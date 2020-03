No 'Covid-19' mirušo skaits pasaulē pārsniedz 8 tūkstošus; inficējušies vairāk nekā 200 tūkstoši

No jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" mirušo cilvēku skaits trešdien pārkāpis astoņu tūkstošu robežu un pēcpusdienā ir jau 8250, liecina vietnes "Worldometers" apkopotie dati.

Savukārt zināmo arī vīrusu inficēto skaits pārkāpis 200 tūkstošu robežu un ir 204 tūkstoši. No slimības līdz šim izveseļojušies gandrīz 83 tūkstoši cilvēku.

"Covid-19" pandēmijas dēļ pasaulē noteikti dažādi ierobežojumi, lai cīnītos pret slimības tālāku izplatību. Virkne valstu, tostarp Eiropā, noteikušas ceļojumu un pulcēšanās ierobežojumus, kā arī slēgušas robežas.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībniecēs.

Pasaulē fiksēti ap 200 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 8000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.