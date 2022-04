Nepieredzēti īsā laikā sieviete Spānijā ar Covid-19 saslimusi divas reizes

Rekordīsā laikā, 20 dienās, 31 gadu vecai veselības aprūpes darbiniecei Spānijā divas reizes fiksēts Covid- 19, ziņo spāņu pētnieki. Testi liecina, ka sieviete inficējusies ar diviem dažādiem vīrusa paveidiem- delta decembra beigās un pēc tam omicron janvārī, ziņo raidsabiedrība BBC.

Saslimšana ar Covid-19 aizvien ir iespējama, pat ja vakcinācija veikta pilnībā , uzskata pētnieki . To apstiprina veselības aprūpes darbinieces saslimšana Spānijā, kurai pēc pirmā pozitīvā testa neparādījās nekādi simptomi, bet mazāk nekā pēc trim nedēļām sievietei parādījās drudzis, tāpēc viņa veica atkārtotu testu. Analīzēs tika konstatēts, ka paciente ir bijusi inficēta ar diviem dažādiem koronavīrusa veidiem.

Iepriekšēja imunitāte, kas iegūta no infekcijas ar citiem vīrusa variantiem vai no vakcīnām, var neapturēt omicron no iekļūšanas cilvēku organismā, norādīja Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību kongresa pētniece. Tomēr vakcinācija un pārslimošanas ceļā iegūta imunitāte omicron pacientus aizsargā pret smagu saslimšanu un nokļūšanu slimnīcā.

Zinātnieki prognozē, ka no atkārtotas inficēšanās ar Covid- 19 nav izredžu izvairīties nevienam, raksta BBC.