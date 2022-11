No zoodārza voljēra Sidnejā uz mirkli izbēgušas piecas lauvas

Piecas lauvas trešdien uz mirkli spējušas izbēgt no sava voljēra Sidnejas zoodārzā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Lauvas – viena pieaugusī un četri lauvēni - tika pamanītas ārpus savas teritorijas Sidnejas Tarongas zoodārzā aptuveni 6:30 pēc vietējā laika.

Zooloģiskais dārzs uzreiz tika slēgts. Visas lauvas tika nogādātas atpakaļ savā teritorijā dažu minūšu laikā. Incidentā neviens nav cietis.

Paskaidrojums par to, kā lauvām izdevies izkļūt no savas zoodārza teritorijas nav sniegts. Taču zoodārza izpilddirektors Saimons Dafijs to nosauca par "nozīmīgu incidentu", kas tiks izmeklēts. Viņš vietējiem medijiem pastāstīja, ka lauvas bija iekļuvušas nelielā teritorijā, kas atradusies "blakus" viņu voljēram.

Apskatīt lauvas nebūs iespējams līdz tiks veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka šī zoodārza teritorija ir "100% droša", piebilda Dafijs.