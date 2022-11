Kuleba: NATO dalībvalstīm steidzami jāpaātrina ieroču ražošana

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba 28.novembrī pirms NATO dalībvalstu tikšanās norādīja, ka aliansei steidzami jāpaātrina ieroču ražošana, informē medijs "Politico".

Intervijā ar mediju Kuleba sacīja: "Ja NATO sabiedrotie neieguldīs vairāk līdzekļu ieroču ražošanā, tad Ukrainai ilgtermiņā nebūs iespēju gūt pārākumu kaujas laukā."

"Cīnoties šodien, mums ir jādomā arī par to, kā mēs cīnīsimies rītdienas kaujās," norādīja Ukrainas politiķis, piebilstot, ka "nepieciešamo ieroču ražošana jāsāk jau šodien. Ja tas nenotiks, mēs nevarēsim uzvarēt - tieši tik vienkārši tas ir."

"Pēdējo reizi, kad es tikos ar NATO dalībvalstu ministriem, es uzsvēru trīs vārdus: ieroči, ieroči un ieroči. Šoreiz, kamēr šis lūgums paliek absolūti akūts, es to konkretizēšu, sakot, ka mums nepieciešama pretgaisa aizsardzība un tanki," sacīja Kuleba.

Ukrainas ministrs norādīja, ka amatpersonām jābūt reālistiskām un mazāk jāpaļaujas uz citiem sadarbības partneriem. "Mums nākas saskarties arī ar vienu faktu: pasaulē ir valstis, kurām ir tas, kas Ukrainai vajadzīgs, bet kuras politisku iemeslu dēļ negrasās, to pārdot pietiekamā daudzumā," viņš sacīja.

"Tā vietā, lai rēķinātos ar tādām valstīm un pavadītu mēnešus, mēģinot tās pārliecināt, ražošana ir jāsāk tā, ka mēs nekļūstam atkarīgi no šo aktoru kaprīzēm, kuriem nepieciešamais ir krājumos, bet kuras nevēlas ar to dalīties. (..)Mēs šim atdodam pārāk daudz laika, pārāk daudz dzīvību, un pārāk daudz kvadrātkilometru no mūsu zemes," sacīja Kuleba.

Medijs "Politico" intervijā ārlietu ministram vaicāja par līdz šim ziņoto spiedienu, no vairākām valstīm, uzsākt miera sarunas ar Krieviju. Kuleba norādīja, ka šie ziņojumi ir pārspīlēti.

"Man jāsaka, ka šis priekšstats par veikto spiedienu uz Ukrainu ir pārspīlēts. Es neteiktu, ka tas vispār nepastāv, bet es to sauktu tikai par diskusiju par to, kas būs tālāk, kā mēs turpmāk kopīgi rīkosimies, " Ukrainas ārlietu ministru, citē "Politico".