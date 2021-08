Krievijas šāgada savvaļas ugunsgrēki ir vērienīgākie reģistrētajā vēsturē

Krievijā šogad piedzīvotie savvaļas mežu un krūmāju ugunsgrēki ir vērienīgākie, ko jebkad izdevies fiksēt, atsaucoties uz Krievijas "Greenpeace" filiāles vēstīto, raksta "The Moscow Times".

Līdz šim Krievijā izdegušas jau 17,08 miljonus hektāru jeb 170 800 kvadrātkilometru plašas teritorijas, liecina aplēses. Jaunais rekords pārspēj iepriekš 2012. gadā fiksēto rekordu, kad ugunsgrēkos izdega 17 miljoni hektāru. Nupat rekords pārspēts, bet ugunsgrēku sezona vēl turpināsies vairākas nedēļās, atzīmē organizācija.

"Greenpeace" pārstāvis Grigorijs Kuksins norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ milzīgie Krievijas meža masīvi kļūst sausāki un karstāki, padarot tos mazāk aizsargātus pret uguns izplatīšanos. Organizācija atzīmē, ka ugunsgrēkus izraisa klimata pārmaiņas, bet arī paši ugunsgrēki klimata pārmaiņas veicina.

Organizācija atzīmē, ka daļa vainas pie ugunsgrēku vēriena jāuzņemas Krievijas politiķiem, kuri veido ugunsdzēsības politiku. Šobrīd tā paredz, ka tiek dzēsti tikai tie ugunsgrēki, kuru dzēšanas izmaksas nepārsniedz zaudējumus uguns dēļ. Attiecīgi lielāki ugunsgrēki tiek ignorēti pavisam. Turklāt savvaļas ugunsgrēku dzēšanai atvēlētie līdzekļi ir vairāk nekā nepietiekami.

Patlaban Krievijā plosās aptuveni 170 ugunsgrēki no Kostromas reģionā uz ziemeļiem no Maskavas līdz pat Magadanai Tālajos Austrumos. Vairums no tiem ir Sahas Republikā ziemeļaustrumu Sibīrijā. Tostarp viens no lielā Sahas reģiona ugunsgrēkiem varētu kļūt par visu laiku lielāko vienlaidus ugunsgrēku zināmajā pasaules vēsturē.