdien parakstīto likumu par grozījumiem Krievijas Kriminālkodeksā. Grozījumi paredz līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu par "viltus ziņām", "valsts bruņoto spēku diskreditāciju" un aicinājumiem ieviest sankcijas pret Maskavu. Par informācijas izplatīšanu, ko Krievijas varasiestādes uzskata par bruņotos spēkus apmelojošu, draud cietumsods līdz trim gadiem vai naudas sods no 700 000 līdz 1,5 miljoniem rubļu (5900 - 12 800 eiro pēc ECB kursa 1.martā, kad rubļa nestabilitātes dēļ banka pārtrauca publicēt rubļa kursu).

Reuters foto: Ukraiņu bēgļi Daria Džuromska, Svitlana Musija un viņas brālis Dima Zeikins izkrauj savu bagāžu. Viņi ar automašīnu ieradušies no Kijevas Berlīnē, kur viņus uzņems kādā privātmājā.

Publiskots video, kurā redzams, kā telekanāla "Sky News" žurnālisti nonāk Krievijas apšaudē netālu no Kijevas. https://news.sky.com/story/sky-news-teams-harrowing-account-of-their-violent-ambush-in-ukraine-this-week-12557585

Luksusa preču zīmola kompānija "Louis Vuitton" Krievijā līdz svētdienai aizvērs visus 124 valstī esošos veikalus. Iepriekš par veikalu aizvēršanu ziņoja arī "LVMH" grupa, kurai Krievijā ir "Hermès", "Chanel" un "Cartier" zīmolu veikali.

Ukraina karu pret Krieviju var uzvarēt, ASV Valsts sekretārs Entonijs Blinkens apgalvojis intervijā BBC. Viņš atzīmējis, ka nezina, cik ilgs būs karš, bet uzskata, ka Ukrainas sakāve nav neizbēgama. Viņš atzinis, ka visu Krievijas Bruņoto spēku spējas daudzkārt pārsniedz to, kas ir Ukrainai, taču ir pārliecināts, ka ar laiku kļūs skaidrs, ka Maskava Ukrainas tautai nevar uzspiest savu gribu. "Ja Maskavas mērķis ir mēģināt kaut kā gāzt valdību un izveidot sev pakļāvīgu režīmu, 45 miljoni ukraiņu to nepieļaus vienā vai citā veidā," viņš norādījis. Vienlaikus Blinkens atzinis, ka saglabājas satraukums par eskalācijas risku. "Sliktāks par karu Ukrainā ir karš, kas eskalējas daudz tālāk un pārkāpj tās robežas," viņš skaidroja intervijā.

Zelenskis arī piektdienas vakarā ar video jau kārtējo reizi apliecina, ka atrodas Kijevā, un nav aizbēdzis, kā teikts viltus ziņās. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Krievija aizliedz arī "Twitter" un "Youtube". Kremļa kontrolētā aģentūra "Tass" vēsta, ka regulators "Roskomnadzor ierobežojis piekļuvi "Twitter", bet "Interfax" ziņo, ka platforma Krievijā slēgta pavisam. "Meta" ziņo, ka lai gan tās serviss "Facebook" ir slēgts, tai piederošie "Instagram" un "WhatsApp" turpina darboties.

Ukrainas Bruņotie spēki pie Harkivas īsteno pretuzbrukumu Krievijas iebrucējiem, ziņo "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko.

Prāgā šovakar norisinājās vērienīgs protests pret Krievijas asiņaino agresiju Ukrainā. Sanākušos tiešsaistē uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Krievijas spēki šodien Irpiņā ar artilēriju mērķtiecīgi apšaudījuši daudzdzīvokļu mājas. Irpiņa ir ar Kijevu gandrīz saaugusi piepilsēta galvaspilsētas rietumos. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1499749428403613699

Ielenktās Mariupoles iedzīvotāji paši izlaupa lielveikalu. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1499795764897325057

Harkivas iedzīvotāja, etniskā krieviete un leļļu meistare stāsta, ka daudziem šejieniešiem radi Krievijā novērsušies no viņiem, jo tic tikai tam, ko saka Putins, bet ne radiniekiem. Viņa stāsta, ka pilsēta nepārtraukti piedzīvo "Grad" apšaudes un aviācijas uzlidojumus, tostarp tieši video ierakstīšanas laikā fonā ir dzirdams sprādzienu troksnis. Meistare norāda, ka viņai nav kur bēgt, jo šī ir viņas dzimtene, tāpēc lūdz palīdzēt jebkādā veidā. https://t.me/kharkivlife1/25254

"Bellingcat" izmeklējošais žurnālists Kristo Grozevs uzskata, ka Krievijai resursu karam pietiek līdz svētdienai. (Nexta)

G7 valstu līderi nosoda Krievijas uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem pastrādājušos, kā arī ziņas par kasešu bumbu un citu aizliegtu ieroču izmantošanu, pēc virtuālās tikšanās teikts Eiropadomes interneta vietnē. Viņi atkārtoti uzsvēra, ka "nekritiski uzbrukumus aizliedz starptautiskie likumi" un "par kara noziegumu pastrādāšanu atbildīgie tiks saukti pie atbildības". G7 līderi arī brīdināja pastiprināt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju.

