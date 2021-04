Kad trīs valstīs – Lietuvā, Polijā un Spānijā – policija arestēja starptautisku narkobaronu bandu, kas visā Eiropā spējusi pārdot kokaīnu vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtībā, daudzus māca ziņkāre par to, kas patiesībā bija atbildīgs par tik nopietna karteļa darbību.

Kad izrādījās, ka to no ratiņkrēsla vadījis bijušais klaipēdietis Sergejs Begliks (dzimis 1971. gadā), daudziem tas šķita neticami. Galu galā parasti līdzīgus personāžus var redzēt kriminālseriālos – tādos kā "Narcos" vai "Gomorrah", kas ir izdaudzināti ar bagātīgas iztēles radītiem scenārijiem. Taču reālā dzīve nereti ir daudz baisāka, un uz tās pamata tiek veidoti filmu un interneta televīzijas projekti. Šodien lasītājus iepazīstinām ar maz zināmiem Beglika kriminālās biogrāfijas faktiem, kurus palīdzēja atklāt vērtīgi sarunbiedri no Klaipēdas.

Spāņi neizdod Lietuvai

2019. gada maijā vērienīgās starptautiskās operācijas "Ledlauzis" laikā vairākās Eiropas valstīs tika veiktas vairāk nekā 40 kratīšanas. Tad tika aizturēti 22 cilvēki, no kuriem pieci – Lietuvā. Kopumā tika izņemti 8 miljoni eiro skaidrā naudā, zelta stieņi, dārgakmeņi un nelegālās cigaretes. Spānijā, Polijā un Lietuvā arestos piedalījās gandrīz 500 amatpersonu. Operāciju koordinēja lielākās starptautiskās tiesībsargājošās aģentūras – Eiropols un Eirojusts. Aizkulisēs izskanēja informācija, ka nozīmīgu ieguldījumu šajā operācijā bija devusi arī ietekmīga izbijusi kriminālpolicijas amatpersona, kura vairākus gadus strādājusi Eiropolā. Saskaņā ar Eiropola pausto šī bija lielākā no šāda veida operācijām Eiropā pēdējos gados.

Turklāt Viļņā, Policijas departamentā, pēc minētās operācijas prezentācijas pirmoreiz tika paziņots, ka aizturētās personu grupas vidū ir arī cilvēki, kas varētu būt organizējuši arī ar tā dēvēto Gurķa bandu saistītā Deimanta Bugaviča slepkavību 2015. gada novembrī. Šodien tas vairs nav noslēpums, ka galvenie aizdomās turētie šīs slepkavības organizatori ir Sergejs Begliks un Renalds Kanis, kurš slēpjas no tiesībsargājošajām iestādēm un tiek dēvēts par visvairāk meklēto noziedznieku Lietuvā.

Begliks, kurš dzīvoja Spānijā apmēram no 2005. līdz 2007. gadam, tika aizturēts Andalūzijas reģiona pilsētā Velvā. Aresta dienā Spānijas Nacionālā gvarde, kas iebruka greznā savrupmājā, pēcāk izplatīja videomateriālu no Beglika nama. Tajā bija redzamas viņa iespaidīgās muižas garāžā esošās šikās automašīnas – C klases "Mercedes Benz" kabriolets un "Range Rover" visurgājējs.