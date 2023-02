Moldovas premjerministre atkāpjas no amata

Piektdien, 10. februārī, Moldovas ministru prezidente Natālija Gavrilita paziņojusi par viņas vadītās valdības atkāpšanos pēc 18 pie varas pavadītiem mēnešiem. Atkāpšanās no amata saistāma ar smago ekonomisko situāciju valstī un sekām, ko valstij radījis Krievijas iebrukums Ukrainā, ziņo aģentūra "Reuters".

Moldovas prezidente Maija Sandu apstiprinājusi Gavrilitas lēmumu atkāpties no amata. Viņa apgalvo, ka konsultēsies ar parlamentārajām grupām par jauna premjerministra nominēšanu. Viņa arī neizrādīja vēlmi atteikties no rietumus atbalstošās politikas, kura iekļauj tuvināšanos Eiropas Savienībai (ES).

"Paldies par lielo upurēšanos un centieniem vadīt valsti tādas krīzes laikā. Par spīti vēl nepiedzīvotiem izaicinājumiem, valsts ir vadīta atbildīgi, ar lielu uzmanību un mērķtiecīgu darbu. Mums ir stabilitāte, miers un attīstība, kad citi gribēja karu un bankrotu " savā "Facebook" profilā raksta Sandu.

Moldova pagājušajā gadā cieta no inflācijas pieauguma un Ukrainas bēgļu pieplūdumu valstī. Valsts ir cietusi arī no elektrības traucējumiem Krievijas uzbrukumu dēļ Ukrainas enerģijas infrastruktūrai. Valstij grūtības sagādājusi atteikšanās no Krievijas gāzes.

"Es ticu Moldovas iedzīvotājiem. Es ticu Moldovai. Es ticu, ka mēs tiksim cauri visām grūtībām un izaicinājumiem," preses konferencē skaidroja Gavrilita. Gavrilita premjerministres amatā stājās 2021. gada augustā.