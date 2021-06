Lukašenko režīms Lietuvā iepludina irākiešus

Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīms organizē irākiešu migrantu uzņemšanu, lai tālāk tos nelegāli sūtītu pār Lietuvas robežu, tādējādi piepildot draudus "pārpludināt Eiropas Savienību ar narkotikām un bēgļiem", vēsta "BNE IntellNews".

Pēdējā mēneša laikā dubultojies lidojumu skaits starp Bagdādi un Minsku, turklāt līdzšinējais lidaparātu modelis "Boeing 737" nomainīts pret lielāko "Boeing 777". Baltkrievijas valstij piederoša tūrisma aģentūra tādējādi ievedot topošos migrantus, norāda medijs, viņiem automātiski piešķirot vīzas bez jebkādām pārbaudēm.

Tālāk viņi ar autobusiem organizēti tiek nogādāti uz dažādiem kopumā aptuveni 650 kilometru garās Lietuvas-Baltkrievijas robežas posmiem, kur tālāk pāriet robežu palīdzot Baltkrievijas aģenti un robežsargi. Migrantu skaits pieaudzis tik strauji, ka Lietuva pierobežā jau izbūvējusi pagaidu nometni ap 350 aizturēto cilvēku uzņemšanai.

Belarusian authorities started to smuggle illegal immigrants from Iraq to Europe. A video shows Lithuanians building a temporary camp for migrants coming from Belarus. Lithuania says a state of emergency could be declared if the situation gets worse. Meanwhile, we received 1/4 pic.twitter.com/xR86pUCvnd