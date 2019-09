Krievu blogeri par naidīgu tvītu notiesā uz pieciem gadiem kolonijā

Presnenskas rajona tiesa Maskavā piespriedusi piecus gadus kolonijā blogerim Vladislavam Siņicam. Sods piespriests par tviterī rakstītu tvītu, kas aicināja uz vardarbību pret drošības spēku pārstāvju bērniem, vēsta "Novayagazeta.ru".

Savā tvītā blogeris aicināja izpētīt drošībnieku ģimenes foto, uzzināt to atrašanās vietu un tad nokārtot to, lai kādā dienā to bērni vienkārši neatgrieztos mājās, bet to ģimenes pa pastu saņemtu bērnu nāves ierakstu ierakstītu diskā.

Blogeris, kā norāda medijs, ierakstu izveidojis 31. jūlijā, neilgi pēc opozīcijas protestiem Maskavā. Jau ziņots, ka jūlija beigās Maskavā tika aizturēti simtiem demonstrantu, vairāki no tiem tika piekauti.

Tiesa uzklausīju divus Krievijas Nacionālās gvardes darbiniekus, kuri apgalvoja, ka pēc iepazīšanās ar blogera tvītu nejūtas droši par savu bērnu dzīvību.

Pats blogeris savu rīcību atzina par nedaudz rupju un neētisku, taču noliedza, ka tā būtu vardarbīga. Viņa pārstāvji medijiem norādīja, ka lēmumu pārsūdzēs.

Aizstāvība norāda, ka blogera tvīts neaicina uz vardarbību, bet iezīmē domu, kā šāds ierakstā aprakstītais teksts vārētu notikt.