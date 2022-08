Lielbritānija: okupanti koncentrē spēkus Ukrainas dienvidos, saglabājot uzbrukumus Doneckas apgabalā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Krievija turpināja koncentrēt spēkus aizsardzības pastiprināšanai Ukrainas dienvidos. Neskatoties uz šiem centieniem, Krievija ir turpinājusi uzbrukt Ukrainas pozīcijām Doneckas apgabalā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējo 30 dienu laikā Krievijas uzbrukums Bahmutas pilsētai ir bijusi tās veiksmīgākā uzbrukuma ass Donbasā. Tomēr Krievija pa šo laiku ir paspējusi pavirzīties uz priekšu tikai par aptuveni desmit kilometriem.

Citos Donbasa sektoros, kur Krievija mēģināja gūt progresu, tās spēki šo 30 dienu laikā nav virzījušies uz priekšu vairāk par 3 kilometriem un tas gandrīz noteikti ir ievērojami mazāks progress nekā sākotnēji plānots, uzsver Lielbritānijas ministrija.

Neraugoties uz to, ka šajās teritorijās Krievija joprojām intensīvi izmanto artilērijas spēku, tā nav spējusi ģenerēt spējīgus kaujas kājniekus pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu lielāku progresu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022

