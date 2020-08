Krievijas militārā palīdzība Baltkrievijā būtu invāzija, paziņo Lietuva

Krievijas militārās palīdzības ierašanās Lietuvā būtu traktējama kā invāzija, pirmdien paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs.

"Nepastāv likumos balstītu vai citādu iemeslu, lai Krievija sniegtu militāro palīdzību. To veidotu invāzija valstī, kas iznīcinātu pēdējās tās neatkarības pazīmes," ministrs norādīja žurnālistiem.

Krievija riskētu ar ļoti daudz ko, ja to darītu, skatoties uz to kas notiek Baltkrievijā, skatoties uz to, ko atbalsta tauta. Tai vajadzētu saprast, ka invāzija netiks atzīta ne likumiski, ne morāli, ne politiski.

Kremļa pārstāvji savukārt pirmdien apstiprināja jau dienu iepriekš izskanējušo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ilggadējajam Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko teicis, ka Maskava Baltkrievijai ir gatava palīdzēt, atbilstoši vienotajam abu valstu noslēgtajam militārajam paktam.

Jau ziņots, ka no dažādiem avotiem pienāk ziņas par netrafarētu militāro kravas automašīnu kolonnu kustību Krievijā. Tiek pieļauts, ka tās ir Krievijas Nacionālās gvardes automašīnas, kuras ir ceļā uz protestu pārņemto kaimiņvalsti.