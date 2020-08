Lukašenko noraida ārvalstu starpnieku iesaistīšanos Baltkrievijas situācijas noregulēšanai

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko piektdien paziņoja, ka neiesaistīsies dialogā par situācijas noregulējumu valstī ar ārvalstu starpnieku piedalīšanos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Aiz robežas Baltkrievijai piedāvā zināmu starpniecību, veido valstij ārzemju valdību. Klausieties, mums ir normāla valdība, izveidota pēc Konstitūcijas. Mums nav vajadzīgas nekādas ārzemju valdības, nekādi starpnieki," Aizsardzības ministrijā Stratēģiskās pārvaldes centra sanāksmē sacīja Lukašenko.

"Man šķiet, ka, neapvainojot šo republiku vadību, es gribu teikt: jūs ieviesiet kārtību paši pie sevis," viņš piebilda.

Prezidenta teikto citē Baltkrievijas oficiālā ziņu aģentūra BelTA.

"Nekāda valdība aiz robežām, lai arī kur tas būtu, mums nav vajadzīga, un valsti tā nekad nevadīs. Vai tiešām vēsturi nav mācījušies," vaicāja Lukašenko.

Vēršoties pie sanāksmes dalībniekiem, viņš sacīja: "Mēs situāciju noturēsim."

"Jūs to zināt ne sliktāk par mani, kas notiek valstī. Klusiņām sāk vai turpina šūpot situāciju, mūsu sabiedrību. Tikuši līdz darba kolektīviem. Es to daudzkārt esmu teicis. Vienkārši gribu to kārtējo reizi pateikt, ka no tā nekas nesanāks. Valsti mēs nevienam neatdosim. Situāciju mēs noturēsim," uzsvēra Lukašenko.

"Es negribu teikt, ka ir vieta kaut kādai pašapmierinātībai, bezrūpībai. Nē, mēs ne brīdi neesam nomierinājušies," norādīja prezidents.

"Jūs zināt, mums ir tāda dzīve un liktenis, ka mums, esot Eiropas centrā, vienmēr ir jābūt gataviem savlaicīgi atbildēt uz visiem izaicinājumiem," sacīja Lukašenko.

Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 9. augustā līdzšinējais valsts galva Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti, un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska.

Galvaspilsētā Minskā kopš svētdienas nerimst protesti pret vēlēšanu viltošanu un prezidentu Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā vairāki tūkstoši cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti. Daudzu uzņēmumu strādnieki pieteikuši streikus.