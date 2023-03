Moldovas prokrieviskie separātisti: Ukraina uzbruka mūsu līderim

Moldovas prokrieviskie seperātisti Piedņestras teritorijā apgalvo, ka apturējuši Ukrainas Drošības dienesta organizētu uzbrukumu savam līderim Vadimam Krasnoselskim, vēsta medijs "Al Jazeera".

Kijiva ceturtdien noliegusi apsūdzības, raksturojot tās kā Kremļa jaunākās "provokācijas" cīņā par teritoriju, kas atrodas pie Ukrainas dienvidrietumu robežas ar Moldovu. Moldovas valdība komentējusi, ka izmeklē iespējamu teroristu uzbrukumu Piedņestrā.

"Mums nav apstiprinājuma par šo situāciju. Valdība ir gatava reaģēt uz provokācijām," komentēja Moldovas premjerministrs Dorins Rečeans.

Ziņas par it kā notikušu uzbrukumu Kremļa atbalstītāju separātistu līderim Vadimam Krasnoselskim izplatījušas Krievijas ziņu aģentūras. Nav zināms, vai Piedņestras amatpersonas sniegušas arī kādus pierādījumus šiem apgalvojumiem.

"Ukrainas Drošības dienests uzbrukumus plānojis pret vairākām amatpersonām. Aizdomās turētie ir aizturēti," Krievijas vadītā ziņu aģentūra TASS citēja separātistus.

Ukrainas Drošības dienests komentējis, ka ar notikumu nav saistīts: "Krievija kā ieročus aktīvi izmanto melus un provokācijas. Bet šodien visa pasaule redz agresorvalsts patieso seju un netic Krievijas un tās satelītu paziņojumiem."

Piedņestras teritorija sastāv lielākoties no krievu valodā runājošiem iedzīvotājiem. Teritorija 1990. gadā, gadu pirms PSRS sabrukuma, atdalījās no Moldovas un šobrīd ir atkarīga no Krievijas atbalsta.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir izteiktas bažas, ka, sakarā ar teritorijas uzticību Kremlim un atrašanās vietu uz Ukrainas rietumu robežas, karš varētu izplatīties arī Piedņestrā.

Februārī Krievija apsūdzēja Ukrainu par plāniem iebrukt Piedņestrā pēc "viltus karoga" operācijas inscenēšanas. Kijiva un Moldova noliedza Krievijas apgalvojumus. Krievija arī iepriekš apgalvojusi, ka jebkādas pretinieku darbības Piedņestrā, kas kaitētu Krievijas militārajiem spēkiem, tā uztvers kā uzbrukumu.