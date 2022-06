Krievu bagātnieku privātās lidmašīnas kopš kara sākuma mainījušas iecienītos galamērķus

Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā privātās lidmašīnas no Krievijas visbiežāk izvēlējās lidot uz Lielbritāniju, Itāliju, Šveici un Franciju. Rietumu ieviesto sankciju dēļ Krievijas elite tagad pārorientējusi lidojumu galamērķus uz Dubaiju, Turciju un Kazahstānu, raksta "The New York Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 1. februāra līdz 24. februārim privātās lidmašīnas, kas pacēlās no Maskavas, visbiežāk lidoja uz Parīzi, Milānu un Ženēvu, atsaucoties uz lidojumu statistiku, skaidro medijs.

Pēc 24. februāra, kad Krievija uzsāka iebrukumu Ukrainā, bet Eiropa sāka slēgt savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām, turīgie krievi sāka lidot citur – uz Vidusāziju un Tuvajiem Austrumiem, lieicna lidojumu dati no 25. februāra līdz 21. aprīlim.

Līdz maijam bija izveidojusies jauna Krievijas elites iecienītāko galamērķu ģeogrāfija, liecina NYT analizētie dati par gandrīz 2000 lidojumiem no 22. aprīļa līdz 8.maijam. Par galveno galamērķi ir kļuvusi Dubaija, ko Krievijas elite dēvējot par "Dubaisku".

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā robežu slēgšanas draudi, starptautiskās sankcijas un ieslodzījums pašu mājās lika desmitiem tūkstošiem pilsoņu bēgt no Krievijas.

Žurnālisti, aktīvisti un tehnoloģiju darbinieki pārceļoja uz tuvējām valstīm – Armēniju, Gruziju un Turciju, jo tās ļauj Krievijas iedzīvotājiem ieceļot bez vīzām. Savukārt Eiropā viesmīlīgākās valstis, kas uzņem no Krievijas bēgošos, izrādījās Vācija un Latvija.

Citai Krievijas pilsoņu grupai, tostarp biznesa magnātiem un slavenībām, par galveno galamērķi kļuva Dubaija.

Pirms Krievijas iebrukuma uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) devās tikai 3% privāto lidojumu no Krievijas. Šis skaitlis pieauga līdz 6% pirmajās nedēļās pēc iebrukuma sākuma, bet līdz maijam sasniedza 14%.

Lidojumu dati pierāda, ka Rietumu sankcijām ir izdevies krasi mainīt Krievijas elites dzīvi un paradumus. Analīze aptver gan privātīpašumā esošās lidmašīnas, gan komercuzņēmumu nomātas lidmašīna. Lidojumu analīze liecina, ka lielākā daļa no tām ir privātas lidmašīnas.

Par spīti vēsajām Krievijas un Rietumu attiecībām pirms 24. februāra iebrukuma Eiropas smalkākās vietas Lielbritānijā, Francijā un Šveicē piedāvāja patvērumu Krievijas bagātniekiem. Taču pēc Eiropas gaisa telpas slēgšanas un Krievijas oligarhu īpašumu atņemšanas, šķietami ir beigušies tie laiki, kad krievu turīgie varēja doties uz Ženēvu iepirkties.

Par galvenajiem galamērķiem Krievijas biznesa cilvēkiem ir kļuvusi Kazhastāna un Turcija. Savu labumu no privātajiem lidojumiem ir guvusi arī Azerbaidžāna, kas turpina uzturēt labas attiecības gan ar Ukrainu, gan Krieviju.

Tomēr neviena valsts nav pieredzējusi tik lielu turīgo Krievijas ceļotāju skaita pieaugumu kā AAE. Dubaijas kūrorts un finanšu centrs ir kļuvuši par galveno asi, kas savieno turīgos maskaviešus ar greznību un biznesa iespējām.

"Daudziem cilvēkiem nav izvēles," sacīja krievu žurnāliste Darja Poļigajeva, kura pirms vairākiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Dubaijā un tagad pieredz tautiešu pieplūdumu. "Tā ir viena no retajām vietām, uz kurieni var pārcelt savu biznesu, kur ir tirgus, un kur joprojām darbojas starptautiskās korporācijas," viņa piebilda.

Savus darbiniekus no Maskavas uz Dubaiju ir pārcēlušas arī starptautiskas kompānijas, piemēram, "Goldman Sachs" un "Google".

Pēc platības lielākā Vidusāzijas valsts Kazahstāna ir kļuvusi par vēl vienu Krievijas biznesa centru. Šeit ASV menedžmenta konsultāciju gigants "McKinsey", pametot Krievijas tirgu, sākotnēji pārcēla simtiem sava Maskavas biroja darbiniekus.

Kazhstāna pēc Dubaijas un Turcijas bija trešais populārākais galamērķis privātajām lidmašīnām, kas izlido no Krievijas pēc 24. februāra uzbrukuma sākuma, izpētīja NYT.