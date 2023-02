Lielbritānija: Potenciāls 'A-50 MAINSTAY' lidaparāta zaudējums būtiski ietekmēs Krievijas gaisa spēku operācijas

Krievijas tālās novērošanas sistēmas lidaparāta "A-50 MAINSTAY" zaudējums būtu nozīmīgs trieciens okupantu spēkiem, jo tas ir ļoti svarīgs lidaparāts Maskavas veikto gaisa spēku operācijām, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka 19. janvārī lidmašīnu pārvietošanās novērotāji pamanīja Krievijas "A-50 MAINSTAY" tālās novērošanas sistēmas lidaparātu kopā ar diviem iznīcinātājiem "Mig-31K FOXHOUND", kas izlidoja no Mačuļišču gaisa bāzes Baltkrievijā, piedaloties kopīgās Maskavas-Minskas militārajās mācībās.

2023. gada 26. februārī Baltkrievijas partizānu grupējums "BYPOL" un trimdā esošie opozīcijas līderi ziņoja, ka lidmašīna "A-50 MAINSTAY" ir guvusi bojājumus bezapkalpes lidaparātu uzbrukumos Mačuļišču gaisa bāzē. "BYPOL" ziņoja par diviem sprādzieniem un bojājumiem "A-50 MAINSTAY" priekšējā un vidējā daļā, kā arī radara antenā, raksta Lielbritānijas ministrija.

"A-50 MAINSTAY" ir Krievijas agrās brīdināšanas un kontroles platforma. Tās uzdevums ir izveidot skaidru izpratni par situāciju gaisa telpā un nodrošināt blakus esošo kaujas lidmašīnu koordināciju. Uzbrukuma veicējs un bojājumi nav oficiāli apstiprināti. Tomēr "A-50 MAINSTAY" zaudējums būtu nozīmīgs, jo tas ir ļoti svarīgs lidaparāts Krievijas gaisa operācijām. Krievijas rīcībā tagad, visticamāk, būs seši "A-50 MAINSTAY" modeļa lidaparāti, un tas vēl vairāk apgrūtinās okupantu gaisa spēku operāciju veikšanu, noslēgumā pauž britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 February 2023

