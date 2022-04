Līķi Bučas ielās atradās pirms Krievijas karaspēks atstāja pilsētu, ziņo laikraksts

Civiliedzīvotāju līķi Kijivas piepilsētas Bučas ielās atradās jau marta vidū, proti, kad apkaimi vēl kontrolēja Krievijas karaspēks, secinājuši izdevuma "The New York Times" (NYT) žurnālisti, kuri analizējuši video un satelīta attēlus no Ukrainas.

Vienu no NYT analizētajiem video Bučas pašvaldības pārstāvis filmējis 2.aprīlī. Tajā redzams, ka uz Jablunskas ielas ir daudz līķu. Savukārt ASV kompānijas "Maxar Technologies" apkopotajos satelīta attēlos NYT saskaitījis, ka vismaz 11 no līķiem uz ielas guļ jau kopš 11.marta jeb dienas, kurā Krievijas puse paziņoja par pilsētas ieņemšanu.

NYT žurnālisti salīdzināja attēlus no dažādām dienām, secinot, ka "vairāki tumši objekti, kas pēc izmēra atgādina cilvēka ķermeni", Jablunskas ielā parādījās laika posmā no 9.līdz 11.martam. Savukārt 2.aprīlī fotografētais apliecina, ka līķi atrodas tādā pašā pozā, kādā tos atrada pilsētā iegājušie Ukrainas karavīri.

Cita video analīzē redzami trīs cilvēku līķi Jablunskas ielā. Satelīta attēli liecina, ka šie līķi uz ielas parādījās 20.-21.martā, kad pilsēta vēl pilnībā atradās Krievijas karaspēka kontrolē.

Krievijas Ārlietu ministrija pirmdien noraidīja apsūdzības par krievu karavīru pastrādātajām zvērībām, paziņojot, ka, "kamēr pilsēta atradās Krievijas karaspēka kontrolē, neviens no tās iedzīvotājiem necieta jebkāda veida vardarbībā". Krievijas puse šausminošos attēlus no Bučas dēvē par viltojumu.

Ukrainas puse 12.martā paziņoja, ka Krievijas karaspēks kontrolē vairākas pilsētas Kijivas pievārtē, arī Buču, savukārt par pilsētas atbrīvošanu no okupantiem tika paziņots 2.aprīlī.