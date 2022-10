Lukašenko atzīst Baltkrievijas iesaisti karā pret Ukrainu

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko atzinis, ka viņa pārvaldīta valsts ir iesaistīta Krievijas tā sauktajā "speciālajā militārajā operācijā" pret Ukrainu, taču baltkrievu karavīri tajā nepiedaloties, ziņo aģentūra "Belta".

Krievija savam uzbrukumam Ukrainai ir izmantojusi arī Baltkrievijas teritoriju, gan veicot no turienes sauszemes operāciju, gan aviācijas uzlidojumus un raķešu apšaudes. Tomēr tieša Baltkrievijas armijas iesaiste karā nav notikusi.

Tagad Lukašenko oficiālās ziņu aģentūras "Belta" citētajā tekstā ir tiešā veidā atzinis savas valsts iesaisti karā.

Lukašenko to teica, noliedzot baumas, ka, sekojot Krievijas piemēram, arī Baltkrievija izsludinās mobilizāciju.

"Vēlreiz pasvītroju – mums nav nepieciešamības izsludināt mobilizāciju. Par laimi Baltkrievijas teritorijā kara nav. Baltkrievija piedalās Krievijas specoperācijā, bet savus karavīrus nesūta," teicis Lukašenko.

Tāpat viņš apgalvoja, ka Baltkrievija modernizē savus bruņotos spēkus.

"Mēs, laikam, jau piekto reizi modernizējam savus bruņotos spēkus, pielāgojot tos tiem apstākļiem, kādi izveidojas. Un pirmkārt izdarām secinājumus no tiem kariem, kas ir notikuši un notiek uz planētas," citē Belta.

Tikmēr sociālajos tīklos ļaudis pamanījuši, kā Lukašenko runā arī par kādu citu "mobilizāciju" – kādā sanāksmē dod rīkojumu "mobilizēt visus" kartupeļu ražas novākšanai.

Meanwhile, Belarus has its own problems.