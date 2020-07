Nav indikāciju, ka jaunais koronavīruss būtu sezonāls, ziņo PVO

Jaunā koronavīrusa izplatību, pēc visa spiežot, sezonalitāte neietekmē, otrdien norādīja Pasaules Veselības organizācija (PVO), brīdinot nepaļauties uz maldīgiem priekšstatiem, ka vasaras mēneši ir drošāki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šķiet, ka gadalaiks neietekmē šī vīrusa transmisiju," žurnālistiem virtuālā brīfinga gaitā sacīja PVO pārstāve sakariem ar presi Mārgrita Harisa. Dažās no vissmagāk cietušajām valstīm šobrīd ir atšķirīgi gadalaiki, viņa norādīja.

ASV, kur ar Covid-19 saistīto nāves gadījumu skaits sasniedzis teju 148 000, šobrīd ir vasara, bet Brazīlijā, kur nāves gadījumu skaits pārsniedzis 87 000, ziema. Tomēr, "šķiet, ir šī uzmācīgā ideja, ka vīrus ir sezonāls" un ka Covid-19 vīruss izplatīsies viļņos, norādīja Harisa.

Tas tā notiek tāpēc, ka cilvēki kļūdaini uz šo pandēmiju raugās caur "gripas lēcu, jo šādi uzvedas gripa". "Mums visiem ir jāsaprot, ka šis ir jauns vīruss, un pat ja tas ir respirators vīruss un pat ja pagātnē respiratorajiem vīrusiem bija šie atšķirīgie sezonālie viļņi, šis uzvedas savādāk," skaidroja Harisa.

Tā vietā lai sagaidītu, ka šis vīruss uzvedīsies tāpat kā jau labāk pazīstamie, cilvēkiem vajadzētu raudzīties uz to, ko mēs patiesībā zinām par Covid-19 vīrusa transmisijas apturēšanu, viņa piebilda. Tas, kas darbojas, ir fiziskā distancēšanās, roku mazgāšana, masku valkāšana tur, kur tas ir nepieciešams, sejas aizsegšana, šķaudot un klepojot, palikšana mājās, kad parādās simptomi, inficēto izolēšana un kontaktējušos karantīna, atgādināja PVO pārstāve.

"Bet šobrīd mēs to nedarām, jo cilvēki, šķiet, ir nofiksējuši to savās galvās, ka ir šī sezonālā lieta, un, šķiet, ir šis nemainīgais uzskats, ka vasara nav problēma," norādīja Harisa. "Vasara ir problēma. Šim vīrusam patīk visi laikapstākļi, bet tas, kas tam patīk īpaši labi, ir lēkt no viena cilvēka uz otru, kad mēs nonākam tuvā kontaktā," viņa sacīja. "Nesniegsim tam šo iespēju."