Putins sarunā ar Šolcu sacījis, ka ziņas par Kijevas un citu lielo pilsētu apšaudi ir "rupji propagandas viltojumi", teikts Kremļa paziņojumā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-telefonsaruna-ar-solcu-noliedz-ukrainas-pilsetu-bombardesanu.d?id=54121982

Krievijas mediju regulators valstī ir bloķējis piekļuvi "Facebook", lai apgrūtinātu Krievijā dzīvojošo piekļuvi ārējiem informācijas avotiem un ziņām par zvērīgo iebrukumu Ukrainā.Krievija jau bija noteikusi jaunus bargus ierobežojumus žurnālistiem valstī, paredzot līdz pat 15 gadiem cietumā tiem, kas publicē viltus ziņas par karu. Par viltus ziņām Krievijā tiek uzskatīta informācija, ka Krievija iebrukusi Ukrainā un tās armija apšauda civilus mērķus, tostarp dzīvojamos rajonos.

Gruzijas galvaspilsētā vērienīgs protests pret Krievijas iebrukumu Ukrainā notiek jau vairākus vakarus. To pastiprinājušas iekšējās politiskās cīņas, tostarp pret valdības draudzīgajām attiecībām ar Krieviju. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1499799049880408073

Vismaz piecas krievu oligarhiem piederošas superjahtas noenkurojušās Maldīvu salās Indijas okeānā, liecina kuģu pārraidītāju dati. Maldīvas ar ASV nav noslēgušas izdošanas līgumu un attiecīgi tās šajā eksotiskajā pasaules malā ir pasargātas no konfiscēšanas. ("Reuters")

Komentējot pēdējās dienās aizvien biežāk izskanējušo jautājumu par to, vai un kad NATO iesaistītos karadarbībā, BBC drošības jautājumu korespondents Frenks Gārdners norāda, ka Rietumi skaidri norādījuši, ka iesaistīsies tikai, Krievijai uzbrūkot NATO valstij. Ukrainas kaimiņvalstīs, kuras ir NATO, jau šobrīd ir ievērojami pastiprināta citu dalībvalstu karavīru klātbūtne, lai palielinātu tā dēvēto uzbrukuma atturēšanas elementu. NATO, Eiropas Savienība, kā arī atsevišķas valstis atbalsta Ukrainu ar ieročiem. Vienlaikus tās skaidri atsacījušās slēgt Ukrainas debesis Krievijas gaisa spēku lidaparātiem, jo tas nozīmētu, ka šī lieguma pārkāpšanas dēļ NATO tās būtu jānotriec. Šāds uzbrukums būtu tieša NATO un Krievijas sadursme, kas izraisītu Trešo pasaules karu, norāda Gārdners.

"Gluži kā pārējo pasauli mūs šausmina, sadusmo un apbēdina vizuālā informācija un ziņas, kas tiek saņemtas no kara Ukrainā, un mēs nosodām šo neattaisnoto, neizprovocēto un nelikumīgo Krievijas iebrukumu," blogā raksta "Microsoft" prezidents Breds Smits.https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/microsoft-partrauc-produktu-un-pakalpojumu-pardosanu-krievija.d?id=54121824

Ukrainas spēki ziņo par Kuļbakinas lidostas atgūšanu pie Mikolajivas. https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1499774679296491526

Krievijas okupantu bombardēšanas rezultātā nopostītajās ēkās glābšanas darbus veic Ukrainas Ārkārtas valsts dienesta starpreģionālā atmīnēšanas un ātrās reaģēšanas centra darbinieki. Attēlā redzamā aviācijas bumba "FAB-500" sver 500 kilogramus.

Krievijas spēki Ukrainā arvien vairāk vēršas pret civiliedzīvotājiem, izteicās Vācijas ārlietu ministre. "Ir skaidri redzams, ka šis Putina agresijas karš ir vērsts pret civiliedzīvotājiem ar visnežēlīgāko stingrību," žurnālistiem Briselē pirms tikšanās ar Eiropas Savienības kolēģiem sacīja Annalena Bērboka. (Al Jazeera)

Pie Pleskavas novērots liels militārais konvojs, šodien ziņo "Nexta". Video laiks un ģeogrāfiskā vieta vēl nav verificēti. https://twitter.com/nexta_tv/status/1499758843022258176?s=20&t=XI27XSOD5ZQg8Zn3t5zBtw

Turcija, mēģinot uzturēt labas attiecības ar agresoru Krieviju, paziņojusi, ka Ukrainai iepriekš un aizvien piegādātie kaujas droni "Bayraktar TB-2", kuri veiksmīgi tiek galā ar iebrucēju bruņutehniku, neesot militāra palīdzība. Tie esot privātas kompānijas eksporta produkcija, paziņojis Turcijas ārlietu ministra vietnieks Džavus Selims Kirans."Šo produkciju Ukraina iegādājās no turku kompānijas. Protams, esam lepni par tiem," klāstījis Kirans.Turcija uztur ciešas attiecības ar abām valstīm un kopš kara sākuma lavierē, nosodot Krievijas iebrukumu, ierobežojot militāro kuģu pārvietošanos caur tās kontrolētājiem Dardaneļu un Bosfora šaurumiem, taču vienlaikus nepievienojas sankcijām pret Krieviju. Pēdējā dronu piegāde Ukrainu sasniedza ceturtdien. (Reuters)Panākumi iedvesmojuši ukraiņus radīt pat dziesmu par turku droniem.

