Lielbritānijas parlaments nobalso par 'Brexit' termiņa pagarināšanu

Lielbritānijas parlaments sestdien nobalsojis par priekšlikumu, saskaņā ar kuru parlaments nevar apstiprināt Borisa Džonsona panākto breksita vienošanos, kamēr parlamentā nav pieņemts vienošanās izpildes likums.

Tā kā līdz ar to netiek apstiprināta breksita vienošanās, automātiski iedarbojas likums bezvienošanās breksita novēršanai, saskaņā ar kuru premjeram sestdienas vakarā jālūdz ES pagarināt breksita termiņu līdz 31.janvārim.

Pārstāvju palātas deputāti ar 322 balsīm par un 306 pret atbalstīja konservatīvo deputāta Olivera Letvina iesniegto priekšlikumu, ka pirms vienošanās ratifikācijas jāpieņem likums tās izpildei.

Pēc Letvina priekšlikuma pieņemšanas valdība atsaukusi šodien paredzēto balsojumu par breksita vienošanās ratifikāciju.

Džonsons pēc balsojuma paziņoja, ka turēsies pie līdzšinējā izstāšanās termiņa - 31.oktobra - un nelūgs ES pagarināt termiņu un ka valdība nākamedēļ iesniegs breksita īstenošanai nepieciešamo likumprojektu.

"Premjers nelūgs pagarinājumu - viņš ES līderiem pateiks, ka aizkavēšanās nebūs, ka viņiem jānoraida parlamenta vēstule ar pagarinājuma lūgumu un ka mums ir jāpaveic breksits līdz 31.oktobrim ar mūsu jauno vienošanos," paziņoja Dauningstrīta.

Balsošana par vienošanās izpildes likumprojektu parlamentā varētu notikt jau otrdien.

Pastāv neliela iespēja, ka Pārstāvju palāta un Lordu palāta paspēj līdz 31.oktobrim pieņemt gan breksita vienošanās izpildes likumu, gan ratificēt pašu vienošanos.

Vienošanās ir jāratificē arī Eiropas Parlamentam, kurš paziņojis, ka to darīs pēc vienošanās apstiprināšanas Lielbritānijā.

Eiropas Komisija (EK) paziņoja, ka "ņem vērā" Lielbritānijas parlamenta balsojumu uz laiku atlikt vienošanās ratifikāciju.

EK pārstāve paziņoja, ka komisija iespējami ātri gaida no Lielbritānijas valdības informāciju par tās nākamajiem soļiem.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! ✊️ #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3