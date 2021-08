Lietuvā pie Baltkrievijas robežas aizturēts līdz šim lielākais migrantu skaits

Lietuvā diennakts laikā aizturēti vēl 287 nelegālie imigranti, kas ir lielākais skaits cilvēku, kāds šogad vienā diennaktī nelikumīgi šķērsojis valsts robežu ar Baltkrieviju, liecina statistikas biroja pirmdien publiskotie provizoriskie dati.

Savukārt robežsardzes priekšnieks Rustams Ļubajevs radiostacijai LRT sacīja, ka diennakts laikā aizturēti 289 migranti, un vēl 109 aizturēti laika periodā no pusnakts līdz pirmdienas rītam.

Vairums aizturēto migrantu apgalvoja, ka ir Irākas pilsoņi.

Kā ziņots, nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 3500.

Vairākums šogad aizturēto ārvalstnieku - 2555 - ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas, aizturēts arī 191 migrants no Kongo, 129 - no Kamerūnas, 124 no Sīrijas, 91 no Irānas, 80 no Krievijas, pārējie ieradušies vēl no citām valstīm. Lielākā daļa nelegālo migrantu vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Migrācijas krīzes dēļ Lietuvā ir izsludināta ārkārtējā situācija.