Vladimirs Putins sacīja, ka telefonsarunā ar savu Baltkrievijas autoratīvo vadītāju Aleksandru Lukašenko apspriedis Baltkrievijas interesi par piekļuvi Baltijas jūrai. “Tikko šodien par šo jautājumu runājām ar Baltkrievijas vadītāju. Mūsu baltkrievu draugi ir ieinteresēti būt Baltijā, ieinteresēti attīstīt savas ostas iekārtas. Jūs zināt, ka arī es to atbalstu,” sacīja Putins. Baltkrievija ir valsts bez tiešas piekļuves jūrai, tāpēc nav skaidrs, kādus praktiskus soļus Putins un Krievija varētu spert, lai nodrošinātu Minskai piekļuvi Baltijas jūrai. Tomēr Krievijai ir muitas savienība ar Baltkrieviju, un abām valstīm ir gara kopīga robeža, atzīmē CNN.

Atomelektrostaciju Enerhodarā kontrolē kadirovieši, kuri jau ir nogalinājuši vairākus stacijas darbiniekus, kuri gadiem ilgi mācījušies un kontrolē kodoldrošību objektā, paziņojis Ukrainas lielākās parlamenta frakcijas – "Tautas kalpu" – vadītājs Deivids Arahamija.

Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka debesis virs valsts ir Ukraiņu Gaisa spēku kontrolē. "Vēl viens ienaidnieka "SU-25" ar pilotu ir iznīcināts," ziņo štābs. Līdz ar to pavisam šīs kara kara fāzes laikā notriektas jau 34 ienaidnieka lidmašīnas un 37 helikopteri.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs aizvadījis telefonsarunu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un mudinājis viņu nekavējoties pārtraukt visas militārās darbības Ukrainā, pavēstīja Vācijas valdības pārstāvis. Šolcs arī aicināja Putinu atļaut piekļuvi humānajai palīdzībai apgabalos, kur norisinās kaujas. Stundu ilgās sarunas laikā līderi vienojās tuvākajā laikā rīkot turpmākas sarunas, piebilda Vācijas pārstāvis. (BBC)

NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs arī atzīmēja, ka NATO ir novērojuši kasešu bumbu un citu aizliegtu ieroču izmantošanu Ukrainā, Krievijai uzbrūkot pilsētām.

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs šodien paziņoja, ka NATO nenoteiks lidojumu aizliegumu zonu virs Ukrainas, neraugoties uz Kijevas aicinājumiem to darīt. Stoltenbergs skaidroja: "Vienīgais veids, kā ieviest lidojumu aizlieguma zonu, ir nosūtīt NATO iznīcinātājus uz Ukrainas gaisa telpu un pēc tam noteikt šo lidojumu aizlieguma zonu, notriecot Krievijas lidmašīnas." "Mēs saprotam izmisumu, taču arī uzskatām, ka, ja mēs to darītu, mēs nonāktu pie kaut kā tāda, kas Eiropā varētu beigties ar pilnvērtīgu karu," turpināja Stoltenbergs. "Mums kā NATO sabiedrotajiem ir pienākums novērst šī kara eskalāciju ārpus Ukrainas robežām," viņš pauda. (Sky News)

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas Komisija ir apturējusi sadarbību ar Krievijas struktūrām pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā, teikts piektdien izplatītā paziņojumā. EK arī aptur maksājumus Krievijas struktūrām saskaņā ar esošajiem līgumiem un "neslēgs nekādus jaunus līgumus" ar Krievijas organizācijām. (CNN)

Ieslodzītais Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs 6.martā aicinājis krievus pilsētās visā Krievijā un visā pasaulē protestēt pret karu Ukrainā. “Parādiet pasaulei, ka krievi nevēlas karu. Dodieties ārā Berlīnes, Ņujorkas, Amsterdamas vai Melburnas laukumos, lai kur jūs atrastos. Tagad mēs visi esam atbildīgi par Krievijas nākotni. Par to, kāda būs Krievija pasaules acīs,” teikts Navaļnija vārdā publicētā paziņojumā, kurā piebilsts: "Jūs varat būt nobijies, bet pakļauties šīm bailēm nozīmē nostāties fašistu un slepkavu pusē. Putins jau ir atņēmis Krievijai tās ekonomiku, attiecības ar pasauli un cerību uz nākotni." (Al Jazeera)

Piektdien notiks ANO Drošības padomes ārkārtas sēde. Tā sasaukta pēc Krievijas veiktā uzbrukuma Ukrainas AES. (CNN)

Ķīna šajā nedēļas nogalē bloķēs visu Anglijas futbola Premjerlīgas spēļu translāciju, jo pirms mačiem plānoti Ukrainas atbalsta pasākumi. (Sky News)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs paziņoja, ka alianse nenoteiks lidojumu aizliegumu zonu virs Ukrainas. "Sabiedrotie piekrīt, ka Ukrainas gaisa telpā nevajadzētu darboties NATO lidmašīnām vai NATO karaspēkam Ukrainas teritorijā," sacīja Stoltenbergs.

