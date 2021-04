Merkeles partijas biedrs aicina ieviest 'Nord Stream 2' būvniecības moratoriju

Vācijas transatlantisko attiecību koordinators aicinājis ieviest "Nord Stream 2" gāzesvada būvniecības moratoriju, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

"Projekts ir nopietns šķērslis jaunam transatlantisko attiecību sākumam," sacīja Vācijas kancleres Angelas Merkeles partijas biedrs Pīters Beijers.

"Amerikāņi sagaida, ka mēs ne tikai izmainīsim savu retoriku, bet arī apliecināsim to ar darbiem. Tāpēc es lūdzu "Nord Stream 2" celtniecības moratoriju," turpināja Beijers.

Vācijas valdība, neraugoties uz kritiku no ASV un citām sabiedrotajām valstīm, nav izrādījusi gatavību atteikties no "Nord Stream 2" projekta un ir aizstāvējusi to.