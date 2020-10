Lietuvā jauns Covid-19 inficēto antirekords – 603

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 603 cilvēkiem, kā arī reģistrēti pieci jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, svētdien pavēstījusi Veselības ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ap pusdienlaiku ministrija ziņoja, ka iepriekšējā diennaktī konstatēti 415 inficēšanās gadījumi, tomēr vakarā Nacionālais sabiedrības veselības centrs norādīja, ka lielās darba slodzes dēļ speciālisti nav spējuši apkopot visus pozitīvos testu rezultātus, un precizētais kopējais iepriekšējā diennaktī apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits ir 603.

Tas Lietuvā ir lielākais vienas dienas laikā atklātais jauno inficēšanās gadījumu skaits kopš Covid-19 epidēmijas sākuma.

Līdz ar to inficēšanās ar jauno koronavīrusu valstī diagnosticēta kopumā 10 184 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 4073 cilvēkiem.

Pagājušajā diennaktī veiktas 5266 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 11,5% testu. Pavisam Lietuvā veikta 951 701 analīze.

Vīrusa izraisītā slimība Lietuvā prasījusi pavisam 134 cilvēku dzīvības, bet vēl 46 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

No pieciem pagājušajā diennaktī ar Covid-19 mirušajiem viens cilvēks bijis vecumā grupā no 60 līdz 69 gadiem, divi cilvēki - vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, viens cilvēks - vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, bet viens cilvēks - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 25.oktobrī Lietuvā ir 138,5. Savukārt saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 129,38.