Lielākā daļa zviedru tagad atbalsta pievienošanos NATO pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, liecina jauna sabiedriskās domas aptauja. Pēc Zviedrijas laikraksta "Aftonbladet" pasūtījuma veiktā aptauja liecina, ka 51% zviedru tagad atbalsta NATO, salīdzinot ar 42% janvārī. To skaits, kas iebilst pret pievienošanos aliansei, samazinājies līdz 27 procentiem no 37 procentiem. (Al Jazeera)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs šopēcpusdien brīdinājis, ka "nākamās dienas, visticamāk, būs sliktākas" Ukrainai – vairāk upuru , vairāk ciešanu. Stoltenbergs piebilda, ka Krievija, visticamāk, ievedīs "smagākus ieročus", turpinot uzbrukumus visā valstī. Viņš turpināja apgalvot, ka karš Ukrainā ir "Putina karš", "Viņš [Putins] ir izvēlējies, plānojis un cīnās pret mierīgu valsti," norādīja Stoltenbergs."Mēs aicinām prezidentu Putinu nekavējoties pārtraukt šo karu, bez nosacījumiem izvest visus savus spēkus no Ukrainas un iesaistīties patiesā diplomātijā jau tagad."Stoltenbergs sacīja, ka NATO "nav šī konflikta daļa", bet tai ir "atbildība nodrošināt, ka tas nesaasinās un neizplatās ārpus Ukrainas robežām". (Sky News)

“Māte! Tavs sagūstītais dēls tevi gaida!” Ukraina publicē informāciju par iespēju tuviniekiem atgūt sagūstītos iebrucējus.

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko publicējis pirmo sagūstīto Krievijas karavīru sarakstu, un tādu būšot vēl daudz, tāpat kā kritušo iebrucēju sarakstu. Ir pieņemts lēmums atdot gūstekņus viņu mātēm, ja viņas pašas atbrauks dēliem pakaļ uz Kijevu. Lai atgūtu savus sagūstītos dēlus, Krievijas mātēm ir: 1. Jāzvana uz norādītajiem telefona numuriem un jāieiet “Telegram” kanālā “Груз 200”. Vai jāraksta uz e-pasta adresi “Vernis_iz_ukraine@gmail.com”.2. Ja ir saņemts apstiprinājums, ka dēls atrodas gūstā Ukrainā, ir saviem spēkiem jānokļūst Kijevā.Tālruņa numuri: +380894201860; +380894201861; +380894201862

Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma uz Vāciju no Ukrainas devušies vairāk nekā 18 000 bēgļu, paziņoja Vācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis.

ANO Cilvēktiesību padome pārliecinoši atbalstījusi rezolūciju, kas nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un izveido komisiju tā izmeklēšanai. Tikai viena cita valsts — Eritreja — balsoja pret rezolūciju. Tikmēr 32 valstis balsoja par, bet 13 atturējās, raksta "Sky News". Šis balsojums ir viens no apliecinājumiem tam, ka agresora Putina uzsāktā invāzijā Ukrainā būtiski veicinājusi Maskavas starptautisko izolāciju.

"Uzbrukt atomelektrostacijai ir kara noziegums," tviterī šādu paziņojumu publicējusi ASV vēstniecība Ukrainā. https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1499708231903547394

Kremlis apgalvo, ka gaida atbildi no Ukrainas pēc vakardienas miera sarunu otrās kārtas.Maskava paziņoja, ka ir pateikusi Ukrainai, "kā mēs redzam risinājumu" notiekošajam karam, piebilstot, ka tālākais būs atkarīgs no Ukrainas.Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs piebilda, ka nekādi dokumenti ar Kijevu nav saskaņoti. (Sky News)

Ukrainas spēki pie Volnovhas notriekuši Krievijas helikopteru Mi-8, kas ieradies glābt iepriekš notriekta lidaparāta pilotu, atsaucoties uz Iekšlietu ministrijas padomnieku Antonu Geraščeno, ziņo “Liga.net”. Iepriekš ziņots, ka pie Volnovahas piektdien notriekta Krievijas lidmašīna Su-25.

Vladimirs Putins ir brīdinājis tos, kas iebilst pret Krievijas rīcību Ukrainā, "nesaasināt situāciju", piemērojot viņa valstij lielākus ierobežojumus. Krievijas prezidents runāja valdības sēdē, ko pārraidīja valsts kontrolētais ziņu kanāls "Rossija 24". "Mums nav ļaunu nodomu pret mūsu kaimiņiem," apgalvo Putins. Viņš saka, ka viņa valdība neredz "vajadzību" citām valstīm veikt turpmākas darbības, kas "pasliktinās mūsu attiecības". "Es domāju, ka katram ir jādomā, kā normalizēt attiecības, normāli sadarboties un normāli attīstīt attiecības," piebilda agresors. (BBC)

Ukraina ziņo, ka konfliktā gājuši bojā aptuveni 9166 Krievijas karavīri. Līdzīgu skaitu iepriekš minēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina saka, ka iznīcināta ir arī Krievijas militārā tehnika, tostarp: - Vismaz 251 tanks; - 33 lidmašīnas; - 37 helikopteri; - 404 transportlīdzekļi; - 105 artilērijas sistēmas. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, to precizitāti šobrīd nav iespējams pārbaudīt. (Sky News)

Astoņās kara dienās bojā gājuši 28 bērni, vēl 64 ievainoti, medijus informēja prezidenta pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Darja Gerasimčuka.

Okupantu karaspēks, kas virzās uz Ukrainas dienvidu pilsētu Mikolaivu, līdz šim ir apturēts, paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks. Padomnieka teiktais izskan neilgi pēc tam, kad pilsētas mērs paziņoja, ka stratēģiski svarīgajā ostas pilsētā Ukrainas dienvidos ienāk Krievijas karaspēks.(BBC)

Tāpat VDD redzeslokā ir nonākušas personas, kuras pauž atbalstu Krievijas īstenotajai militārajai agresijai pret Ukrainu un tās tautu. VDD pateicas iedzīvotājiem, kuri dienestam ir snieguši informāciju par šādiem gadījumiem. https://www.delfi.lv/news/national/politics/vdd-fiksejis-aicinajumus-pievienoties-krievijas-armijai-pretvakcinu-grupas-pieversas-kremla-narativam.d?id=54119928

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) brīdina, ka Ukraina saskaras ar "postošu humāno krīzi", jo upuru skaits pieaug un slimnīcas ar to netiek galā. Paziņojumā no Ženēvas ICRC norāda, ka piekļuve, lai tā varētu izpildīt savas pilnvaras saskaņā ar Ženēvas konvencijām, ir jānodrošina tagad. Paziņojumā ir izklāstīti karojošo pušu pienākumi saskaņā ar Ženēvas konvencijām, tostarp aizliegums uzbrukt civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai. (CNN)

Vēl par uzbrukumu Zaporižjas AES: Uzbrukumā nogalināti trīs Ukrainas karavīri un divi ievainoti, raksta "Sky News". Rafaels Mariano Grossi, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors uzsvēra, ka šajā okupantu uzbrukumā "radioaktīvo materiālu izdalīšanās nav notikusi".

Ukrainas prezidenta kancelejas pārstāvis norāda, ka Krievijas delegācija ne pārāk uzsvērusi prasību Ukrainai atteikties no iesaistīšanās militārās aliansēs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/sarunas-krievija-pazemina-savas-prasibas-pazino-ukraina.d?id=54120228

Nikolaivas mērs sacījis, ka viņa pilsētā ienāk Krievijas karaspēks. Šajā pilsētā mīt apmēram pusmiljons cilvēku. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā uzsver, ka šī nakts “varēja apturēt Ukrainas un Eiropas vēsturi”, jo Krievijas spēki uzbruka Zaporižjas AES, labi zinot, kādu objektu apšauda. “Ukrainā ir 15 reaktori. Bet Krievijas karavīriem – pilnībā izsista atmiņa par Černobiļu, par šo pasaules traģēdiju,” norāda Zelenskis, atgādinot, ka “radiācija nezina, kur ir Krievijas robeža”. Prezidents aicina ārvalstis pastiprināt spiedienu pret Krieviju un atkārtoti aicina slēgt debesis virs Ukrainas. “Ir nekavējoties jāpastiprina sankcijas pret valsti-kodolteroristu. Ir nekavējoties jāslēdz debesis virs Ukrainas, jo tikai tas var garantēt, ka Krievija pret kodolobjektiem nevērsīs vismaz raķetes un aviobumbas,” uzskata Zelenskis.

Rafaels Mariano Grossi, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors uzsvēra, ka uzbrukumi Zaporižjas AES neietekmēja reaktorus, bet gan "blakus esošo" ēku."Ir svarīgi teikt, ka visas sešu rūpnīcas reaktoru drošības sistēmas netika ietekmētas vispār," sacīja Grossi, piebilstot: "Radioaktīvo materiālu izdalīšanās nav notikusi." (Sky News)

Rīts Kijevā. Krievijas raķetes atliekas. (AP/Scanpix/LETA)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs nosodīja Krievijas rīcību Ukrainā, tostarp atomelektrostacijas apšaudes. "Mēs nosodām uzbrukumus civiliedzīvotājiem un esam redzējuši arī ziņas par uzbrukumu atomelektrostacijai. Tas tikai parāda šī kara vieglprātību un tā izbeigšanas nozīmi, kā arī to, cik svarīgi ir Krievijai izvest visu savu karaspēku [no Ukrainas] un iesaistīties diplomātiskajos centienos," Stoltenbergu citē BBC.

Astoņu diennakšu laikā Krievijas spēkiem Ukrainā ir vairāk nekā 10 000 ievainoto un kritušo, paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs.Arī viņš piemin “vismaz viena ģenerāļa” nogalināšanu. “Krievijas sabiedrība sāk izjust un apzināties šos zaudējumus,” uzskata ministrs. Iznīcināto Krievijas tehniku jau var mērīt bataljonu un brigāžu mērogā, viņš turpina. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/360214399448251&show_text=true&width=500

Vakar Krievijas gaisa uzlidojumos Čerņihivas dzīvojamajam rajonam Ukrainas ziemeļos gājuši bojā kopumā 47 cilvēki, ziņo vietējās amatpersonas. Iepriekš tika ziņots par 33 bojāgājušajiem. (Sky News)

Ukrainas Čerņihivas apgabalā nogalināts Krievijas ģenerālis, 41. armijas komandiera vietnieks ģenerālmajors Suhoveckis. Par ģenerāļa nāvi informē Iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. “Pirmais aizgājis! Pirmais Krievijas ģenerālis okupants iznīcināts Ukrainā. Gatavoties citiem! Vai arī, ģenerāļu kungi, ziņojiet uz augšu, ka iebrukums Ukrainā ir asiņaina avantūra, kas nobendēs Krieviju, ja to nekavējoties neapturēs,” viņš raksta. “Ukraina – tā ir jūsu Afganistāna. Tikai līdz Krievijas sabrukšanai 10 gadus nebūs jāgaida. Iekļausimies mēnešos!” paredz Geraščenko. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4885492238204251&show_text=true&width=500

