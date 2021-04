Latvijas pasīvais skats uz nākotni un Eiropas ūdeņraža tīkls bez mums

Piecpadsmitajā podkāsta "Eiropas diena" sērijā padziļināti pievēršamies diviem tematiem – Latvijas skatupunktam uz nule aizsākto Konferenci par Eiropas nākotni un nupat prezentēto Eiropas ūdeņraža tīkla vīziju, kurā Latvijas nav.

Konferenci par Eiropas nākotni pieminējām jau iepriekšējā raidījumā. Tā ir diskusiju, semināru un sarunu sēriju platforma par to, kādu tieši veidot bloka nākotni. Šoreiz to komentēt aicinājām Eiropas Kustības Latvijā vadītāju Andri Gobiņu, kurš cieši sekojis līdzi gandrīz divus gadus ilgušajai konferences sagatavošanai. Lai gan uz to tiek liktas lielas cerības, Gobiņš ir kritisks. Viņš bažas skaidro ar to, ka Latvijā tikai retais par šādu platformu ir dzirdējis, un sabiedrībai nav nedz vēlme aktīvi iesaistīties, nedz arī politiskā līmenī pastāv skaidra stratēģija Eiropas jautājumos.

Eiroparlamentārieti Robertu Zīli savukārt aicinājām komentēt Eiropas dabasgāzes tranzīta uzņēmumu izstrādāto vīziju par Eiropas ūdeņraža tīkla attīstīšanu turpmākajos gandrīz 20 gados. Starp 23 uzņēmumiem no 21 Eiropas valsts Latvijas pārstāvju nav. Reiz vairākus sasaukumus darbojies Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, viņš atklāja savu viedokli un bažas par vīziju, Latvijas iespējamu vietu šādā plānā un Eiropas "savienošanas" projektiem kopumā.

Vēl podkāstā apskatām cilvēku izsekošanas tehnoloģiju aizliegumu Eiropas Savienībā, kas gan pagaidām neattiecas uz valsts institūcijām, Eiropas pilsoņu iniciatīvu pret mājlopu turēšanu krātiņos, kā arī bažas un izskanējušo informāciju par Eiropas Savienības kandidātvalsts Melnkalnes atkarību no Ķīnas aizdevuma.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.

DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī "Podbean", "Spotify", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts".