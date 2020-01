Latvijas pase spēcīgāka par Igaunijas, Vatikāna un Krievijas pasēm

Japānas pases turētājs bez vīzas var ierasties 191 valstī vai teritorijā, daļā no tām nokārtojot vīzu uz vietas, bet daļā tāda nav vajadzīga vispār. Latvijas pilsoņu pases daudz neatpaliek, ļaujot to īpašniekiem bez iepriekš nokārtotām vīzām ierasties 180 valstīs un de facto patstāvīgās teritorijās, liecina "Henley Passport Index" dati. Līdz ar to Latvijas pase ir 11. spēcīgākā pasaulē.

Dzīvu vai virtuālu rindu neesamību, kārtojot vīzas uz citām valstīm, visvairāk izbauda vairāku Āzijas valstu pavalstnieki – otra spēcīgākā pase ir Singapūras pilsoņiem, ļaujot bez iepriekšējas vīzu kārtošanas doties uz 190 valstīm, bet trešo vietu dala Dienvidkorejas un Eiropas ekonomiskā smagsvara Vācijas pases, kuru pavalstnieki bez birokrātiskas ķēpāšanās var iztikt, ierodoties 189 valstīs.

Saraksta pirmo spēcīgāko valstu pasu desmitnieku līdzās jau nosauktajām ieņem galvenokārt Eiropas un citas rietumvalstu, tostarp Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes pases. Arī Lietuvas pase reitingā apsteidz Latvijas pasi, bez vīzas ļaujot doties uz Pakistānu, kurp Latvijas pases turētājiem nepieciešams kārtot vīzu. Savukārt par 12. spēcīgāko atzītās Igaunijas pases turētājiem nepieciešama vīza vēl arī Gambijā, kur Latvijas pilsoņi var ierasties bez tādas.

Salīdzinājumam, Vatikāna pase ar Trinidadas un Tobago un Kostarikas pasēm reitingā dala 31. vietu, Serbijas pase ar Hondurasas un Salvadoras pasēm dala 39. vietu, Ukrainas pase ar Nikaragvu dala 43. vietu, Krievijas pase ar Mikronēzijas pasi dala 51. vietu, bet Baltkrievijas pase ir visai zemajā 68. vietā.

Indeksā redzama tendence, ka vairākas reiz par pašām spēcīgākajām uzskatītās pases – Lielbritānijas un ASV – savas pozīcijas lēnām zaudē. Tiesa, abām šīm pasēm reitingā ieņemot ļoti augsto astoto vietu, to turētāji joprojām var nekārtot vīzas, dodoties uz vairumu pasaules valstu. Šo tendenci var tieši saistīt ar politiskās vides pārmaiņām, un, piemēram, Lielbritānijas izstāšanās no "Brexit" dēļ britu pases, visticamāk, stiprākas vēl labu laiku nekļūs, lēš CNN. Medijs cita starpā arī atzīmē, ka 2019. gadā vien Īrija izsniegusi ap 900 000 jaunu pasu, no kurām vairumu saņēmuši līdzšinējie Lielbritānijas pasu turētāji.

Visstraujāk, slēdzot starpvalstu līgumus un atvieglojot juridiskās procedūras, saviem pilsoņiem bezvīzu ceļošanu nodrošinājusi Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) valdība, desmit gadu laikā tās pasei ļaujot reitingā pakāpties par 47 vietām uz 18., kas AAE pases turētājiem ļauj bez iepriekšējas vīzas kārtošanas doties uz 171 valsti.

Tomēr kopējā tendence reitingā ir uzskatāma - jo demokrātiskāka un investīcijām (parasti līdz ar to arī iebraucējiem) atvērtāka valsts, jo augstākā vietā "Henley Passport Index" reitingā atrodas kādas valsts pase. Būtiski sliktākā situācijā atrodas arī to valstu pasu turētāji, kurās norisinās militāri konflikti. Piemēram, reitinga pēdējā – 107. vietā atrodas Afganistānas pase, kādas turētāji bez iepriekšējas vīzas kārtošanas var ierasties vienīgi 26 citās valstīs un teritorijās. Saraksta apakšgalā secībā no sliktākās vietas atrodas arī Irākas, Sīrijas, Somālijas, Pakistānas, Jemenas, Lībijas, Nepālas, Palestīnas pašpārvaldes un Ziemeļkorejas pases.

"Henley Passport Index" reitings ir tikai viens no pasaulē pastāvošajiem pasu reitingu veidotājiem. Tas veidots, par pamatu ņemot 199 valstu un citu de facto patstāvīgu jurisdikciju izsniegtās pases un 227 potenciālos galamērķus. Citi reitingi var atšķirties, piemēram, iekļaujot tikai 193 ANO oficiāli atzītās valstis un atsevišķas teritorijas, piemēram, Taivānu un Kosovu.