Pirms šodien paredzētās NATO dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās Briselē komentārus par Krievijas invāziju Ukrainā paudis ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. "Pēc Krievijas neizprovocētās, iepriekš plānotās agresijas pret Ukrainu šī alianse sanāca kopā ar ātrumu, vienotību un apņēmību, nekavējoties iedarbinot ātrās reaģēšanas darba grupu, ieviešot pakāpeniskus plānus turpināt stiprināt NATO drošību," Blinkens uzskaitīja soļus, kurus alianse ir spērusi kopš Krievijas agresijas sākuma. "Katrs sabiedrotais tādā vai citādā veidā nāk palīgā Ukrainai, katrs sabiedrotais tādā vai citādā veidā palīdz stiprināt pašu NATO," turpināja ASV valsts sekretārs. Blinkens piebilda, ka NATO nevēlas "nekādu konfliktu", bet "ja konflikts nonāks pie mums, mēs esam tam gatavi un aizstāvēsim katru NATO teritorijas centimetru". (Sky News)

Aizvadītās nedēļas laikā tikuši neitralizēti trīs mēģinājumi nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, raksta "The Times". Ukrainas prezidenta nogalināšana uzticēta diviem dažādiem grupējumiem — Kremļa atbalstītā "Vagner" grupējuma algotņiem un čečenu specvienībām. Mēģinājumus izjaukuši pret karu noskaņoti darbinieki Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) ietvaros.

Par situāciju Zaporižjas AES. Šefīldas universitātes kodolmateriālu eksperte Klēra Korkhila britu raidsabiedrībai BBC norādījusi, ka šķiet, ka tagad darbojas tikai viens no sešiem stacijas reaktoriem. Korkhila saka, ka reaktoru darbība tikusi pārtraukta - tas nozīmē, ka "tiek izbeigta kodolreakcija". Viņa piebilst, ka tas varētu būt bijis Krievijas nodoms. "Ja vēlaties skart viņu [Ukrainas] strāvas padevi, jūs uzbrūkat ēkai, kas atrodas tuvu spēkstacijai, un piespiežat operatorus to slēgt," viņa saka.

Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte izteikusies, ka aicinājumi NATO ieviest lidojumu aizlieguma zonu Ukrainā ir bezatbildīgi, brīdinot, ka šāds pasākums varētu ievilkt ASV vadīto transatlantisko militāro aliansi tiešā konfliktā ar Krieviju. "Es uzskatu, ka visi mudinājumi NATO iesaistīties militārajā konfliktā šobrīd ir bezatbildīgi," preses konferencē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā sacīja Šimonīte. (Al Jazeera)

Krievijas Valsts dome ir pieņēmusi likumu, kas paredz 15 gadu cietumsodu personām, kas izplata nepatiesu informāciju par Krievijas bruņotajiem spēkiem. Nav skaidrs, kā tieši šajā likumā tiks definēta "nepatiesa informācija", atzīmē "Sky News".

Kijeva saka, ka Krievija ir izsmēlusi lielāko daļu savu operatīvo rezervju un gaida papildu karaspēku un resursus no divīzijām dienvidos un austrumos. Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs norāda, ka Maskava joprojām cenšas aplenkt Kijevu un arī vājināt Ukrainas pretestību. Amatpersonas atzina, ka Krievijai izdevies ielenkt Mariupoli. Ukrainas militārpersonas piebilst, ka Krievija gatavojas jūras kājnieku desantēšanai Zatokā, Melnās jūras piekrastē. (Sky News)

Vairāki Rietumu līderi asi nosodījuši Krievijas uzbrukumu Zaporižjas AES. Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons nosodīja Maskavas uzbrukumu kā “neapdomīgu”, brīdinot, ka tas var “tieši apdraudēt visas Eiropas drošību”. ASV prezidents Džo Baidens mudināja "Krieviju pārtraukt militārās aktivitātes šajā reģionā". Šim aicinājumam vēlāk pievienojās Kanādas premjerministrs Džastins Trudo, kurš pieprasīja Maskavai nekavējoties pārtraukt tās "nepieņemamos uzbrukumus". (Al Jazeera)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka 4. martā, tiekoties ar NATO dalībvalstu pārstāvjiem, viņš aktualizēs jautājumu par lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas. Ukraina ir aicinājusi Rietumu līderus ieviest lidojumu aizlieguma zonu, lai liegtu Krievijas kara lidmašīnām piekļuvi tās gaisa telpai, taču Vašingtona un tās NATO sabiedrotie ir noraidījuši ideju, jo bažījas, ka tas varētu izraisīt tiešu konfrontāciju ar Krieviju. (RFE/RL)

Ķīnas valsts atbalstītā Āzijas Infrastruktūras investīciju banka (AIIB) paziņojusi, ka pārtrauks aizdevumu izsniegšanu Krievijai un Baltkrievijai saistībā ar Maskavas īstenoto agresiju Ukrainā. AIIB norāda, ka "bankas labākajās interesēs vadība nolēmusi pārtraukt un pārskatīt visas darbības saistībā ar Krieviju un Baltkrieviju."

