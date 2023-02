Krievijas militārās lidmašīnas gandrīz nekad neizlido ārpus okupantu kontrolētājām teritorijām, ziņo Lielbritānija

Krievijas kaujas lidmašīnas darbojas gandrīz tikai virs Maskavas kontrolētās teritorijas, neļaujot tām efektīvi veikt savu galveno trieciena lomu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas Aviācijas un kosmosa spēki (VKS) turpina izvietot līdzīgu lidmašīnu skaitu kara Ukrainā atbalstam, kā jau tas darīts vairākus mēnešus. Krievijas lidojumu skaits pēdējās nedēļas laikā ir palielinājies pēc mazākas aktivitātes nedēļām. Krievijas spēku gaisa operāciju aktivitāte tagad aptuveni atbilst 2022. gada vasaras vidējiem rādītājiem.

Kopumā Krievijas gaisa spēks turpina būt ļoti neievērojams, jo to ierobežo pastāvīgi augstie Ukrainas pretgaisa aizsardzības draudi un lidaparātu izkliedētība sakarā ar Ukrainas triecienu draudiem pa okupantu lidlaukiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Visā Krievijā VKS, visticamāk, saglabā neskartu floti, kurā ir aptuveni 1500 militāro lidmašīnu, lai gan kopš iebrukuma sākuma tā ir zaudējusi vairāk nekā 130. Tomēr maz ticams, ka VKS šobrīd gatavojas dramatiski paplašinātai gaisa kampaņai, jo pašreizējos kaujas lauka apstākļos tā varētu ciest milzīgus lidmašīnu zaudējumus, noslēgumā raksta britu izlūki.

