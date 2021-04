Vieglās viena dzinēja lidmašīnas avārijā uz austrumiem no Parīzes svētdien gājuši bojā četri cilvēki, paziņojis Francijas ugunsdzēsības dienests.

Lidmašīna "Robin DR400" pacēlās gaisā no Bovē, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Parīzes, un nogāzās laukā aptuveni 20 kilometrus no Šarla de Golla lidostas.

Sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni.

Ziņu aģentūra AFP vēstīja, ka lidmašīna veica mācību lidojumu, kad avarēja.