Apvienotās Karalistes premjera vietnieks Dominiks Rābs, atbildot uz jautājumu par to, vai uzbrukums Zaporižjas AES varētu demonstrēt Vladimira Putina gatavību sākt kodolkaru, saistīja šīs Krievijas darbības ar okupantu līdzšinējām neveiksmēm kaujaslaukā. Rābs intervijā ar "Sky News" teica, ka krievi nebija gaidījuši šādu pretestību. "Viņš [Putins] atbild ar arvien smagāku un brutālāku taktiku," teica britu politiķis. Rābs piebilda, ka starptautiskajai sabiedrībai ir "jāturpina izdarīt spiediens" uz Putinu. Uz jautājumu, vai viņš ir nobažījies par Putina garīgo veselību, premjerministra vietnieks atbildēja: "Manuprāt, [viņa rīcība] nepārprotami ir neracionāla."

ASV senators Lindsijs Greiems televīzijas intervijā aicinājis "kādu Krievijā" atentātā likvidēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kurš 24. februārī sāka asiņainu karu Ukrainā."Kā tas beigsies? Kādam Krievijā ir jāņem groži savās rokās," republikānis sacīja televīzijas kanāla "Fox News" raidījuma vadītājam Šonam Hanitijam, piebilstot, ka kādam "viņš [Putins] ir jānovāc".

Pasaules lielākā fotobanka “Shutterstock” martā apturējusi naudas izmaksu fotogrāfiem no Krievijas un Baltkrievijas, aizbildinoties, ka šobrīd nav skaidrības, vai sankciju dēļ nopelnītā nauda sasniegs viņu banku kontus.

Brīdinājums – video redzami nepatīkami skati! Pēc kaujas Hostomeļā redzama sagrauta Krievijas tehnika un iebrucēju karavīru mirstīgās atliekas.

Maskavas birža piektdien netiks atvērta, teikts Krievijas Centrālās bankas paziņojumā.Birža nav atvērta visu nedēļu pēc tam, kad pagājušajā nedēļas nogalē pret Krieviju tika noteiktas plašas sankcijas. (CNN)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publicējusi jaunāko izlūkdienestu informāciju par konfliktu Ukrainā. Ministrijas paziņojumā teikts, ka Mariupole "joprojām atrodas Ukrainas kontrolē, bet, visticamāk, to ir ielenkuši Krievijas spēki". Šī ostas pilsēta Ukrainas dienvidos ir "pakļauta intensīviem Krievijas uzbrukumiem". Tāpat Apvienotās Karalistes ministrija uzsver, ka pēc uzbrukuma Zaporižjas AES Ukrainā "radiācijas līmenis saglabājās normas robežās". https://twitter.com/DefenceHQ/status/1499641507816652802

Viens no Krievijas pēdējiem neatkarīgajiem ziņu medijiem “Dožģ” TV ceturtdien paziņoja par savas darbības pārtraukšanu saistībā ar varasiestāžu spiedienu. Par Krievijas iebrukuma atspoguļošanu Krievija telekomunikāciju regulators “Dožģ” bloķēja jau pagājušajā nedēļā. Ceturtdien “Dožģ” pārraidīja savu pēdējo programmu, to noslēdzot ar Pētera Čaikovska “Gulbju ezera” baleta ierakstu. Šī izrāde ir zīmīga ar to, ka, ka PSRS TV astoņdesmitajos gados to pārraidīja līderu nāves gadījumā, kā arī 1991. gada puča laikā, kas drīz vien noveda pie PSRS sabrukšanas. https://twitter.com/annavellikok/status/1499402876988248065 https://twitter.com/UkraineNewsUK/status/1499544137770708999

Starptautiskā reitingu aģentūra "Standard and Poor's" (S&P) ceturtdien samazināja Krievijas kredītreitingu, ņemot vērā rietumvalstu noteiktās sankcijas Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā. Aģentūra valsts kredītreitingu samazinājusi līdz "CCC-", norādot, ka rietumvalstu noteiktās sanckijas palielina riskus par Krievijas parādsaistību maksātnespēju jeb defoltu.

Par Zaporižjas AES: Ugunsgrēks nav skāris AES kritisko infrastruktūru. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) nav novērojusi radiācijas līmeņa izmaiņas. Ukrainas puse ziņo, ka ugunsgrēks AES mācību kompleksā aizvadītajā naktī sācies Krievijas apšaudes rezultātā. (Sky News)

Brovari https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1499634613798453248

Ukrainas armija ziņo par divu pretinieka tanku, četru kājnieku kaujas mašīnu un bruņutransportieru iznīcināšanu Brovaros Kijevas pievārtē. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264360709210348&show_text=true&width=500

Gāzēto dzērienu ražotājs "Coca-Cola" turpinās darbu Krievijas tirgū, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko, aicinot boikotēt kompāniju Ukrainā. "Vēršos pie Ukrainas lielāko tirdzniecības tīklu īpašniekiem! Lūdzu jūs rīt pārtraukt visus kontaktus ar kompāniju "Coca-Cola"! Savu rūpnīcu Kijevas apgabala Brovari rajonā arī varat rīt slēgt," Heraščenko raksta vietnē "Telegram". Kompānijas preses dienestā norādījuši, ka tā arī turpmāk izpildīs saistības pret partneriem Krievijā.

