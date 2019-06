Millers jūlijā liecinās ASV Kongresā

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51221957 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/millers-julija-liecinas-asv-kongresa.d?id=51221957 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51221957 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.84.67.124 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv,en-US;q=0.7,en;q=0.3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => evid_0025=b6f0dedf-cfba-43fc-b001-c99b1cf8223c; dcid=759539131,1,1578388726,1530995357,32784b9328cb9118f415ff4cc53cc1a4; evid_0025=b6f0dedf-cfba-43fc-b001-c99b1cf8223c; emps=1:1535303787603|2|1535303795073,75:1534704321911|6|1535303795073; _ga=GA1.2.981355186.1530995290; __utma=113760658.981355186.1530995290.1556968523.1558801017.182; __utmz=113760658.1558801017.182.9.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); __gfp_64b=uCyAZvOjTCKFEC1wXst27GHoRf40iZyM2igpPPauHL..j7; cX_P=iwezmhcnkfj2p2cq; _cb_ls=1; _cb=CKCLpS4a1QVB1YCp3; _chartbeat2=.1443125348568.1556968619178.0000000000000001.BRnJbiBheDPgxyJXKBspQPsCrg792.11; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; cX_G=cx%3A29nqhu17icbi33n74tgvzfxah5%3A27agznoecxaye; mostread_lastadded=0; evid_v_0025=20190626034004; newdelfilayout2018=0; delfi-adid=9070468f-97d2-442e-8a66-fbac2e4df08e%2C1534787674167%2C1559210817666; _fbp=fb.1.1555388151687.1896566263; __gads=ID=14a3e16614e0c8d9:T=1556967271:S=ALNI_MbXU0iDA-emxtQo99xUh582AstwKA; cto_lwid=eed0112e-5b89-4854-ab4d-e2bec53b1e67; cto_idcpy=f164d2c8-40f9-41df-bfa4-06b21032ca04; __io_lv=1561534013523; __io=fb1c02aa5.f6846301e_1560362340817; __io_unique_43359=26; _gid=GA1.2.199432662.1561370364; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#c-kv1008#f-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#19-kv1009#2-kv1009#20-kv1009#23-kv1009#24-kv1009#25-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; cX_S=jxcwol6k6px3mmos; cstp=604800; __glmrid=6a3e2621-d088-419b-9824-46053d2580a9; cx_ib_synced=1; __io_session_id=47ebc3543.c94b75ef2_1561533481020; __io_visit_43359=1; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 708035512 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.84.67.124, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561534045 )