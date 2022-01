Kubā apsūdzēti vairāk nekā 700 cilvēki, kuri piedalījās protestos pret valdību

Kubas amatpersonas ziņo, ka vairāk nekā 700 cilvēku, kas pagājušajā gadā piedalījās pret valdību vērstajos protestos, ir apsūdzēti noziegumos, tostarp par vandālismu, zādzībām un sabiedriskajām nekārtībām, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Prokuratūra paziņoja, ka 172 cilvēki jau ir stājušies tiesas priekšā un notiesāti, sīkāku informāciju nesniedzot.

Ģimenes un aktīvisti ir kritizējuši tiesas procesus kā negodīgus un norāda, ka sodi ir nesamērīgi.

Tūkstošiem Kubas iedzīvotāju pērnā gada jūlijā piedalījās protestos, lai paustu dusmas par pārtikas preču un medikamentu trūkumu, cenu pieaugumu un valdības rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju.

Prokuratūras paziņojums ir pirmais oficiālais tiesas prāvu apstiprinājums. Tajā teikts, ka kopumā apsūdzības tika izvirzītas 710 cilvēkiem, un lielākā daļa no viņiem tiek turēti apcietinājumā un gaida tiesas procesu. Apsūdzēto vidū ir 55 cilvēki vecumā no 16 līdz 18 gadiem, jo cilvēkus Kubā var saukt pie kriminālatbildības kā pilngadīgus no 16 gadu vecuma.