Līdz pulksten 7.20 no rīta Zaporižjas AES ir sagrābuši Krievijas iebrucēji, raksta Ukrainas Valsts kodolenerģētikas regulēšanas inspekcija. AES personāls turpina kontrolēt energobloku stāvokli un ekspluatāciju. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325159186322009&id=100064837892613&show_text=true&width=500

Starptautiskās krimināltiesas izmeklētāji dodas uz Ukrainu izmeklēt kara noziegumus. (BBC)

Ukraiņu izcelsmes amerikāņu aktrise Mila Kunisa un viņas vīrs Eštons Katčers ziedojuši Ukrainas atbalstam trīs miljonus dolāru. “Šodien kā nekad lepojos, ka esmu ukrainiete,” viņa saka video uzrunā. View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņojis, ka Putina neapdomīgā rīcība rada tiešus draudus visai Eiropai. Telefonsarunā ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski abas puses vienojušās, ka tagad prioritāte ir piespiest Krieviju nekavējoties apturēt karadarbību AES zonā.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-nav-paaugstinats-radiacijas-limenis-turpmakajas-dienas-bus-labveligs-veja-virziens.d?id=54119140

Vakardienas video no Irpiņas Kijevas pievārtē. Kadros redzamas vairākas apturētas kaujas mašīnas (BMD), kādas izmanto Krievijas desantnieki.https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1499444868350894087

“Airbnb” pārtrauc savu darbu Krievijas un Baltkrievijas teritorijā, paziņojis kompānijas ģenerāldirektors Brejens Českijs. Viņš arī raksta, ka cilvēki, lai palīdzētu ukraiņiem, rezervē “Airbnb” mitekļus Ukrainā, kaut nemaz neplāno braukt. https://twitter.com/bchesky/status/1499596215389863939https://twitter.com/bchesky/status/1499484223614304268

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, runājot par Krievijas armijas īstenoto Zaporižjas AES apšaudi un tās dēļ izcēlušos ugunsgrēku, piektdien apsūdzēja Krieviju "kodolterorā" un atzīmēja, ka līdz šim neviena cita valsts nav apšaudījusi atomstaciju energoblokus. "Eiropai tagad vajag pamosties: deg vislielākā Eiropas atomstacija. Tieši tagad Krievijas tanki apšauda atomblokus. Tie ir tanki, kas aprīkoti ar termovizoriem. Tātad viņi zina, kur šauj. Viņi ir tam gatavojušies," uzsvēra Zelenskis videouzrunā savā "Telegram" kanālā.

Kā ziņoja LETA: Zaporižjas AES, kuras teritorijā pēc apšaudes izcēlās ugunsgrēks, piektdienas rītā iebruka čečenu jeb tā sauktās kadiroviešu elites kaujinieki, paziņoja AES darbinieki."Tiešām kadirovieši. Viņi tagad mēģinās mīnēt [AES] un šantažēt visu Eiropu," stāstīja AES darbinieki.

Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) paziņojusi, ka tās Ārkārtas situāciju centrs saistībā ar nopietno situāciju Zaporižjas AES tagad strādās 24/7 režīmā. https://twitter.com/iaeaorg/status/1499582507653681186

Ap 6.20 ugunsgrēks Zaporižjas AES mācību korpusā likvidēts, upuru un cietušo nav, atsaucoties uz Ārkārtas situāciju dienestu, ziņo UNIAN. ASV prezidents Džo Baidens pievienojies Ukrainas līderim Volodimiram Zelenskim ar aicinājumu Krievijai pārtraukt karadarbību Zaporižjas AES zonā un ļaut strādāt glābējiem.

Arī Valsts vides dienests informējis, ka paaugstināts radiācijas līmenis nav konstatēts. Dati par radiācijas līmeņa mērījumiem ir publiski pieejami, norāda vides dienests. https://twitter.com/videsdienests/status/1499575482391662592?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas iznīcinātāji ir nopostījuši Sumu apgabala Ohtirkas pilsētas termoelekrostaciju (TES), tādēļ steidzami ir jāevakuē cilvēki no pilsētas, paziņoja Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. "Pilnībā tika sabombardēta mašīntelpa. Pilsētā nav apkures, elektroenerģijas," viņš rakstīja vietnē "Telegram". (LETA)

"Nekas neliecina par tuvojošos katastrofu," secina enerģētikas eksperti. Kā patieso draudu ukraiņu dzīvībām ASV Kodolenerģijas biedrība nosauc vardarbīgo Krievijas iebrukumu un bombardēšanu Ukrainā. (Sky News)

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1499604783325487105?ref_src=twsrc%5Etfw

Satraucošākais nakts notikums bija ziņas par ugunsgrēku Ukrainas lielākajā – Zaporižjas AES. Ziņas par ugunsgrēka sākumu Enerhodaras pilsētiņā esošajā AES tika saņemtas 2.30 naktī. Sākotnēji ugunsdzēsējiem nav bijis iespējams piekļūt objektam, lai sāktu dzēšanu. Ap 5.20 no rīta ugunsdzēsēji beidzot varēja sākt darbu. Liesmas ir skārušas AES mācību ēku, radiācijas līmenis nav pacēlies un ir normas robežās. (CNN)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma devītajā dienā turpinām sekot notikumiem.