Lielo zaudējumu dēļ okupantiem nākas izmantot 60 gadus vecus tankus, ziņo Lielbritānija

Krievijas armija turpinājusi reaģēt uz smagajiem bruņutehnikas zaudējumiem, izvietojot 60 gadus vecus galvenos kaujas tankus "T-62", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka eksistē varbūtība, ka pat 1. gvardes tanku armijas (GTA) vienības, kas, domājams, ir Krievijas vadošie tanku spēki, tiks atkārtoti aprīkoti ar "T-62", lai kompensētu iepriekšējos zaudējumus. Šai vienībai iepriekš no 2021. bija paredzēts saņemt nākamās paaudzes "T-14 Armata" tankus.

Pēdējās dienās Ukrainā pirmo reizi redzēti arī Krievijas bruņutransportieri BTR-50, kas pirmo reizi tika izvietoti 1954.gadā. Kopš 2022. gada vasaras no noliktavas ir izņemti aptuveni 800 "T-62", un daži no tiem ir saņēmuši modernizētas novērošanas sistēmas, kas, ļoti iespējams, uzlabos to efektivitāti naktī, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tomēr abi šie transportlīdzekļu veidi okupantus padarīs arī ievainojamus. Viens no iemesliem tam varētu būt modernu bruņu trūkums, kas raksturīgs šiem tanku modeļiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/HPcqkaCGaq pic.twitter.com/1J60pMXGag — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2023

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem.