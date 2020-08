Navaļnijs, visticamāk, ticis saindēts, paziņo Vācija

Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs, kurš pašlaik ārstējas Berlīnes Universitātes klīnikā "Charite", visticamāk, ticis saindēts, pirmdien paziņojusi Vācijas valdība.

"Pastāv aizdomas (..), ka kāds saindēja Navaļniju - ka kāds nopietni saindēja Navaļniju," žurnālistiem sacīja Vācijas valdības preses sekretārs Štefans Zeiberts, piebilstot, ka Krievijas nesenajā vēsturē, diemžēl, ir bijuši šādi gadījumi, tādēļ pasaule šīs aizdomas uztver ļoti nopietni. 44 gadus vecais Navaļnijs tika nogādāts Berlīnē sestdien.

No Tēgeles lidostas, kur Navaļnijs no Krievijas tika nogādāts ar nevalstiskās organizācijas"Cinema for Peace" nolīgto medicīnisko lidmašīnu, uz "Charite" viņš tika transportēts Bundesvēra reanimācijas automobilī. Krievijas mediķi, kas iepriekš liedza Navaļnija transportēšanu, piektdienas vakarā beidzot piekrita viņa pārvešanai uz Vāciju, ko pieprasīja gan politiķa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Sibīrijas pilsētas Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nolaišanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Opozīcijas līdera preses sekretāre Kira Jarmiša stāsta, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, kuru iegādājies Tomskas lidostas kafejnīcā, un izteikusi pieņēmumu, ka viņš ticis tīši saindēts. Omskas apgabala Veselības ministrija sestdien paziņoja, ka Navaļnija urīnā atrasts kofeīns un alkohols, bet nav atrastas "konvulsīvās vai sintētiskās indes".