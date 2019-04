Makrons: Parīzes Dievmātes katedrāle tiks atjaunota nākamo piecu gadu laikā

Francijas prezidents Emmanuels Makrons otrdienas vakarā uzrunā tautai sacīja, ka "pēc atjaunošanas darbiem Parīzes Dievmātes katedrāle būs vēl skaistāka". Tāpat prezidents solīja, ka vēsturiskā celtne tiks atjaunota nākamo piecu gadu laikā, vēsta CNN.

"Pēc atjaunošanas Parīzes Dievmātes katedrāle būs vēl skaistāka. Atjaunot katedrāli vēlos nākamo piecu gadu laikā," sacīja Makrons.

"Agrāk jau esam atjaunojuši pilsētas, ostas, baznīcas. Daudz kas ir dedzis karu, revolūciju, cilvēcīgu kļūdu dēļ. Tas viss ir atjaunots," viņš pārliecinoši skaidroja.

"Parīzes Dievmātes katedrāles degšana apliecina vien to, ka mūsu stāsts ir nebeidzams. Mums vienmēr būs grūtības, kuras nāksies pārvarēt. Un dažreiz var tikt skart arī tas, ko līdz šim uzskatījām par neiznīcināmu," pauda Francijas prezidents.

“We will rebuild Notre Dame even more beautiful and I want that to be done in the next five years," says French President Emmanuel Macron https://t.co/Iq4tuqh3vI pic.twitter.com/yEVRgoPCwt