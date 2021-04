Leiena: Vakcinētie ASV tūristi varēs drīzumā apmeklēt ES

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena svētdien intervijā laikrakstam "The New York Times" paziņojusi, ka vakcinētie tūristi no ASV varēs tuvākajos mēnešos apmeklēt Eiropas Savienību (ES).

Leiena nenosauca konkrētu laiku, bet "The New York Times" norādīja, ka jaunie noteikumi varētu stāties spēkā jau šovasar.

Leiena sacīja, ka ASV tiek izmantotas Covid-19 vakcīnas, ko apstiprinājusi arī Eiropas Zāļu aģentūra (EZA), un tas ļaus amerikāņiem brīvi ceļot pa ES.

"Jo skaidrs ir viens, visas 27 dalībvalstis akceptēs visus tos, kuri būs vakcinēti ar vakcīnām, ko apstiprinājusi EZA," paziņoja Leiena.

ASV pašreiz tiek izmantotas "Moderna", "Pfizer/"BioNTech" un "Johnson & Johnson" vakcīnas.

Leiena norādīja, ka Savienotās Valstis panākušas milzīgu progresu vakcinācijā un ir ceļā uz mērķi līdz jūnija vidum vakcinēt pret jauno koronavīrusu 70% pieaugušo.

Straujā vakcinācijas kampaņa ASV un progress sarunās par vakcinācijas sertifikātu izmantošanu ir pamatā plānam atļaut tūrisma braucienus no ASV uz ES, ziņoja "The New York Times".

Protams, ceļošanas atsākšanās būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas, bet situācija ASV uzlabojas, sacīja Leiena, paužot cerību, ka arī ES situācija uzlabosies.