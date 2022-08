Marks Feigins: Putina kults ir jaunās krievu pasaules stūrakmens

Jurists un "YouTube" blogeris Marks Faigins, kanāla "Feygin Live" izveidotājs, vairāk nekā stundu ilgā video intervijā atbildēja uz "Ekspress Meedia" izdevēja Hansa H. Luika jautājumiem – par karu Ukrainā, Vladimiru Putinu un igauņu virsnieku Kohveri, kuru Krievija apsūdzējusi spiegošanā.

Esmu redzējis straumēšanas video, kurā jūs ļoti priecājaties, ka pētnieciskā organizācija "Bellingcat" uzgājusi pēdas cilvēkiem no Ukrainas, kas pirms kara tikušies ar Krievijas specdienestu – FDD, Bruņoto spēku Galvenās izmeklēšanas pārvaldes – pārstāvjiem Taizemē, Ēģiptē utt. Un saņēmuši kaut kādu naudu. Runa bija par pieciem miljardiem dolāru. Toreiz, video tiešraidē, jūs sacījāt, ka šis nodevēju, aģentu u. tml. personu saraksts ir ļoti skandalozs. Esat šo sarakstu redzējis?

Es zinu atsevišķas personas, kas, starp citu, kopš kara sākuma ir vai nu aizturētas, vai pametušas Ukrainas teritoriju. Absolūtajam vairākumam viņu ir bijuši operatīvie sakari ar Krievijas specdienestiem. Galvenokārt ar to nodarbojās ģenerāļa Besedas piektā pārvalde (FDD). Viņš šo pārvaldi vada jau ļoti sen. Atbilstoši dažām liecībām viņš to vairs nevada. Klīst runas, ka viņš ir aizturēts. Pilnīgi droši zināms – viņš ir atstādināts no amata, taču aresta faktu es nevaru apstiprināt, jo tik augstu stāvošas personas tur Ļefortovas cietumā, tā izolētajā daļā. Ļefortovas cietums ir bēdīgi slavens, taču advokāti, kas to apmeklē, neapstiprina ģenerāļa Besedas atrašanos tur. Tas ir pirmkārt, tas ir ļoti svarīgi! Viņš varētu būt gan mājas arestā, gan kādā no Krievijas speciālajiem cietumiem. Tik ļoti augstu stāvošām personām no Ļubļankas.